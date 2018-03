Affluenza Elezioni politiche 2018 | I dati dai seggi aggiornati in tempo reale

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Affluenza Elezioni politiche 2018

C’è ancora tempo per votare, le urne sono aperte dalle ore 7 alle ore 23 di oggi, domenica 4 marzo 2018. I dati dell’affluenza Elezioni politiche 2018 alla Camera alle ore 12 si attestano al 19,38%, in aumento rispetto alle politiche del 2013. Qualche problema in alcune città: a Palermo alcuni seggi sono stati aperti in ritardo per la ristampa forzata delle schede di 200 sezioni. Contestazioni a Milano nei confronti di Silvio Berlusconi ad opera di una ragazza del movimento Femen che ha mostrato il messaggio sul suo seno nudo: “Berlusconi sei scaduto“.

Alle 12 HA VOTATO IL 19,38%

Il sito del Viminale ha pubblicato i dati dell’affluenza alla Camera (19,38%) alle urne alle ore 12 nei 7958 Comuni italiani, in salita rispetto alle elezioni politiche del 24 febbraio 2013 alle ore 12 quando aveva votato il 14,9% degli aventi diritto (8092 Comuni). Nelle precedenti elezioni del 2008, alle ore 12, aveva votato il 16,5% degli elettori.

La situazione nelle città

A Firenze si è registrata la maggiore affluenza tra le grandi città (22,76%), subito dopo c’è Genova (22,35%). A Milano e Torino affluenza sopra la media nazionale, rispettivamente al 19,90% e 19,53%. Roma (17,31%) e Napoli (16,63%) invece sotto la media nazionale e a Palermo solo il 14% degli aventi diritto.

Affluenza Elezioni politiche 2018: il dato REGIONALE

COMUNI ORE 12 ORE 19 ORE 23 Prec. ITALIA 7.957 su 7.958 19,38 – – – ABRUZZO 305 su 305 19,38 – – – BASILICATA 131 su 131 16,27 – – – CALABRIA 405 su 405 15,11 – – – CAMPANIA 550 su 550 16,96 – – – EMILIA-ROMAGNA 331 su 331 22,72 – – – FRIULI-VENEZIA GIULIA 215 su 215 22,56 – – – LAZIO 377 su 378 17,38 – – – LIGURIA 234 su 234 21,78 – – – LOMBARDIA 1.515 su 1.516 20,92 – – – MARCHE 229 su 229 19,81 – – – MOLISE 136 su 136 17,88 – – – PIEMONTE 1.197 su 1.197 20,44 – – – PUGLIA 258 su 258 17,96 – – – SARDEGNA 377 su 377 18,34 – – – SICILIA 390 su 390 14,27 – – – TOSCANA 274 su 274 21,17 – – – TRENTINO-ALTO ADIGE 292 su 292 20,85 – – – UMBRIA 92 su 92 20,55 – – – VALLE D’AOSTA 74 su 74 21,24 – – – VENETO 574 su 574 22,24 – – –

Fonte dei dati: Portale Eligendo del Viminale

