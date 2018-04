Artisti del Concerto del Primo Maggio Roma 2018 | Da Sfera Ebbasta a Gazzè e Le Vibrazioni

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Artisti del Concerto del Primo Maggio Roma 2018

Il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia nato nel 1990. L’evento promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL, viene organizzato ogni anno in piazza di Porta San Giovanni in Laterano richiamando migliaia di spettatori. In questo articolo l’elenco degli artisti del Concerto del Primo Maggio Roma 2018 che sarà trasmesso in diretta su RAI 3 e Radio 2.



La collaborazione con gli altri Festival

La lunga maratona musicale del Concerto punterà i riflettori su quella musica italiana che parte dai live club e dalla rete. Per la 1a volta in 28 anni di storia, al Concerto saranno gli organizzatori di alcuni dei maggiori Festival italiani. Gli organizzatori di questi eventi saranno ospiti nel backstage del Concertone per contaminarsi e ispirarsi reciprocamente in modo divertente e informale.

Bocche cucite invece sui nomi dei conduttori di quest’anno che verranno annunciati nei prossimi giorni..

I Festival presenti nel backstage di Piazza San Giovanni

ROCK IN ROMA

HOME FESTIVAL – Treviso

COLLISIONI – Barolo (CN)

INDIEGENO – Tindari (ME)

ROMA SUMMER FESTIVAL

FLOWERS FESTIVAL – Torino

SPONZ FESTIVAL – Calitri (AV)

LOCUS FESTIVAL – Bari

VULCI FEST – Montalto di Castro (VT)

RESET – Torino

CARPINO FOLK FESTIVAL – Carpino (FG)

BAREZZI LIVE – Parma

METAROCK – Pisa

DISORDER – Eboli (SA)

REVOLUTION CAMP – Lazio (itinerante)

MUSICASTRADA – Toscana (itinerante)

TERRA BATTENTE – Puglia (itinerante).

I CANALI del 1° maggio Roma

Artisti del Concerto del Primo Maggio Roma 2018: L’ELENCO (in aggiornamento)

Calibro 35 Canova Carmen Consoli Cosmo Dardust ft. Joan Thiele Fatboy Slim Frah Quintale Galeffi Le Vibrazioni Maria Antonietta Max Gazzé Mirkoeilcane Nitro Sfera Ebbasta The Zen Circus Willie Peyote Wrongonyou.

Orari del Concerto del 1° Maggio 2018

Gli orari ufficiali non sono ancora stati resi noti ma fino allo scorso anno il concerto è cominciato con l’anteprima delle ore 15 proseguento dalle ore 16. La 2a parte del concertone dovrebbe cominciare tra le 19 e le 20 proseguendo fino a mezzanotte.

Come arrivare al concerto

A causa delle varie deviazioni e delle chiusure del traffico, è consigliabile raggiungere Piazza San Giovanni in Laterano dalle fermate metro di Manzoni e Vittorio Emanuele. Bisognerà poi proseguire a piedi verso San Giovanni percorrendo più o meno 500 metri prima di arrivare in Piazza.

Samuel, nell’edizione 2017



