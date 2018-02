Casting film “Il cobra non è” | Partecipa alle selezioni, si cercano in Puglia diverse figure

Tempo di lettura stimato: 1 minuto/i

Casting film Il cobra non è

Per prossimo progetto cinematografico che si girerà a Lecce e provincia, si cercano urgentemente in Puglia diverse figure. Sono aperti i casting film Il cobra non è, diretto del regista Mauro Russo, prodotto da Giallo Limone Movie.

Le FIGURE CERCATE

Ragazze bella presenza per riprese in bichini e topless 18/35 anni;

ballerine di pole dance 18/35 anni;

uomini in carne 30/40 anni;

suicide girls 18 /30 anni;

uomini muscolosi per ruolo buttafuori;

anziani bell’aspetto;

uomini 30/45 lineamenti marcati corporatura muscolosa per ruolo “scagnozzi”.

COME PARTECIPARE

Le persone interessate possono mandare una mail all’indirizzo castingpugliacobra@gmail.com allegando:

2 foto (massimo) di cui 1 in figura intera e 1 1° piano (senza occhiali da sole);

contatto telefonico;

codice fiscale

carte d’identità (fronte/retro)

Iban bancario personale.

Casting film Il cobra non è: IMPORTANTE

Nell’oggetto della mail è importante specificare il ruolo per il quale ci si candida alle selezioni che si svolgeranno presso il Cineporto di Lecce in Via Vecchia Frigole 36. Non inviare altro materiale nella mail (sarà cestinato) per partecipare alle selezioni per le quali verranno contattate solo le persone ritenute idonee.

