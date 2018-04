Concerto Uno Maggio Taranto 2018 | Artisti, programma e scaletta dell’evento

Tempo di lettura stimato: 3 minuto/i

Concerto Uno Maggio Taranto 2018

A Roma conferenza stampa di presentazione del Concerto Uno Maggio Taranto 2018 con Michele Riondino, Roy Paci, Antonio Diodato (direttori artistici dell’evento) e Valentina Petrini.

La quinta edizione

Si farà la quinta edizione dell’evento grazie anche alla raccolta fondi organizzata con la campagna di crowdfunding in collaborazione con la piattaforma MUSICRAISER Uno Maggio Taranto. Martedì 1° maggio, al Parco Archeologico delle Mura Greche, si terrà in mattinata un dibattito nel quale saranno illustrate le linee guida dell’accordo di programma.

Tutte le istituzioni locali e nazionali sono state invitate a partecipare al confronto. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha già accolto l’invito del Comitato a prendere parte all’incontro. Si attendono risposte dal sindaco di Taranto, Melucci e dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tema e conduttori dell’evento

Stavolta il tema è “Programmiamo il nostro Futuro” con la proposizione di un ACCORDO DI PROGRAMMA SALVA TARANTO per dire basta al ricatto occupazionale che tiene la città sotto scacco da troppi anni. Nell’edizione 2018 non poteva mancare lo spazio al sociale con l’intervento di associazioni, dei rappresentanti nazionali del mondo della scuola e della politica. Sarà l’occasione per parlare di tanto altro con il gemellaggio con i “No Tav” e l’intervento di giornalisti, altre associazioni (No Tav) e personaggi del mondo dello spettacolo.

Valentina Petrini, Andrea Rivera, Valentina Correani e Martina Dell’Ombra saranno i conduttori dell’evento di cui saranno media partner “Il Fatto Quotidiano” e “Lercio” che si occuperà di satira.

Spazio alle donne

Le donne avranno un ruolo centrale sul palco: da quelle in prima linea per denunciare l’inquinamento:

le “Donne per Cornigliano”, determinanti per la chiusura dell’area a caldo dell’Ilva di Genova;

quelle che in Kurdistan hanno dovuto imbracciare il fucile per la libertà propria ma anche dei popoli europei.

Per i Liberi e Pensanti, Taranto essendo il paradigma delle lotte contro lo sfruttamento e il capitalismo selvaggio, deve diventare anche il luogo d’incontro per immaginare un futuro diverso.

Come effettuare una donazione

La campagna di crowdfunding è scaduta il 4 aprile 2018 ma si può effettuare una donazione in qualsiasi momento nei seguenti modi:

Versamento Paypal

Dona con un bonifico (Iban: IT 22 W 03359 01600 100000100682 – Causale: EROGAZIONE LIBERALE Intestato a: APS Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti).

Concerto Uno Maggio Taranto 2018: IL CAST

Ecco alcuni nomi (gli altri saranno svelati nei prossimi giorni) annunciati dai direttori artistici del grande evento che si terrà a Taranto il 1° maggio:

Brunori Sas

Bud Spencer Blues Explosion

Colapesce

Coma Cose

Emma Marrone

Fido Guido

Francesco Di Bella

Frenetik & Orange 3

Ghemon

Irene Grandi

Lacuna Coil

Levante

Luca De Gennaro

Mama Marjas & Don Ciccio

Med Free Orchestra

Meganoidi

Mezzosangue

Modena City Ramblas

Noemi

Piotta

Teresa De Sio

Terraross.

