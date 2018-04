E’ morto Giorgio Bubba | Se ne va un altro pezzo importante del 90° minuto

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Giorgio Bubba è morto

Nemmeno un mese fa era scomparso un altro pezzo importante del 90° minuto, Luigi Necco e oggi Giorgio Bubba è morto lasciando un altro vuoto.

Aveva 82 anni

È morto a Genova il giornalista sportivo Giorgio Bubba 82enne (Genova, 23 luglio 1936), storico inviato di 90° minuto per il quale raccontava le sintesi delle partite del campionato di calcio del Genoa. Fa parte di quella schiera di grandi giornalisti sportivi che segnarono un’epoca. Non solo 90° minuto ma anche “La Domenica Sportiva” e Tg3 Liguria per Bubba che è stato ricordato sia dal Genoa che dalla Sampdoria.

Un altro pezzo imporante del giornalismo scompare

Quanti di noi “non più giovanissimi” hanno seguito quella trasmissione (90° minuto) ammirando non solo le gesta dei calciatori ma anche quegli uomini che le raccontavano. Bubba era uno di quelli che raccontava il calcio senza mai alzare i toni e con efficacia. Non a caso faceva parte di quel gruppo di cui facevano parte anche Ameri, Ciotti, Necco, Paolo Valenti e tanti altri. Entrava nelle case degli italiani ogni domanica come uno di famiglia quando non c’erano le tv a trasmettere la partite in diretta tv. Gli appassionati attendevano quel momento (più o meno le ore 18) per vedere le immagini delle partite della squadra del cuore. Con la scomparsa di Bubba, se ne va anche un pezzo di quel calcio e di giornalismo che non ci sono più…. Ciao Giorgio e grazie.

Giorgio Bubba è morto: il tweet delle squadre genovesi

“Il Genoa Cfc si unisce al cordoglio dei familiari e dell’intera struttura Tgr Liguria e Rai Sport per la scomparsa di Giorgio Bubba, giornalista che per anni ha seguito e cantato le gesta rossoblù sui programmi sportivi nazionali più seguiti come 90° minuto e La Domenica Sportiva.”

La Sampdoria invece ha twittato: “La Sampdoria saluta Giorgio Bubba, volto e voce di un calcio che non c’è più.”

