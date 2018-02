Previsioni fino a domenica 18 febbraio 2018 | Il METEO della settimana su tutta la Penisola

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Previsioni fino a domenica 18 febbraio 2018

Secondo le previsioni fino a domenica 18 febbraio 2018, la 4a perturbazione di febbraio porterà piogge fino a martedì 13 febbraio. I fenomeni (anche forti) si registreranno al Sud e regioni adriatiche, con nevicate fino a quote molto basse in Emilia, Romagna e Marche.

Il tempo previsto per martedì 13 febbraio

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato sulle seguenti regioni:

CALABRIA: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;

PUGLIA: Salento;

SICILIA: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

In VENETO permane l’allerta arancione relativa alla criticità idrogeologica nella zona Vene-A, limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per mercoledì 14 febbraio

Al Nord cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, al Centro condizioni di variabilità con locali precipitazioni al mattino su Toscana e Lazio. In serata e nella notte tra Abruzzo e Molise, le precipitazioni saranno nevose fino a quote molto basse.

Al Sud e sulla Sicilia tempo in rapido peggioramento sin dalla mattinata con le prime precipitazioni sull’Isola e lungo le coste tirreniche peninsulari. Nella 2a parte della giornata maltempo in tutto il Sud e sulla Sicilia, con limite delle nevicate in calo sull’Appennino, fino a quote molto basse dalla sera su Basilicata e Puglia centrale, oltre 500-800 metri su Calabria e Sicilia.

Previsioni fino a domenica 18 febbraio 2018: TEMPERATURE nel giorno di S. Valentino

Minime in diminuzione ovunque, più sensibile al Nord, con intense gelate all’alba. Massime in lieve calo sulla Sicilia, senza grandi variazioni altrove. Venti moderati o forti attorno alle Isole. Il tempo per i prossimi giorni lo conosceremo nelle prossime ore quando gli esperti meteo renderanno note le previsioni con accuratezza.

Fonte: Meteo.it

