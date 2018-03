Previsioni meteo 19-25 marzo 2018 | Ancora instabilità al Centro-Sud, miglioramenti al Nord

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Previsioni meteo 19-25 marzo 2018

La prossima settimana vedrà un graduale miglioramento del tempo al Nord mentre si preannuncia ancora molto instabile al Centro-Sud. Secondo le previsioni meteo 19-25 marzo 2018 (che aggiorneremo in questo articolo quotidianamente) il clima si farà più freddo.

Calo delle temperature

La massa d’aria gelida presente sull’Europa centro-settentrionale lambirà anche il nostro Paese dove si attende un deciso calo delle temperature con valori che si porteranno sensibilmente al di sotto della norma. Si tratterà di un classico colpo di coda dell’inverno, ma con effetti non paragonabili all’ondata record di gelo siberiano che ha colpito l’Italia tra fine febbraio e inizio marzo.

Il tempo di domenica 18

Nuvole su tutto il Paese, con spazio al sole in mattinata solo all’estremo Sud. Piogge nel corso della giornata praticamente su tutte le regioni, meno probabili solo sulle coste del medio Adriatico e su quelle ioniche. Rischio di rovesci e temporali intensi in Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria Tirrenica.

Nevicate su Alpi e nord Appennino oltre 800/900 metri, a quote più alte sui rilievi del Centro, con gli accumuli maggiori previsti sul settore emiliano. Temperature in ulteriore calo ovunque, specie al Sud. Ventoso. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-80).

Previsioni meteo 19-25 marzo 2018: LUNEDI’ 19 marzo

Molte nubi ovunque con la pioggia che nel corso del giorno bagnerà gran parte d’Italia risparmiando parzialmente solo i versanti ionici. Neve fino a quote molto basse su zone alpine e Appennino Settentrionale, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Lombardia, Veneto, Friuli e Venezia Giulia, specie al mattino.

Neve anche sull’Appennino Centrale e Meridionale, ma solo al di sopra di 700-1200 metri. Temperature quasi dappertutto in ulteriore calo.

Fonte: Meteo.it

