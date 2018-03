Previsioni meteo 26-30 marzo 2018 | Il tempo previsto per tutta la settimana

Tempo di lettura stimato: 1 minuto/i

Previsioni meteo 26-30 marzo 2018

Si è conclusa l’ondata di freddo fuori stagione e di neve a bassa quota che ha investito l’Italia nel corso di questi primi giorni di primavera. Le previsioni meteo 26-30 marzo 2018 anticipano il rialzo delle temperature che sarà più evidente a metà settimana, in modo particolare nelle regioni del Centrosud.

Il meteo di LUNEDI’ 26 marzo

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Nord, salvo un po’ di velature nuvolosità innocua in transito su Alpi e Nordovest e una nuvolosità irregolare in Abruzzo, Lazio e Sardegna dove non si esclude qualche isolato rovescio di pioggia o di neve oltre i 1200 metri. Schiarite anche in Sicilia, Molise e Campania.

Insistono molte nuvole nel resto del Sud Italia con locali piogge in Puglia, Calabria e, al mattino, anche nel nord della Sicilia. Temperature del mattino più miti al Centro-Sud, massime in generale aumento con valori quasi ovunque compresi tra 13 e 17 gradi. Venti in attenuazione ma ancora moderati di Maestrale sui mari del Centrosud con mari mossi o molto mossi.

Il tempo previsto per MARTEDI’ 27 marzo

Un sistema nuvoloso attraverserà il Nord Italia con un cielo a tratti anche nuvoloso e con precipitazioni sparse dal pomeriggio sulle Alpi, nevose oltre 1300-1500 metri; non escluse locali piogge anche tra Veneto e Friuli.

Tempo decisamente più soleggiato al Centrosud, dove prevarranno le schiarite rispetto agli annuvolamenti che però in Calabria, nord della Sicilia e Sardegna potranno dar luogo a locali rovescio di pioggia. Temperature stazionarie e vicine alle medie stagionali. Venti moderati di Maestrale ad ovest delle isole maggiori e sul basso Adriatico, deboli altrove.

