Previsioni meteo 3-8 aprile 2018 | Peggioramento del tempo da martedì

Previsioni meteo 3-8 aprile 2018

Dopo il bel tempo su quasi tutta l’Italia nel giorno di Pasquetta, le previsioni meteo 3-8 aprile 2018 parlano di un peggioramento tra martedì e giovedì.

Nuova perturbazione in arrivo

Quella attesa per martedì 3 aprile è la prima perturbazione di aprile che porterà nuovo maltempo al Centro-Nord di cui daremo notizia nei prossimi giorni aggiornando questo articolo.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 2 (pasquetta)

Tempo stabile e soleggiato in gran parte del Paese, salvo delle velature di passaggio e qualche annuvolamento più compatto ma innocuo su Liguria, nord Appennino e Alpi occidentali, al mattino anche sull’alta Toscana e sulla Calabria tirrenica.

Temperature massime quasi invariate al Nord, in crescita al Centro-Sud e Isole; ampia escursione termica fra il primo mattino e il pomeriggio. Venti meridionali, localmente moderati su Ligure, alto Tirreno e Sardegna. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità alto in tutta Italia.

Previsioni meteo 3-8 aprile 2018: martedì 3 aprile

Tempo abbastanza soleggiato in gran parte del Centro-Sud. Al mattino qualche residua schiarita anche al Nord-Est. Molte nuvole fin dal mattino al Nord-Ovest e sull’alta Toscana con le prime isolate precipitazioni tra Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente ligure.

Nel pomeriggio piogge più diffuse al Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri. Tra sera e notte peggiora anche al Nord-Est e in Toscana, precipitazioni anche intense tra Piemonte, ovest Lombardia e Liguria centro-occidentale. Temperature minime per lo più in rialzo, massime in calo al Nord-Ovest, in ulteriore aumento al Centro-Sud, con punte di 23-24 gradi sulla Sardegna occidentale per effetto di intensi venti di Scirocco che soffieranno in tutti i mari di ponente. Intensi venti di Scirocco sui mari di ponente.

