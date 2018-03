Previsioni meteo 5-11 marzo 2018 | In arrivo altre perturbazioni all’inizio della settimana

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Previsioni meteo 5-11 marzo 2018

Si attende una prima parte della settimana di tempo perturbato con il passaggio di alcuni sistemi nuvolosi che entro mercoledì interesseranno gran parte del territorio. Ecco le previsioni meteo 5-11 marzo 2018 quotidianamente aggiornate grazie agli esperti di Meteo.it.

Il tempo previsto per lunedì 5

Sarà una giornata grigia con molte nuvole in tutto il Paese. Le piogge interesseranno in maniera diffusa le regioni dell’alto Adriatico, quelle centro-meridionali, eccetto la Toscana, e le isole maggiori, con neve oltre 900 metri sui rilievi friulani, oltre 1000-1500 metri sull’Appennino centrale.

Sporadiche precipitazioni legate alla nuova perturbazione cominceranno a interessare l’estremo Nordovest e la Sardegna, ma con tendenza ad estendersi ai versanti ligure e tirrenico entro fine giornata, mentre si avrà una temporanea tregua sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud. Temperature minime in rialzo al Centronord; massime in lieve calo al Centrosud e in Sicilia, in lieve rialzo al Nordovest. Ventoso su gran parte del Centrosud e mari settentrionali.

Allerta meteo della Protezione Civile

Per la giornata di lunedì 5 marzo la Protezione Civile ha emesso allerta arancione di moderata criticità sia per rischio idraulico che per rischio idrogeologico nelle Marche. Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico su Abruzzo, Marche, Molise, Puglia. Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata e Calabria e per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Umbria, Veneto.

Previsioni meteo 5-11 marzo 2018: martedì 6 marzo

Insisteranno condizioni di tempo perturbato in gran parte del territorio. Le piogge saranno particolarmente diffuse sulle regioni centrali tirreniche, in Campania e in Sardegna con anche la possibilità di temporali. Precipitazioni più sporadiche e intermittenti al Nord, dove cesseranno in mattinata, lungo l’Adriatico e nel Cosentino. Quota neve intorno a 700-1000 metri sui rilievi del Nord, 1300-1500 sull’Appennino centrale.

Qualche schiarita sarà possibile nel corso della giornata principalmente all’estremo Nordovest e in Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve aumento, ma con valori massimi ancora sotto la media al Centronord. Venti da moderati a forti occidentali intorno alle Isole, meridionali al Sud.

Fonte: Meteo.it

