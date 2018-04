Previsioni meteo 9-15 aprile 2018 | Fino a venerdì piogge al Centro-Nord

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Previsioni meteo 9-15 aprile 2018

Nel corso di questa settimana sull’Italia è previsto il passaggio di alcune perturbazioni con effetti soprattutto sulle regioni settentrionali. Le previsioni meteo 9-15 aprile 2018 dicono che solo a tratti, e con effetti più isolati e deboli, le perturbazioni si estenderanno su quelle centrali e meridionali.

La tendenza

La prima perturbazione è transitata lunedì 9 aprile al Centro-Nord, martedì ne arriverà un’altra che investirà il Nord, la Toscana, la Sardegna e a fine giornata qualche breve pioggia raggiungerà anche la Sicilia. Mercoledì l’ennesima perturbazione in arrivo dall’Atlantico raggiungerà gradualmente il Nord Italia, inizialmente le regioni nord-occidentali e poi nella seconda parte della giornata anche il Nord-Est. Questa perturbazione insisterà nelle regioni settentrionali anche giovedì quando verrà anche coinvolto parte del Centro-Sud.

Tra mercoledì e giovedì sono attese piogge abbondanti e localmente di forte intensità se al Nord, specie al Nord-Ovest, le temperature nei prossimi giorni faranno registrare valori anche al di sotto delle medie stagionali, al Sud e in Sicilia si registreranno temperature sopra la media con punte anche di 22-23 gradi.

Previsioni meteo per martedì

Martedì molte nubi e piogge sparse, anche a carattere temporalesco, al Nordovest ed Emilia occidentale dove migliorerà solo in serata. Molte nubi anche nel Triveneto, in Toscana e in Sardegna, dove saranno possibili locali piogge o anche rovesci; non escluso qualche temporale verso sera Neve sulle Alpi al di sopra di 1400-1800 metri.

Nel resto del Paese alternanza tra annuvolamenti e schiarite,che risulteranno più ampie e durature al Sud. Temperature in lieve calo al Nordovest e in Sardegna, in crescita al Centro; valori pomeridiani per lo più tra 17 e 20° tra il Nordest e il Centrosud.

Previsioni meteo 9-15 aprile 2018: MERCOLEDI (in attesa)

Fonte: Meteo.it

