Isola dei Famosi 2018 | Stasera la FINALE, favoriti Amaurys, Jonathan e la Cipriani

Vincitore Isola dei Famosi 2018

Dopo 82 giorni di sopravvivenza nella natura incontaminata di Cayos Cochinos, stasera scopriremo il nome del vincitore Isola dei Famosi 2018. I 5 naufraghi in gara sono pronti per l’ultima sfida che decreterà il vincitore di questa 13esima edizione.

Rush finale

Scontri, riappacificazioni e qualche lacrima nell’ultima settimana trascorsa sull’Isola dove Gaspare (Nino Formicola), Amaurys Pérez e Bianca Atzei hanno già un posto garantito in finale. Il destino di Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian è ancora in sospeso.

Stasera, lunedì 16 aprile, in prima serata in diretta su Canale 5 scopriremo il nome del 4° finalista e dell’eliminato dal gioco a un passo dalla fase finale.

L’ultima sfida

I naufraghi rimasti in gioco si sfideranno in scontri diretti nella suggestiva location di MIND (Milano Innovation Discrit). Si tratta dell’area espositiva dove sta sorgendo il nuovo parco milanese dedicato a scienza, innovazione e tecnologia.

In studio ci saranno Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Mara Venier in veste di opinionisti, per gli ultimi commenti di questa chiacchieratissima edizione. Non mancheranno sorprese, colpi di scena e gli ultimi naufraghi eliminati, pronti a raccontare la loro avventura.

Vincitore Isola dei Famosi 2018: il PREMIO in palio

In palio il titolo di vincitore e un montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro, il cui 50% dovrà essere devoluto in beneficenza a un ente benefico scelto dal vincitore.

Decide il pubblico

L’ultima parola spetterà al pubblico da casa (attraverso il televoto) che voterà il nome del vincitore di questa edizione. Le modalità per esprimere la propria preferenza sono tante:

invia un SMS al numero 477 000 3;

utilizzando l’app Mediaset Fan;

avviando una chat Messenger sulla pagina Facebook ufficiale;

utilizzando la sezione “VOTA” sul sito ufficiale.

