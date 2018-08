Meteo Ferragosto 2018 | Pioggia e grandine, ecco il clou di questa pazza estate italiana

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Dove pioverà a Ferragosto 2018

Alla vigilia di Ferragosto una perturbazione atlantica riuscirà a raggiungere le regioni settentrionali e parte del Centro dove saranno possibili piogge e temporali, mentre al Sud domineranno ancora sole e temperature elevate. Questo dicono le previsioni di “Meteo.it” la cui tendenza anticipa dove pioverà a Ferragosto 2018 e dove si potrà trascorrere una giornata di sole.

Il quadro generale

L’inizio della terza settimana di agosto sarà caratterizzato dal passaggio della seconda perturbazione del mese. In particolare oggi, lunedì 13, i temporali interesseranno dapprima il Nordovest (con il primo lieve calo termico) e poi il Nordest. Martedì 14 la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola con condizioni di forte instabilità ancora al Nordest e nelle regioni centrali, favorendo in queste zone d’Italia anche una sensibile attenuazione del caldo.

Al Sud invece la calura si attenuerà solo a Ferragosto, giornata caratterizzata da un miglioramento del tempo al Nord e da un tempo variabile e a tratti instabile al Centro-sud e, al primo mattino, anche in Emilia Romagna.

Previsioni meteo per martedì 14

Parziali schiarite al Nordovest dove qualche locale rovescio potrà interessare ancora le zone montuose e soprattutto la Liguria di levante. Tempo molto instabile sul resto del Nord e anche al Centro con rovesci sparsi e probabili temporali via via più diffusi e localmente di forte intensità.

Nel pomeriggio rischio di isolati temporali anche nel nord della Sardegna e nelle zone interne della Sicilia. Sul resto del Sud cielo da poco a parzialmente nuvoloso.Si attenua il caldo con temperature in calo anche sensibile al Nordest, al Centro e nel nordovest della Sardegna. Venti fino a moderati sul Ligure, in di Maestrale sul mare di Sardegna.

IL TEMPO previsto per mercoledì 15 agosto: dove pioverà a Ferragosto 2018 ?

Nella giornata di Ferragosto la seconda perturbazione del mese tenderà a scivolare verso Sud: il tempo sarà in miglioramento al Nord e sulla Toscana settentrionale. Risulterà ancora instabile sul resto del Centro-sud e al mattino anche in Emilia Romagna dove vi sarà il rischio di locali rovesci o temporali sparsi.

Temperature massime in rialzo al Nord e in Toscana, in ulteriore calo nel resto del Centro-sud con caldo in generale sopportabile.

N.B. : previsioni meteo a cura di “Meteo.it”.

