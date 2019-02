Ultimo aggiornamento: venerdì 22 Febbraio 2019 alle 21:10

Previsioni weekend 23-24 febbraio 2019

Gli esperti meteorologi di “Meteo.it” non hanno dubbi sulle previsioni weekend 23-24 febbraio 2019. Una massa d’aria molto fredda sta scivolando verso l’Adriatico, da dove poi si propagherà (entro sabato 23) su gran parte dell’Italia.

Il meteo per SABATO

Nubi a tratti compatte su medio Adriatico, Sud e Siciliaaccompagnate da precipitazioni sparse, nevose a bassa quota. Precipitazioni localmente intense potranno interessare i settori ionici e la Sicilia tirrenica. Nelle altre zone tempo più stabile ma con la presenza di un po’ di nuvole al Nord-Ovest. Temperature in deciso calo, anche dell’ordine di 10 gradi in meno in 24 ore. Giornata molto ventosa per venti nord-orientali, a tratti burrascosi in molte zone del Centro-Sud. Mari da mossi ad agitati.

Previsioni weekend 23-24 febbraio 2019: il meteo di DOMENICA

Su Calabria e Sicilia cielo molto nuvoloso e precipitazioni residue, nevose sui rilievi oltre i 700-1000 metri. I fenomeni risulteranno localmente più intensi nella prima parte della giornata nei settori sud-orientali di Calabria e Sicilia. Dalla sera tendenza a un generale esaurimento dei fenomeni e a schiarite. Nel resto del Sud, sul medio versante Adriatico e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso con nubi in diradamento entro la sera. Nel resto del Paese cielo sereno.

Venti generalmente nord-orientali in attenuazione ma ancora moderati o localmente forti su mari e regioni centro-meridionali: raffiche fino a tempestose (oltre i 100km/h) tra il Canale di Sicilia e il Mar Ionio, comprese le coste limitrofe.

Temperature minime in sensibile diminuzione, con possibili gelate al Nord. Temperature massime in diminuzione sensibile sulla Sardegna, in graduale rialzo sul resto del Paese, ma con valori inferiori alla norma al Centro-Sud.

Poi… si risale

All’inizio della prossima settimana le temperature torneranno rapidamente a salire in modo più sensibile al Nord, dove, a metà settimana si potranno registrare temperature fino a 10 gradi al di sopra della norma.

