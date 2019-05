Ultimo aggiornamento: martedì 28 Maggio 2019 alle 15:04

Campionato tuffi Polignano 2019

Torna sulla scogliera tra le più belle al mondo il campionato tuffi Polignano 2019, una delle tappe più caratteristiche del Red Bull Cliff Diving World Series 2019. Anche quest’anno tutti a tifare per l’italiano quasi 27enne (02/07/1992) Alex De Rose, trionfatore 2 anni fa nell’edizione 2017. Ma l’inglese Gary Hunt, attualmente in testa nella classifica generale, cerca la tripletta a Polignano dopo le vittorie dello scorso anno e del 2015.

UN PO’ DI NUMERI

A settembre 2018 furono in 70000 ad assistere a una finale combattuta a suon di record infranti. A trionfare (tra gli uomini) ancora una volta furono Gary Hunt (vittoria numero 2 a Polignano, la settima nelle World Series) e tra le donne l’australiana Rhiannan Iffland (seconda vittoria in Puglia, la terza complessiva).

Quella della splendida cornice di Polignano a Mare sarà quest’anno la settima volta in Puglia e la 75esima tappa dell’intera storia delle World Series, appuntamento pugliese ormai irrinunciabile per appassionati e fan di tutto il mondo. Stavolta l’evento coincide con una delle feste nazionali più importanti: la Festa della Repubblica Italiana, che ricorda il giorno in cui, nel 1946, venne formato un nuovo Governo democratico nel Paese.

LA FAMOSA TERRAZZA DI POLIGNANO

I diver dovranno ancora una volta tuffarsi dalla punta del Bastione Santo Stefano dalle piattaforme a 27 e a 21 metri di altezza, posizionate, come ormai da tradizione, sulla terrazza di una casa. Un percorso unico per i tuffatori che, prima di arrivare ai trampolini, dovranno attraversare un salotto per poi giungere alla terrazza di una casa privata costruita sulla scogliera.

Migliaia e migliaia di spettatori di tutte le età non perderanno nemmeno un secondo di azione, stregati dagli epici tuffi dei cliff diver, ma attratti anche dalle meraviglie non solo paesaggistiche ma anche culinarie del posto.

CLASSIFICHE COMPLETE DELLE WORLD SERIES 2019

Red Bull Cliff Diving World Series 2019 (tappa di Polignano) IN TV

L’appuntamento quest’anno è anticipato di quasi 4 mesi rispetto alla passata edizione (nel 2018 le date furono: 22 e 23 settembre). Le qualifiche si terranno sabato 1° giugno 2019 (ore 12), poi la gara domenica 2 giugno che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport (canale 58 del DDT) e Rai Sport + HD (canale 57 del DDT) a partire dalle ore 12,30.

La diretta streaming sarà trasmessa a partire dalle 13,10 anche sul sito www.redbullcliffdiving.com, su Red Bull TV (disponibile su Smart TV, console da gioco, smartphone, tablet e altro ancora), sulla pagina Facebook del Red Bull Cliff Diving e sul canale YouTube RedBull.

Gli UOMINI in gara (in grassetto le Wildcard)

Andy Jones Blake Aldridge David Colturi Constantin Popovici Gary Hunt Jonathan Paredes Kris Kolanus Michal Navratil Oleksiy Prygorov Steven Lobue Alessandro De Rose (ITALIA) Orlando Duque (Colombia) Matthias Appenzeller (Svizzera) Nikita Fedotov (Russia) Miguel Garcia (Colombia) Carlos Gimeno (Spagna) Sergio Guzman (Messico) Aidan Heslop (Inghilterra) Nathan Jimerson (Stati Uniti) Alain Kohl (Lussemburgo) Viktar Maslouski (Bielorussia) Kyle Mitrione (Stati Uniti) Catalin Preda (Romania) Artem Silchenko (Russia) Owen Weymouth (Regno Unito).

LE DONNE in gara (in grassetto le Wildcard)

Adriana Jimenez Jessica Macaulay Lysanne Richard Eleanor Townsend Smart Rhiannan Iffland Yana Nestsiarava Anna Bader (Germania) Katy Etterman (Stati Uniti) Celia Fernández (Spagna) Ginger Huber (Stati Uniti) Xantheia Pennisi (Australia) Maria Paula Quintero Torres (Colombia) Iris Schmidbauer (Germania) Irlanda Valdez (Messico) Jaki Valente (Brasile) Antonina Vyshyvanova (Ucraina).

ECCO TUTTI I VINCITORI DI POLIGNANO A MARE

UOMINI

2019 – ???????

2018 – Gary Hunt

2017 – Alessandro De Rose

2016 – Artem Silchenko

2015 – Gary Hunt

2010 – Artem Silchenko

2009 – Orlando Duque.

DONNE

2019 – ??????????

2018 – Rhiannan Iffland

2017 – Rhiannan Iffland

2016 – Lysanne Richard

2015 – Rachelle Simpson.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR 2019

El Nido, Palawan (Filippine) – 13 aprile Dublino (Irlanda) – 12 maggio POLIGNANO A MARE (Italia) – 2 giugno Sao Miguel Azzorre (Portogallo) – 22 giugno Beirut (Libano, novità!) – 14 luglio Mostar (Bosnia ed Erzegovina) – 24 agosto Bilbao (Spagna) – 14 settembre.

Sei un atleta di talento? PARTECIPA alle prossime edizioni!

Sei un atleta (uomo o donna) di talento ? Non importa l’età, l’altezza o il peso. Se credi nelle tue abilità e sei pronto/a a spiccare un salto della fede, invia una mail all’indirizzo athletes@redbullcliffdiving.com indicando:

Dati anagrafici (nome, cognome, età, residenza)

Professione

La lista dei tuoi tuffi dai 20 o dai 27 metri

Link con video (di buona qualità) caricati su YouTube di tuoi tuffi dai 10, 20 e 27 metri, dalla durata di circa 2 minuti e contenenti quanti più tuffi differenti possibili.

Nel caso in cui dovessi colpire gli organizzatori con le tue abilità, ti contatteranno per proporti una o più possibili partecipazioni a una tappa della Red Bull Cliff Diving World Series, o a gare di qualificazione future.

