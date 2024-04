Cantanti Uno Maggio Taranto 2024 | Programma e dove vederlo

CONDIVIDI

CANTANTI UNO MAGGIO TARANTO 2024

Ormai da anni una realtà e una consuetudine nel giorno della Festa dei Lavoratori, anche quest’anno è molto atteso il concertone tarantino. Ecco chi saranno i cantanti Uno Maggio Taranto 2024…

L’UNDICESIMA EDIZIONE

La location è ovviamente sempre quella del Parco Archeologico delle Mura greche dove non si ascolterà solo musica. L’occasione sarà come sempre quella giusta per trattare e discutere di vari temi, non solo legati al mondo del lavoro.

L’organizzazione è curata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, come accade dall’ormai lontano 2013.

DIREZIONE ARTISTICA E CONDUTTORI

Quasi non c’è bisogno di dire chi saranno i direttori artistici: Diodato, Michele Riondino e Roy Paci. Alla conduzione la giornalista Valentina Petrini, Andrea Rivera (attore), Martina Martorano (conduttrice) e la giornalista Serena Tarabini.

L’ELENCO DEI CANTANTI (in ordine alfabetico)

Area Brunori Sas Cristiano Cosa Emma Nolde Francesca Michielin Frenetik Gabriella Martinelli Malvax Mama Marjas e Don Ciccio Mannarino Marlene Kuntz Miss Fritty N.a.i.p. Selton Serena Brancale Terraròss Tre Allegri Ragazzi Morti Valerio Lundini & I Vazzanikki Willie Peyote.

IL CONTEST MUSICA CONTRO LE MAFIE

L’evento avrà inizio a partire dalle ore 14 e vedrà esibirsi anche i Malvax, vincitori del contest “Musica ControLeMafie”. L’Uno Maggio Taranto avrà anche la propria orchestra, la “Uno Maggio Orchestra”. La band sarà così composta:

Roberto Angelini (chitarre)

Fabio Rondanini (batteria)

Gabriele Lazzarotti (basso)

Adriano Viterbini (chitarre)

Andrea “Fish” Pesce (tastiere)

Rodrigo D’Erasmo (violino)

Vincenzo Lato (percussioni)

Francesco Fratini (tromba)

Simone Alessandrini (sax)

Tahnee Rodriguez (cori).

COME OGNI ANNO: NON SOLO MUSICA

Sul palco tra i vari attivisti che interverranno per parlare di importanti temi: Amnesty International, Fridays For Future, NoTav, Roberto Salis, Mariangela Tarì, Parisa Nazari per Donna, Vita, Libertà dall’Iran, Raffaele Crocco, Ultima Generazione, XR Puglia, Nico Piro. Ci saranno anche interventi da chi proviene dalla guerra in Palestina.

Come ogni anno sarà possibile dare il proprio contributo acquistando bottiglie di vino e magliette con il logo dell’edizione 2024. Si potrà anche partecipare economicamente con i salvadanai presenti all’evento per la raccolta delle offerte spontanee con lo slogan “2 euro per il primo maggio”.

COME SOSTENERE I LIBERI E PENSANTI

Si può anche fare un bonifico per sostenere le cause dei Liberi e Pensanti a queste coordinate bancarie:

IBAN: IT75S0306909606100000100682

Intestato a Aps Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.

DOVE SEGUIRE UNO MAGGIO TARANTO

L’appuntamento è per le ore 14 circa su Antenna Sud (canale 14 del DTT per Puglia e Basilicata), in streaming sul sito www.antennasud.com e sulla pagina Facebook dell’emittente, con aggiornamenti e news in tempo reale.

