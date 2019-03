Ultimo aggiornamento: sabato 9 Marzo 2019 alle 22:10

Casting Zecchino D’Oro

Lo Zecchino d’Oro Casting Tour ti aspetta con numerose tappe in tutta Italia con i casting Zecchino D’Oro. Durante il tour, la produzione non solo cercherà i piccoli solisti della 62° edizione dello Zecchino d’Oro, ma ci sarà tanto divertimento con tutte le famiglie che parteciperanno.

LE SELEZIONI

Si svolgono in tre fasi, in cui bambine e bambini vengono ascoltati nell’esecuzione di un brano a scelta con l’utilizzo di una base registrata: il regolamento spiega ogni passaggio. La fase finale si svolge a Bologna, presso l’Antoniano nella data comunicata alle famiglie dei semifinalisti (presumibilmente fine agosto/primi di settembre 2019): qui verranno scelti i piccoli interpreti del 62° Zecchino d’Oro.

CHI PUO’ ISCRIVERSI

L’iscrizione è riservata alle bambine e ai bambini che abbiamo compiuto i 3 anni di età all’atto dell’iscrizione e che non avranno compiuto gli 11 anni a tutto l’anno in corso.

DOVE SI TERRANNO I CASTING

Le selezioni si terranno nei principali centri commerciali d’Italia con tante attività, musica e divertimento. In ogni tappa tutte le bimbe e i bimbi possono giocare e divertirsi in un ambiente di intrattenimento e svago, pensato non solo per i piccoli che partecipano alle selezioni, ma anche per le sorelline, i fratellini, gli amici e gli adulti che li accompagnano.

ISCRIZIONI

Partecipare alle selezioni dello Zecchino d’Oro è semplice, divertente e GRATUITO. In pochi passi è possibile iscriversi a una delle tante tappe che lo Zecchino d’Oro Casting Tour, organizzato dall’Antoniano di Bologna in collaborazione con Wobinda Produzioni, tocca in tutta Italia.

Compila il modulo di iscrizione per partecipare alle selezioni dello Zecchino d'Oro! (tieni presente che una volta compilato il form, riceverai una mail di conferma con il riepilogo dell'iscrizione).

LE TAPPE DEI CASTING ZECCHINO D’ORO

Le tappe dello Zecchino d’Oro Casting Tour sono organizzate dall’Antoniano, in collaborazione con Wobinda, per regalare a tutta la famiglia un piacevole ricordo in compagnia della musica dello Zecchino d’Oro. Eccole:

Abruzzo (Chieti) – 4 maggio 2019;

Calabria (Catanzaro) Maida – 28 aprile 2019;

Campania (Napoli – Afragola 6 aprile, Napoli – Nola 20 aprile, Napoli – Quarto 26 aprile, Salerno – Eboli 12 maggio);

Lazio (Latina 19 aprile, Roma – Fiumicino 25 maggio, Roma – Guidonia 10-11 maggio);

Lombardia (Brescia 1° maggio, Cremona 26 maggio, Cremona – Crema 22-23-24 marzo, Milano 16 marzo);

Marche (Ascoli Piceno 5 maggio);

Piemonte (Cuneo 30 marzo, Torino 7-8 giugno);

Sicilia (Catania – Gravina di Catania 11 maggio, Palermo 6 luglio, Palermo – Carini 9 marzo, Ragusa 12-13 aprile);

Toscana (Grosseto 14-15 giugno);

Veneto (Treviso – Roncade 17 marzo).

E se non trovi la tua regione, non disperare perché altre tappe si aggiungeranno successivamente.

IN COSA CONSISTONO LE SELEZIONI

Durante le selezioni bisogna cantare un brano tra i 40 messi a disposizione. Scegli la canzone da cantare alle selezioni! Guarda il video, ascolta la musica e impara i testi per interpretare al meglio il tuo brano. Durante la selezione canterai con l’aiuto di una base registrata.

SCEGLI IL BRANO TRA QUESTI 40 BRANI

