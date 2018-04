Previsioni meteo 23-29 aprile 2018 | Il tempo previsto per tutta la settimana

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Previsioni meteo 23-29 aprile 2018

Fino a mercoledì sull’Italia insisterà una robusta area di alta pressione che garantirà tempo in prevalenza soleggiato. Le previsioni meteo 23-29 aprile 2018 parlano di una sostanziale assenza di piogge (fatta eccezione per qualche temporale lunedì sulle zone alpine).

Ancora caldo anomalo

Caldo fuori stagione, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali e nel complesso tipiche di maggio-giugno. Le cose cominceranno a cambiare tra giovedì e venerdì quando, sotto l’azione di due differenti perturbazioni. Aumenterà la nuvolosità e si attenuerà il caldo, con temperature che pur rimanendo al di sopra delle medie stagionali, caleranno di qualche grado. In compenso le due perturbazioni eviteranno di investire direttamente il nostro Paese e quindi le piogge saranno poche, più che altro sotto forma di isolati temporali al nord e zone interne del Centro.

Il tempo previsto per lunedì 23

Sereno o poco nuvoloso in Liguria, Emilia Romagna e al Centro-Sud; tra sole e nuvole altrove, con la possibilità di isolati temporali sulle zone alpine, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Lombardia Orientale, Veneto e Friuli nel corso della sera.

Temperature massime in lieve calo al Nord, senza grandi variazioni al Centro, in lieve crescita al Sud e Isole: caldo fuori stagione in tutta Italia, con temperature massime tipiche di maggio-giugno.

Previsioni meteo 23-29 aprile 2018: martedì 24

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia; a tratti qualche nuvola in più solo su Alpi, Prealpi, zone interne del Centro, Puglia Settentrionale e Appennino meridionale, ma in ogni caso con basso rischio di pioggia. Temperature massime con poche variazioni: ancora caldo anomalo in gran parte del Paese.

Fonte: Meteo.it

TI POTREBBERO INTERESSARE

@ Riproduzione riservata