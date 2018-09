Previsioni weekend 22-23 settembre | Bagno di fine estate ancora possibile prima dell’autunno

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Previsioni weekend 22-23 settembre 2018

Bagno di fine estate ancora possibile secondo le previsioni weekend 22-23 settembre 2018 che annunciano l’ultimo fine settimana estivo prima dell’avvicinamento dell’autunno della settimana prossima.

“Bye bye estate”

Le temperature, nonostante un lieve calo atteso al Nord e nel medio versante adriatico, rimarranno quasi dappertutto di qualche grado al di sopra della norma. In questo fine settimana valori ancora tipici di fine estate.

A partire da martedì 25 però una massa d’aria fredda in discesa dal Nord Atlantico irromperà nel cuore del Mediterraneo, facendo crollare le temperature. A metà settimana dovremmo quindi passare dagli attuali 4-5 gradi sopra le medie stagionali a valori di alcuni gradi al di sotto della norma.

Previsioni meteo per sabato

Al mattino cielo nuvoloso e temporali sparsi su Veneto, Friuli e Venezia Giulia; tra sole e nuvole su resto del Nord, Toscana, Calabria e Sicilia, con isolati piovaschi su Alta Toscana e Sicilia Occidentale, in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nordest, regioni centrali, Calabria e Sicilia, con rovesci e temporali sparsi su Veneto, Friuli, Venezia Giulia e coste emiliane; a carattere più isolato qualche pioggia anche sui rilievi di Toscana, Calabria e Sicilia. Temperature: massime in lieve calo al Nord e sull’alta Toscana, stabili o in leggero aumento altrove, specie nelle Isole; valori ancora oltre la norma con punte vicine ai 30 gradi al Centro-Sud. Venti di Maestrale in intensificazione sui mari di Corsica e Sardegna.

Previsioni weekend 22-23 settembre 2018: il tempo previsto per domenica 23

Al mattino cielo nuvoloso al Nord, Marche, Umbria e Abruzzo, ma in generale senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, con a tratti qualche nuvola innocua in più solo in Molise, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio graduali schiarite anche al Nord e medio versante adriatico. Temperature massime in lieve calo al Nord e medio versante adriatico, ma comunque ancora in generale al di sopra della norma in gran parte d’Italia.

Previsioni a cura di “Meteo.it”.

