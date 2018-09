U’ Scescille | La (video) ricetta per imparare a cucinare uno dei piatti tipici di Termoli

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Ricetta U Scescille

E’ un piatto tipico di Termoli (Molise) di cui ha parlato anche chef Antonino Cannavacciuolo nella terza Stagione di “O’ mare mio” in onda da settembre 2018. In questo articolo vedremo come preparare la ricetta U Scescille, ossia polpette ovali fatte con uova, formaggio e pane raffermo, cotte nel sugo.

Un piatto della tradizione

Un tempo era servito per accompagnare le tradizionali zuppe di pesce e ancora oggi il piatto resiste ed è preparato con tanto lavoro dalle donne termolesi. Oltre alla forma ovale, la caratteristica di queste polpette è la cottura fatta direttamente nel sugo, evitando di friggerle.

Ingredienti (dose per 4 persone)

500 grammi di mollica di pane raffermo (non il pangrattato!)

5 uova grandi

150 grammi di parmigiano

150 grammi di pecorino

3 spicchi di aglio

1 mazzetto di prezzemolo e 1 di basilico

2 peperoni rossi grandi

500 grammi di pomodori San Marzano

1 peperoncino piccante

acqua e sale q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

Ricetta U Scescille: PREPARAZIONE

Preparare il sughetto in una padella nella quale mettere i pomodori, i peperoni (tagliati a dadini) e la cipolla (durata circa 20 minuti). Nel frattempo far rosolare 2 spicchi d’aglio in un po’ di olio evo, poi toglierli e aggiungere il sughetto appena preparato.

A parte, sbriciolare il pane (a mani nude e un po’ umide) e aggiungere: uova sbattute, formaggio, un pizzico di sale, l’aglio ben tritato, parmigiano, pecorino, prezzemolo e basilico. Mescolare bene il tutto (aggiungendo altra mollica se necessario), coprirlo con la pellicola e metterlo in frigo per circa un’ora. Formare dunque le polpette (di forma ovale) e aggiungerle al sugo a metà cottura, aggiungendo acqua (se necessario), basilico, peperoncino e lasciando cuocere per una ventina di minuti.

Ricetta U Scescille: VIDEO: come lo preparano a Termoli



