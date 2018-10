Tempo di lettura stimato: 1 minuto/i

Decò ritira pomodorini dagli scaffali

La catena di supermercati Decò ritira pomodorini dagli scaffali (un lotto) per valori di clormequat oltre i limiti. La notizia è stata diffusa dall’Azienda mentre oggi lo ha annunciato il Ministero della Salute. Ricordiamo che Decò è presente con decine di punti vendita nelle regioni del Centro-Sud Italia, in particolar modo in Campania ma anche nel Lazio, Abruzzo, Calabria e Puglia.

I dettagli del prodotto

Marchio: Decò .

. Denominazione di vendita: Decò Pomodorini .

. Nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: Multicedi Srl – Pastorano (CE) SS. Casilina Contr. Spartimento 81050 .

. Lotti di produzione: LA213 .

. Scadenza/TMC: 31-12/2020 .

. Marchio d’identificazione dello stabilimento/produttore e nome del produttore: FUTURAGRI .

. Nome del produttore: Conserve alimentari Futuragri Società Consortile Agricola per Azioni.

Sede dello stabilimento: zona Industriale Asi – Loc. Incoronata; 71122 Foggia.

Descrizione peso/volume unità di vendita: 400 grammi .

. Motivo/Rischi: valori di clormequat superiori a quanto stabilito dal regolamento CE numero 396/2005 e successive modifiche.

Clormequat, cosa è?

Il clormequat (cloruro di clorocolina) è un pesticida che, ingerito con gli alimenti, può rappresentare un pericolo per la salute se presente in valori superiori ai limiti imposti dall’UE.

Decò ritira pomodorini dagli scaffali: AVVERTENZE

Si invitano i consumatori a NON CONSUMARE il prodotto e a riportarlo al punto vendita per ricevere la sostituzione con altro prodotto oppure la restituzione della somma spesa.

TI POTREBBERO INTERESSARE

CONDIVIDI L'ARTICOLO

@ Riproduzione riservata