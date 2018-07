Previsioni weekend 21-22 luglio 2018 | Al Nord temporali, molto caldo al Centro-Sud

Tempo di lettura stimato: 1 minuto/i

Previsioni weekend 21-22 luglio 2018

Secondo le previsioni weekend 21-22 luglio 2018 una perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali mentre al Centro-Sud si supereranno i 35°C.

Il bollettino del Ministero della Salute

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute non presenta particolari criticità che possano mettere a rischio la salute. Bollino rosso (livello 3, il massimo) solo a Perugia nella giornata di sabato 21. Nella stessa giornata si evidenzia il bollino arancione (livello 2) a Pescara. Domenica 22 solo a Catania si raggiungerà il livello 2 (arancione).

Il tempo previsto per sabato

Giornata in generale nuvolosa al Nord, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno numerosi rovesci o temporali su tutte le regioni. Un po’ di nuvole e qualche acquazzone anche in Toscana. Ancora tanto sole nel resto del Centrosud e Isole, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche rovescio pomeridiano sull’Appennino Centrale. Caldo intenso in Sardegna, Sicilia e regioni meridionali dove nelle zone interne si potranno facilmente toccare e localmente superare i 35 °C.

Previsioni weekend 21-22 luglio 2018: DOMENICA 22 luglio

Alternanza tra sole e nuvole al Centro-nord, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno qua e là Alpi, Venezie, Emilia, entroterra ligure, Basso Piemonte, Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria. Bello e soleggiato al Sud e Isole. Temperature in calo nelle regioni centrali e in Sardegna, ancora caldo intenso invece al Sud, con punte che sfioreranno i 40 gradi.

Previsioni a cura degli esperti di Meteo.it.

