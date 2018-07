Calendario fermo pesca 2018 | Firmato il decreto dal ministro, ecco durata e periodi

Tempo di lettura stimato: 1 minuto/i

Calendario fermo pesca 2018

Il neo-ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, ha firmato il decreto che consente di stilare il calendario fermo pesca 2018. Il testo integrale del decreto sarà disponibile a breve quando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 23 luglio.

ADRIATICO

TRIESTE – ANCONA : dal 30 luglio al 9 settembre

: dal 30 luglio al 9 settembre SAN BENEDETTO DEL TRONTO – TERMOLI : dal 13 agosto al 23 settembre

: dal 13 agosto al 23 settembre MANFREDONIA – BARI: dal 27 agosto al 7 ottobre.

IONIO – TIRRENO

BRINDISI – ROMA : dal 10 settembre al 9 ottobre

: dal 10 settembre al 9 ottobre CIVITAVECCHIA – IMPERIA: dal 1° ottobre al 30 ottobre.

Calendario fermo pesca 2018: Sardegna e Sicilia

Il calendario per quanto riguarda i Compartimenti Marittimi delle Regioni Autonome Sardegna e Sicilia sarà determinato dalle rispettive regioni, come accade ogni anno.

Il testo del decreto

Nei prossimi giorni aggiorneremo il presente articolo con i dettagli e le eventuali novità introdotte quest’anno. Stando all’art. 1 del decreto 2017, il fermo biologico riguarda le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema strascico, comprendente i seguenti attrezzi:

reti a strascico a divergenti;

sfogliare rapidi;

reti gemelle a divergenti.

PROMEMORIA per fare acquisti sicuri

Per non incappare in fregature, prima di acquistare il pesce, consigliamo di leggere l’etichetta sul bancone sulla quale, per legge, deve essere indicata l’area di pesca (Gsa). Le provenienze Gsa sono le seguenti:

9 (Mar Ligure e Tirreno)

10 (Tirreno centro meridionale)

11 (mari di Sardegna)

16 (coste meridionali della Sicilia)

17 (Adriatico settentrionale)

18 (Adriatico meridionale)

19 (Jonio occidentale)

7 (Golfo del Leon)

8 (Corsica)

15 (Malta).

