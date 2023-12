CONDIVIDI

Articolo aggiornato sabato, 9 Dicembre 2023 12:06

BALLANDO CON LE STELLE 9 DICEMBRE 2023

Torna per il 34° anno la Maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai. Il numeratore si accenderà nella puntata di Ballando con le Stelle 9 dicembre 2023.

L’OTTAVA PUNTATA

Durante l’ottavo appuntamento si sceglieranno le coppie che si giocheranno un posto nella semifinale. La coppia eliminata nella scorsa puntata è stata quella di Carlotta Mantovan e Moreno Porcu.

A sorpresa a fine serata è arrivata anche la decisione di Antonio Caprarica in coppia con Maria Ermachkova di ritirarsi dalla gara per questioni di salute. Qualcuno ha malignato attribuendo a Caprarica una sorta di “strategia del ritiro” per risparmiare forze per ripresentarsi “in gran spolvero” ai ripescaggi.

LE COPPIE IN PISTA

Sara Croce – Luca Favilla;

Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Giovanni Terzi – Giada Lini;

Simona Ventura- Samuel Peron;

Wanda Nara – Pasquale La Rocca.

Le coppie, come in ogni puntata, balleranno sulle note della musica affidata a Paolo Belli, accompagnato dalla sua Big Band.

IL BALLERINO PER UNA NOTTE: UN RITORNO

Torna sulla pista di Ballando con le stelle l’attore Gabriel Garko, che nella precedente edizione fu costretto a ritirarsi a causa di un infortunio. Questa volta si cimenterà in un ballo sulle note di “Bound to you” insieme ad Alessandra Tripoli.

L’OSPITE SPECIALE

Ospite speciale sarà Stefano De Martino che ballerà con Sofia Tansella, una bambina di 8 anni affetta da una malattia neuromuscolare che la costringe su una carrozzina dall’età di 18 mesi. La terapia Spinaza la sta aiutando a migliorare.

IL TORNEO “BALLANDO CON TE”

Per il torneo dedicato alla gente comune assisteremo alla sfida tra Sofia Nicosanti e Gruppo Sismo. “Ballando on the Road” e “Ballando con le Stelle” in questa diciottesima edizione approdano in Calabria.

Oggi, sabato 9 dicembre, alle 14 su Rai 1, ammireremo le immagini delle bellezze paesaggistiche della regione che accompagneranno le esibizioni di nove ballerini nella puntata di “Ballando on the Road”. Lo spin-off di “Ballando con le Stelle” sarà come sempre condotto da Milly Carlucci con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

CHI SARÀ IL PROSSIMO ELIMINATO?

Ormai le coppie si giocano l’accesso alle semifinali ed è sempre più difficile pronosticare più che altro quali saranno le coppie che si fermeranno sul più bello. Azzardiamo un pronostico: il concorrente che rischia in questa puntata è Giovanni Terzi…. ma occhio a Sara Croce.

