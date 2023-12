CONDIVIDI

CONCERTI CAPODANNO GRATUITI 2023

La notte di San Silvestro si avvicina ma vediamo dove e quali saranno i concerti Capodanno gratuiti 2023 nelle piazze di tutta Italia. Un elenco quotidianamente aggiornato con tutti gli eventi in programma (segnalateci quelli eventualmente mancanti).

AGRIGENTO: CONCERTO IN PIAZZA MARCONI

Sul palco allestito in piazza Marconi, saliranno i Tiromancino.

ALGHERO: CAPODANNO IN PIAZZA

Tre giorni di musica e divertimento ad Alghero. Sul palco saliranno Anna, Tedua e Ligabue.

BARI

Notte di Capodanno in piazza Libertà con le esibizioni di Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. Dopo l’esibizione degli artisti musicali nell’evento targato Radio Norba, i festeggiamenti proseguiranno con il dj set Radio Norba e Radio 105.

BELLARIA

Capodanno al Centro Commerciale Naturale all’aperto “Isola dei Platani” che si trasformerà in un palcoscenico musicale. Ma già dall’8 dicembre e fino al giorno della Befana, Bellaria sarà teatro di attrazioni e pista di ghiaccio.

BOLOGNA: CAPODANNO CON IL ROGO DEL VECCHIONE

Il simbolo dell’anno vecchio che brucia, come ogni anno, è il Rogo del Vecchione che si terrà in Piazza Maggiore a mezzanotte in punto.

BRESCIA: CAPODANNO IN PIAZZA LOGGIA CON MR. RAIN

Notte di Capodanno in Piazza Loggia con musica dal vivo a partire dalle ore 21. In attesa della sua partecipazione a Sanremo 2024, Mr. Rain sarà l’ospite speciale della serata e si esibirà in un maxi-concerto alle 22,30.

CAGLIARI: CAPODANNO IN PIAZZA CON MARCO MENGONI

Concerto di Marco Mengoni (tra le polemiche per costi e disponibilità di posti) che sarà anche co-conduttore della serata in piazza. Per poter accedere bisogna chiedere un pass che è possibile richiedere qui (fino a esaurimento posti): RITIRA IL PASS. Il pass è personale, non può essere ceduto a nessuno e ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 pass compreso il proprio.

L’evento si terrà alla Fiera di Cagliari.

CATANIA: CAPODANNO IN PIAZZA DUOMO

Evento musicale in piazza Duomo dove sul palco saliranno Tananai, Mario Biondi e alcuni artisti locali (Anna Castiglia, Elena Manuele e Soap).

CATTOLICA: CAPODANNO IN PIAZZA ROOSEVELT

A Cattolica evento gratuito in Piazza Roosevelt con la musica pop & rock dagli anni ’70 ad oggi della cover band Jbees. Poi dj-set con i DJ di Radio Studio+.

COSENZA: CONCERTO IN PIAZZA DEI BRUZI

Evento musicale in piazza dei Bruzi dove salirà sul palco una delle più grandi artiste italiane: Giorgia.

CROTONE: CONCERTO “L’ANNO CHE VERRÀ” IN DIRETTA SU RAI 1

Tutti in piazza Pitagora dove si terrà l’evento targato Rai 1 condotto da Amadeus in diretta televisiva.

CONCERTI CAPODANNO GRATUITI 2023: A FIRENZE CAPODANNO IN VARIE PIAZZE

Nel capoluogo toscano gli eventi saranno sparsi in varie piazze con 20 spettacoli musicali adatti a tutti. Danze e spettacoli acrobatici in piazza della Signoria. Disco music in Piazza Poggi, eventi per famiglie in piazza Santissima Annunziata. Infine spettacoli jazz in piazza San Lorenzo.

GENOVA: CAPODANNO IN PIAZZA DE FERRARI

Tre serate all’insegna della buona musica dal 29 al 31 dicembre 2023. In questo caso l’evento è invece targato Mediaset e vedrà la partecipazione di grandi nomi dello spettacolo non solo musicale.

GROSSETO: CAPODANNO IN PIAZZA DANTE

Musica, danza e spettacolo in piazza Dante con le esibizioni di artisti emergenti.

IGLESIAS: CAPODANNO IN PIAZZA SELLA

Sarà Fred De Palma, con il suo reggaeton italiano, ad accompagnare tutti verso il 2024 con il concerto gratuito in Piazza Quintino Sella.

JESOLO (VE): DJ SET E ARTISTI DAL VIVO

Appuntamento in Piazza Kennedy a Jesolo, dove si esibiranno DJ e artisti live il 31 dicembre e anche il 1° gennaio fino alle ore 22.

LADISPOLI: CONCERTO IN PIAZZA FALCONE

Esibizioni in Piazza Falcone la sera del 31 dicembre con la super ospite dell’evento che sarà Gianna Nannini. Altra ospite sarà Ema Stokholma, conduttrice radiofonica e televisiva che si esibirà in dj set. A completare il quadro degli artisti dj Ed7more e la vocalist Johanna Martes Vidal.

LA SPEZIA: CAPODANNO IN PIAZZA EUROPA CON GLI EIFFEL 65

In pieno centro a La Spezia, a partire dalle ore 21, ci saranno Eiffel 65 che si esibiranno rispolverando i propri successi.

LECCE: EVENTO IN PIAZZA LIBERTINI

A Lecce si chiude l’anno in piazza Libertini il 30 dicembre alle ore 21 con Raf. La notte del 31 dicembre, ad animare la piazza nell’attesa del 2023 sarà la musica travolgente di Enzo Petrachi con la sua Folkorchestra e di Claudio Prima con la Bandadriatica insieme ad altri artisti.

MANTOVA: CAPODANNO IN PIAZZA SORDELLO

Madame sarà il fiore all’occhiello del concerto in Piazza Sordello alle ore 22,30.

MATERA: CAPODANNO 2024 AL PARCO DEL CASTELLO TRAMONTANO

Appuntamento al Parco del Castello Tramontano di Matera con due serate di musica e divertimento. Nella notte del 31 ci saranno I Tarantolati di Tricarico, Edoardo Bennato, Miss Basilicata Elena Paciello, Carolina Rey, Peppone Calabrese e Skrezio DJ.

Il 1 gennaio 2024 ci saranno Ragnatela Folk Band, Renanera, Duo Live Francesco Stifano-Luciano Dattoli, Annabella Giordano, Sergio Palomba.

MESTRE: CAPODANNO IN PIAZZA FERRETTO

Spetterà a Radio Company, DJ Ale De Biasi e Viviana Rapisardi intrattenere il pubblico in piazza Ferretto alle ore 22. Ci saranno i Red Moon con il loro repertorio della disco-music anni ’70/’80.

CONCERTI CAPODANNO GRATUITI 2023: A MODENA CONCERTO NEL PIAZZALE SANT’AGOSTINO

Si festeggia l’anno nuovo con uno spettacolo di luci e con l’inedita performance multimediale dell’artista tedesco Robert Henke a partire dalle ore 23.

NAPOLI: CAPODANNO IN PIAZZA PLEBISCITO

A partire dalle ore 21 in Piazza Plebiscito si alterneranno sul palco Arisa, Jimmy Sax, Valentina Stella, Enzo Avitabile con i suoi Bottari e The Kolors. Non solo musica ma anche risate con Peppe Iodice, Biagio Izzo e Francesco Cicchella. Dance music fino al mattino sul lungomare.

OLBIA: CAPODANNO IN PIAZZA

Super ospite a Olbia per festeggiare il passaggio al nuovo anno con Zucchero come headliner confermato. Ci saranno altri ospiti, al momento a sorpresa, eccetto Zucchero e forse Salmo.

OSTUNI: VARI EVENTI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’

Quest’anno la Ghironda Winter si svolgerà nella suggestiva città di Ostuni con musica di vario genere e in giorni differenti. Il 29 dicembre concerto dei Nomadi alle ore 21 mentre il 30 dicembre si balla all’aperto con Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra. Il 31 gran finale con il concerto, sempre in piazza della Libertà, dei Neri per Caso dalle ore 23. Poi dj set fino a tarda notte.

PADOVA: CONCERTO IN PIAZZA INSURREZIONE

A Padova si saluterà il 2023 con il mini concerto di Francesco Gabbani.

PALERMO: CAPODANNO IN PIAZZA POLITEAMA

Sarà lei la super ospite al concerto che si terrà in piazza Politeama: Elodie. Si comincia alle ore 22.

PARMA: DJ SET IN PIAZZA GARIBALDI

Evento per giovani e meno giovani in piazza Garibaldi a Parma con un dj set che si protrarrà oltre la mezzanotte.

PESARO: CONCERTO IN PIAZZA DEL POPOLO

Sul palco allestito in piazza del Popolo saliranno Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre a partire dalle 21,30 fino alle prime ore dell’anno nuovo.

REGGIO EMILIA: SPETTACOLO ISPIRATO ALL’ORLANDO FURIOSO DI ARIOSTO

A Reggio Emilia si festeggia con uno spettacolo ispirato all’Orlando Furioso di Ariosto in piazza Prampolini. Si tratta sì di un evento gratuito, ma con posti limitati. Si comincia alle ore 23,15 con uno spettacolo multiforme all’aria aperta con acrobati, attori, danzatori, effetti luminosi e video mapping.

RICCIONE: CAPODANNO NEL PIAZZALE CECCARINI

A partire dalle 22 nel Piazzale Ceccarini concerto gratuito con dj set e spettacolo pirotecnico.

RIMINI: CONCERTO NEL PIAZZALE FELLINI

Concerto in Piazzale Fellini di Biagio Antonacci, che si esibirà dalle ore 22. A seguire, spettacolari fuochi d’artificio sul litorale allo scoccare della mezzanotte seguiti da eventi musicali nel centro storico.

ROMA: CONCERTONE AL CIRCO MASSIMO

Grandi protagonisti saranno Francesca Michielin, Lazza e Blanco al Circo Massimo. Si brinda al nuovo anno con uno speciale dj set anche dopo la mezzanotte grazie anche a «Rds 100% Grandi Successi».

SALERNO: CONCERTO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’

Saranno i Pooh ad accompagnare i salernitani nel passaggio dal 2023 al 2024 in piazza della Libertà.

SASSARI: CAPODANNO IN PIAZZA D’ITALIA

Sarà il duo che vedremo anche al Festival di Sanremo, Renga – Nek ad esibirsi in piazza d’Italia. La loro esibizione sarà anticipata dalle esibizioni di giovani band sassaresi. Poi dj-set fino a dopo la mezzanotte.

SAVONA: CAPODANNO IN PIAZZA SISTO IV

Il protagonista sarà Enrico Ruggeri che canterà i suoi successi. Poi DJ set a fine concerto.

CONCERTI CAPODANNO GRATUITI 2023: A SIENA CAPODANNO A PIAZZA DEL CAMPO

In piazza del Campo si festeggerà con Emma che condividerà il palco con il duo comico PanPers. Dopo la mezzanotte spazio al dj set con DJ Angelo di Radio DeeJay.

TERAMO: CONCERTI IL 1° E IL 2 GENNAIO

A Teramo si festeggia direttamente dal primo dell’anno con il concerto di Elodie in piazza dei Martiri della Libertà. Il 2 gennaio sarà invece la volta del concerto di Daniele Silvestri.

TORINO: IN PIAZZA CASTELLO CON LO STATO SOCIALE

Si canta e si balla in piazza Castello con Lo Stato Sociale a partire dalle ore 21. Il 1° gennaio 2024 invece, sempre in piazza Castello, alle ore 15 concerto dell’Orchestra Filarmonica di Torino che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Classica HD.

TRANI: CONCERTO IN PIAZZA QUERCIA

Sarà Raf a esibirsi in un concerto in Piazza Quercia per festeggiare l’addio al 2023 e soprattutto l’anno nuovo.

VENEZIA: CAPODANNO IN PIAZZA SAN MARCO

Spettacolo di fuochi d’artificio dalle 23,30 fino a mezzanotte.

VITERBO: CONCERTO IN PIAZZA VERDI

Si festeggia con il concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy a partire dalle ore 23 in piazza Giuseppe Verdi.

