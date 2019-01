Previsioni weekend 26-27 gennaio 2019 | Maltempo al Centro-Sud

Ultimo aggiornamento: giovedì 24 Gennaio 2019 alle 13:17

Previsioni weekend 26-27 gennaio 2019

Gli esperti di “Meteo.it” hanno pubblicato gli aggiornamenti sulle previsioni weekend 26-27 gennaio 2019. Nell’ultimo bollettino meteo fanno riferimento all’azione dell’intenso vortice ciclonico che si è formato sul Mediterraneo alimentato dall’aria fredda affluita nelle ultime ore.

Che tempo farà venerdì 25 gennaio

Venerdì 25 giornata soleggiata con poche nubi al Nord, in Toscana e su gran parte di Lazio e Sardegna. Ancora nuvoloso nel resto dell’Italia, con piogge e rovesci più diffusi su Puglia, Lucania, Reggino e nord della Sicilia.

Quota neve in calo sull’Appennino, fino ai 400-600 metri tra le Marche e il Molise, sui 600-1000 su quello meridionale. Gelate diffuse al primo mattino al Nord, temperature massime in lieve calo su medio Adriatico e Sud peninsulare. Venti settentrionali fino a forti su tutti i mari, nelle regioni peninsulari e nelle Isole.

Il METEO di sabato 26 gennaio

Residua nuvolosità al Sud, al mattino anche sul medio Adriatico. Qualche pioggia isolata sul nord della Sicilia e nel reggino. Un po’ di nuvole lambiranno anche le Alpi centro-orientali con possibili deboli nevicate nel nord dell’Alto Adige.

Tempo più soleggiato nel resto del Centro-Nord e in Sardegna, dove potranno transitare innocue velature.

Temperature in calo nei valori minimi sulle pianure del Nord e al Centro, massime per lo più in lieve rialzo. Insiste una moderata ventilazione sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole con rinforzi intorno al Salento e nel canale di Sicilia.

Nella notte nuvolosità in aumento sul settore ligure e in Sardegna: sono le prime avvisaglie di una nuova perturbazione che domenica si avvicinerà lentamente all’Italia.

Previsioni weekend 26-27 gennaio 2019: il tempo previsto per domenica 27

Per domenica “Meteo.it” non si è ancora espresso mentre invece lo hanno fatto quelli di “Ilmeteo.it” parlando di altro vortice con piogge e temporali, locali nevicate al Nordest.

