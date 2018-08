Terremoto oggi 21 agosto 2018 | Scosse in Emilia Romagna e Molise

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Terremoto oggi 21 agosto 2018

Giornata movimentata anche oggi in diverse zone dell’Italia a causa del movimento tellurico registrato in Molise, Emilia Romagna e in Sicilia. Le scosse di terremoto oggi 21 agosto 2018 più rilevanti sono quelle avvenute in Emilia e l’ultima in provincia di Campobasso.

L’ultima scossa alle ore 17,37

In Molise l’ultima scossa di terremoto registrata dai sismografi Ingv (magnitudo ML 2.9) avvenuta nella zona a 5 km a SE di Montecilfone (CB). Queste le coordinate geografiche (lat, lon) 41.86, 14.86 a una profondità di 18 km. In precedenza altre scosse più lievi sono avvenute sempre in Molise vicino Guglionesi e Montecilfone anche nelle ore notturne.

Colpita l’Emilia Romagna

Le scosse più importanti hanno tuttavia colpito stavolta l’Emilia Romagna. La scossa più forte a 3 km a Nord di Bagnolo in Piano (RE) alle ore 2,33 della notte (magnitudo Mw 3.7) a 9 km di profondità.

La scossa più importante è stata poi seguita da altre 2 scosse: una nella notte in provincia di Reggio Emilia, l’altra, più lieve (ML 2.1), oggi pomeriggio (ore 15,26) in provincia di Ferrara (vicino Bondeno).

(Comuni entro 15 km dall’epicentro)

Montecilfone CB 5 km

Palata CB 7

Guglionesi CB 7

Larino CB 8

Guardialfiera CB 8

Acquaviva Collecroce CB 9

Tavenna CB 10

San Martino in Pensilis CB 13

Montorio nei Frentani CB 13

Castelmauro CB 13

Montenero di Bisaccia CB 13

Casacalenda CB 13

Ururi CB 14

San Felice del Molise CB 14

San Giacomo degli Schiavoni CB 14

Portocannone CB 14

Lupara CB 15

Mafalda CB 158.

La scossa più forte in Emilia (Bagnolo in Piano, 21 agosto ore 2,33)

Bagnolo in Piano RE 3 km

Cadelbosco di Sopra RE 7

Novellara RE 8

Castelnovo di Sotto RE 9

Campagnola Emilia RE 9

Correggio RE 9

Campegine RE 11

Rio Saliceto RE 11

Reggio nell’Emilia RE 11

San Martino in Rio RE 11

Poviglio RE 11

Gualtieri RE 13

Fabbrico RE 14

Guastalla RE 15

Cavriago RE 15

Gattatico RE 15.

