L’alga tossica è già lungo la costa pugliese | Ci risiamo, l’Arpa avvisa sempre dopo, ecco i dati

Alga tossica costa pugliese luglio 2018

Passano gli anni ma la storia è sempre la stessa, l’alga arriva ma viene segnalata sempre dopo, quando i bagnanti hanno già fatto il bagno per giorni e giorni prima di sapere che in certi tratti di costa sarebbe stato meglio non andarci. Il rapporto alga tossica costa pugliese luglio 2018 (periodo 1-15 luglio) già parla chiaro…

Situazione già non facile vicino Bari

L’alga è già sulle nostre coste, in particolar modo lungo quella a sud di Bari, fra Japigia e San Giorgio, località Lido Trullo. Lo dice il bollettino dell’Arpa, il 1° dei rapporti quindicinali che vengono stilati dal mese di giugno a settembre, ogni anno. In località Lido Trullo la densità dell’alga rilevata in superficie è modesta ma non sul fondo:

sul fondo : 387716 cellule/litro ( MOLTO ABBONDANTE )

) in colonna d’acqua: 3475 cellule/litro (MODESTA).

Fasano, il sindaco prende provvedimenti

Il bollettino presenta una situazione decisamente peggiore nel brindisino, per la precisione a Torre Canne di fronte al faro, dove la concentrazione di alga è la seguente:

sul fondo : 1278852 cellule/litro

in colonna d’acqua: 45231 cellule/litro.

I preoccupanti numeri hanno fatto scattare la reazione del sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, che ha vietato la balneazione fino al 20 luglio. Il divieto è valido sia per la località Torre Canne di fronte al faro sia per Forcatella.

Problemi anche in provincia di Taranto

Nel rapporto Arpa si evidenzia una concentrazione ancora più alta di alga anche a Manduria, nei pressi della spiaggia libera Torre Columena. La densità di alga rilevata è la seguente:

sul fondo : 3256562 cellule/litro

in colonna d’acqua: 4305 cellule/litro.

Alga tossica costa pugliese luglio 2018: concentrazione alta anche nel leccese

Nei pressi del Porto Badisco-scalo di Enea, sulla costa leccese di Otranto la situazione è anche preoccupante:

sul fondo : 1867685 cellule/litro

in colonna d’acqua: 16275 cellule/litro.

La tabella dei valori di emergenza

CONSIGLI

L’Arpa raccomanda di limitare il consumo di ricci di mare e di evitare di stazionare lungo le coste rocciose durante le mareggiate. Il conseguente “effetto aerosol” (che sarebbe dannoso) potrebbe provocare problemi temporanei alle vie respiratorie (riniti, faringiti, laringiti, bronchiti) ma anche congiuntiviti, febbre e dermatiti.

Ripetiamo la richiesta anche quest’anno: non sarebbe meglio segnalare (o prevedere) in tempo reale ai bagnanti la presenza dell’alga? Chediamo troppo? Ciò permetterebbe ai bagnanti di andare incontro alle conseguenze sulla propria salute…

