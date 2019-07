Ultimo aggiornamento: domenica 14 Luglio 2019 alle 19:52

Alga tossica Puglia giugno 2019

Come ogni anno, l’Arpa Puglia ha diffuso i dati sulla concentrazione dell’alga “Ostreopsis ovata” lungo le coste pugliesi. Ecco il dettaglio dei dati sull’alga tossica Puglia giugno 2019.

ARPA, CI RISIAMO

Purtroppo i nostri appelli rivolti ogni anno all’Arpa continuano a restare inascoltati. L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (Arpa) continua a diffondere i dati sulla diffusione dell’alga tossica sempre DOPO che i bagnanti, inconsapevoli, hanno trascorso intere giornate al mare, senza sapere se in quei giorni sarebbe stato meglio non andarci per il potenziale pericolo legato all’alga tossica. Ricordiamo che l’Asl Puglia, anche solo in caso di sospetta presenza dell’alga tossica, raccomanda di EVITARE di bagnarsi con l’acqua marina e di allontanarsi dalla spiaggia. Diffondere quindi i dati solo successivamente, visti anche i possibili malesseri che possono colpire i bagnanti, …. a cosa serve ?!

I SINTOMI

L’Asl avverte che si possono verificare dei malesseri (per lo più lievi e transitori), sia nei bagnanti che nelle persone che sostano sulla spiaggia o nelle zone circostanti. Nel primo caso vi è un contatto diretto con l’alga, mentre nel secondo caso la trasmissione avviene attraverso l’inalazione di aerosol marino. Le manifestazioni cliniche dell’esposizione algale, come ricorda l’Asl, sono in genere connesse alla reattività individuale: c’e chi accusa malessere e chi, nella stessa spiaggia e nello stesso momento, non avverte alcun disturbo. Possono presentarsi disturbi a carico delle prime vie aeree (rinite, faringite e tosse), manifestazioni dermatologiche, nonché manifestazioni a carattere generale (febbre, dolori muscolari, lacrimazione). Per i soggetti allergici o con malattie respiratorie croniche, possono manifestarsi riacutizzazioni della patologia preesistente. I sintomi si presentano dopo alcune ore (2-6), e regrediscono, di norma, dopo 24-48 ore senza ulteriori complicazioni.

SITUAZIONE, PER FORTUNA, TRANQUILLA (PER ORA)

I dati relativi al periodo 16-30 giugno 2019 non destano per nulla preoccupazioni su quasi tutto il litorale pugliese. La concentrazione dell’alga tossica si attesta infatti sullo ZERO cellule/litro sia sul fondo sia in colonna d’acqua. Una modesta concentrazione di alga tossica è stata riscontrata solo in località Porto Badisco-scalo di Enea (Otranto, Lecce) dove sul fondo il valore si attesta a 19304 cellule/litro (zero in colonna d’acqua).

TABELLE DI GIUGNO 2019

Come individuare la presenza di Ostreopsis ovata

L’Asl Puglia spiega che “Quando si verifica la fioritura dell’alga, le acque in superficie possono presentare colorazioni anomale e talvolta chiazze schiumose biancastre e marroni od opalescenza o materiale di consistenza gelatinosa in sospensione. Sott’acqua l’alga può manifestarsi come una pellicola bruna che avvolge gli scogli o i ciottoli sul fondo e si possono verificare segni di sofferenza su alcuni organismi marini (ricci e stelle di mare), evidenziabili con la perdita di aculei o bracci“.

Norme comportamentali dell’ASL

Si raccomanda, nel caso di sospetta presenza di alghe tossiche, di evitare di bagnarsi con l’acqua marina e di allontanarsi dalla spiaggia. Tale raccomandazione vale, in particolare, per soggetti affetti da disturbi di tipo respiratorio (ad esempio gli asmatici) e per coloro che, abbiano avvertito in spiaggia, o nelle zone circostanti, sintomi di irritazione alle vie respiratorie, lacrimazione o altri disturbi. È stato accertato che sono sufficienti spostamenti di alcune decine di metri per eliminare o attenuare tali malesseri, in alcuni casi, i disturbi si risolvono soggiornando in locali dotati di impianto di condizionamento. Qualora i disturbi dovessero perdurare o aggravarsi, è opportuno consultare il medico curante o recarsi al presidio di guardia medica turistica o al più vicino pronto soccorso.

SEGNALAZIONI

In caso di presenza di colorazioni anomale dell’acqua di mare o degli altri indicatori dell’alga Ostreopsis ovata, si può (e si dovrebbe) avvisare al più la Capitaneria di Porto competente per territorio o le delegazioni di spiaggia, ove presenti.

NUMERI UTILI

Dipartimento di Prevenzione Asl Bari Telefono: 080 5842442 / Fax 080-5842332 Email: dipartimento.prevenzione@asl.bari.it

URP Asl Bari Telefono 080 5842469 email: info@asl.bari.it (dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13 e martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18).

Osservatorio Epidemiologico Regionale Numero verde 800 210 144

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) Telefono 080-7033509 / Fax 080-7033345

Capitaneria di Porto Tel. +39 080 5281511 – Fax +39 080 5211726

Guardia Costiera

