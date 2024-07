La Puglia, si sa, è tra le mete più ambite in estate. Ma occhio all'alga tossica...

ALGA TOSSICA PUGLIA LUGLIO 2024

Ormai sono in pochi a non conoscerla ma i dati dell’alga tossica Puglia luglio 2024 mostrano che è presente lungo le coste pugliesi.

I PUNTI DELLA COSTA PUGLIESE INTERESSATI DAL FENOMENO

Come accade ormai in molte aree costiere italiane, in Puglia è stata segnalata anche quest’anno la presenza della microalga. Si chiama Ostreopsis ovata, è potenzialmente tossica e si può trovarla in diverse zone caratterizzate da particolari aspetti ambientali.

In particolare, la specie può risultare presente in zone rocciose, all’interno di baie o in aree soggette a scarso movimento delle acque. Lunghi periodi di alta pressione, forte insolazione e temperature relativamente alte delle acque favoriscono la presenza e lo sviluppo dell’alga tossica.

In Puglia le aree adriatiche a nord di Bari sono quelle in cui fenomeni di fioritura si sono verificati più frequentemente, anche se la specie potrebbe essere potenzialmente presente, durante i mesi estivi più caldi, in tutti i siti con le caratteristiche appena descritte.

IL MONITORAGGIO DELL’ARPA

Durante la stagione estiva ARPA Puglia attiva il monitoraggio della microalga in alcuni tratti costieri (esclusi i tratti di litorale sabbioso) dove c’è balneazione. Il controllo viene effettuato da giugno a settembre con frequenza quindicinale. Vengono costantemente controllati 20 siti distribuiti sull’intero territorio regionale.

Di seguito i dati relativi alla seconda parte di giugno, in attesa di quelli ancora più aggiornati di luglio che pubblicheremo in questo articolo.

CONCENTRAZIONI MOLTO ABBONDANTI (IL MASSIMO) DELL’ALGA NEL PERIODO 15-30 GIUGNO

Bisceglie (BAT) – 500 mt a sud della fogna cittadina Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 111339 cellule/litro campionamento del 20 giugno.

BARI – Lido Trullo Densità in colonna d’acqua: 230936 cellule/litro campionamento del 19 giugno.



ABBONDANTI CONCENTRAZIONI

Fasano (BR) – Torre Canne di fronte al faro Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 19270 cellule/litro campionamento del 20 giugno.



CONCENTRAZIONI MODESTE

Leporano (TA) – Stabilimento Baia d’argento Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 3120 cellule/litro campionamento del 20 giugno.

Otranto (LE) – Porto Badisco-scalo di Enea Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 2567 cellule/litro campionamento del 20 giugno.



SCARSA CONCENTRAZIONE

Foggia – Isola S. Domino (sotto il ristorante Il Pirata ) Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 200 cellule/litro campionamento del 25 giugno.

) Molfetta (BA) prima cala Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 600 cellule/litro campionamento del 18 giugno.

Giovinazzo (BA) – 200 metri a sud del Lido Lucciola Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 840 cellule/litro campionamento del 18 giugno.

Giovinazzo (BA) – Hotel Riva del sole Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 400 cellule/litro campionamento del 18 giugno.

Mola di Bari – ditta IOM-ex Sansolive Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 100 cellule/litro campionamento del 19 giugno.

Fasano (BR) – La Forcatella prima casa bianca Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 915 cellule/litro campionamento del 20 giugno.

Manduria (TA) – spiaggia libera Torre Columena Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 80 cellule/litro campionamento del 20 giugno.

Ugento (LE) – scarico Ittica Ugento a Punta Macolone Densità di Ostreopsis Ovata in colonna d’acqua: 79 cellule/litro campionamento del 19 giugno.



REPORT SCARICABILI

COSA FARE SE IN MARE C’È L’ALGA TOSSICA

L’Asl raccomanda di evitare di tuffarsi in acqua e consiglia anche di allontanarsi dalla spiaggia. Questi consigli si rivolgono in particolar modo (ma non solo a loro) ai soggetti affetti da disturbi di tipo respiratorio (ad esempio gli asmatici).

Allontanarsi anche se si avvertono in spiaggia, o nelle zone circostanti, sintomi di irritazione alle vie respiratorie, lacrimazione o altri disturbi. Basta spostarsi di alcune decine di metri per eliminare o attenuare tali malesseri. In alcuni casi, i disturbi si risolvono soggiornando in locali dotati di impianto di condizionamento. Qualora i disturbi dovessero perdurare o aggravarsi, è opportuno consultare il medico curante o recarsi al presidio di guardia medica turistica o al più vicino pronto soccorso.

NUMERI UTILI

Dipartimento di Prevenzione Asl Bari Telefono: 080 5842442 / Fax 080-5842332 Email: dipartimento.prevenzione@asl.bari.it

URP Asl Bari Telefono 080 5842469 email: info@asl.bari.it (dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13 e martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18).

Osservatorio Epidemiologico Regionale Numero verde 800 210 144

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) Telefono 080-7033509 / Fax 080-7033345

Capitaneria di Porto Tel. +39 080 5281511 – Fax +39 080 5211726

Guardia Costiera

ALTRI RIFERIMENTI

