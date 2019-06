Ultimo aggiornamento: domenica 9 Giugno 2019 alle 19:21

APPLE MAPS CAR IN PUGLIA

Arriva la Apple Maps Car in Puglia per mappare tutte le vie di tutti i comuni della regione. La particolare auto è stata avvistata recentemente a Casamassima e sulla costa barese di Torre a Mare.

L’AGGIORNAMENTO

Il colosso Apple sta aggiornando le mappe utilizzabili su dispositivi iPhone 4s e successivi, iPad Pro, iPad (seconda generazione e successive), iPad Air e successivi, e iPad mini e successivi con funzione dati cellulare. E così da maggio a luglio 2019 è stato programmato un impegnativo viaggio di rivisitazione di tutte le vie d’Italia che saranno battute dalle automobili di Apple.

APPLE MAPS CAR

E’ l’automobile di colore bianco di Apple riconoscibile dalla videocamera che riprende con un angolo di visione a 360° montata sul tetto. L’auto del servizio di Cupertino proseguirà nel suo viaggio per almeno altre 7 settimane per consentire l’aggiornamento delle nuove mappe che saranno disponibili per l’Italia dal 2020.

LA LISTA DELLE CITTA’ (DIRAMATA DA APPLE) DOV’E’ STATA O SARA’ AVVISTATA LA APPLE MAPS CAR

Abruzzo Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo

Basilicata Matera, Potenza

Calabria Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

Emilia-Romagna Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

Friuli-Venezia Giulia Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

Lazio Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo

Liguria Genova, Imperia, La Spezia, Savona

Lombardia Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

Marche Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino

Molise Campobasso, Isernia

Piemonte Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli

Puglia Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Sardegna Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari

Sicilia Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Toscana Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

Trentino-Alto Adige Bolzano, Trento

Umbria Perugia, Terni

Valle d’Aosta Valle d’Aosta

Veneto Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.



