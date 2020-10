Tempo di lettura stimato: 3 minuto/i

Bollettino 18 ottobre Covid

Continua l’ascesa dei contagi in Italia come si evince dai dati del bollettino 18 ottobre Covid reso noto oggi dal Ministero della Salute.

IN ARRIVO L’ENNESIMO DPCM

Dal DPCM 13 ottobre 2020 la situazione dei contagi è ulteriormente peggiorata in Italia. Questo ha portato il Governo a riunirsi ancora in queste ore per organizzare e predisporre nuove misure ancora più restrittive al nostro Paese. Da ciò che è emerso in questi minuti, pare che si vogliano mantenere aperte le attività ritenute indispensabili per non far crollare il Paese in una ulteriore crisi senza precedenti. Tra queste ci sono le attività produttive, già in forte crisi dall’inizio della pandemia.

Noi restiamo sempre dello stesso avviso: era proprio necessario proclamare il “liberi tutti” dell’estate appena trascorsa o forse si poteva dire (o costringere gli italiani senza un lockdown estivo) a fare ancora dei sacrifici in previsione di un inverno che si sapeva che sarebbe diventato molto difficile? Sarebbe bastato predisporre misure economiche alle attività già messe in ginocchio con aiuti immediati e duraturi fino allo stabilizzarsi dei contagi e soprattutto fino all’arrivo di farmaci e vaccino (non obbligatorio ma volontario). Adesso tocca ricominciare dall’inizio con picchi di contagio che salgono sempre più su, solo per aver pensato di far “respirare” per 2/3 mesi estivi le attività che adesso ripiomberanno comunque in una crisi dalla quale molte difficilmente usciranno (in tanti hanno già chiuso!).

I DATI DI OGGI

11.705 i nuovi casi di Coronavirus in Italia su 146.541 nuovi tamponi eseguiti;

di Coronavirus in Italia su 146.541 nuovi eseguiti; Deceduti: 36.543 (+ 69 nelle ultime 24 ore);

(+ 69 nelle ultime 24 ore); 251.461 totale dei guariti (2.334 in più rispetto al giorno precedente)

(2.334 in più rispetto al giorno precedente) 126.237 casi attualmente positivi (+9.302) di cui 750 (+45 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia intensiva ;

(+9.302) di cui 750 (+45 rispetto a ieri) sono ; picco di contagi in Lombardia (+2975), Campania 1376, Lazio 1198 e Piemonte (+1123);

il Molise è la regione meno colpita con 27 nuovi casi.

IL DETTAGLIO ALLE ORE 18 DEL 18 OTTOBRE 2020

L’ETÀ MEDIA DEI CONTAGIATI È DI 42 ANNI

Dai report pubblicati mensilmente dal Ministero della Salute si evidenziano i seguenti numeri relativi agli ultimi 30 giorni:

89.577 i casi;

3135 i casi tra gli operatori sanitari (dato non riferito al luogo di esposizione ma alla professione);

42 anni l’età mediana dei casi;

più maschi che femmine: 52% maschi 48% femmine;

666 i deceduti (il dato include tutti i deceduti/guariti negli ultimi 30 giorni, indipendentemente della data di prelievo/diagnosi);

28.100 i guariti (il dato include tutti i deceduti/guariti negli ultimi 30 giorni, indipendentemente della data di prelievo/diagnosi).

