Calendario saldi inverno 2019

Come ogni anno, sono attesissimi gli sconti invernali che partono già mercoledì 2 gennaio in Basilicata, poi tutti gli altri nelle altre regioni d’Italia. In questo articolo è possibile consultare il calendario saldi inverno 2019.

Un movimento di 5 miliardi di euro

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio saranno oltre 15 milioni di famiglie su oltre 26 che faranno acquisti nel periodo dei saldi. Mediamente ogni famiglia spenderà 325 euro per un totale complessivo di 5 miliardi di euro.

Alcune regole da ricordare

I negozianti sono obbligati a non confondere i potenziali acquirenti mettendo in chiara evidenza la merce in saldo indicando in modo altrettanto chiaro e leggibile (Art.15 D.lgs 114/98):

l prezzo originale del prodotto in saldo;

la percentuale di sconto;

il prezzo scontato.

E’ bene anche che ogni negoziante ricordi l’obbligo di accettare i pagamenti con carte di credito e di dare la possibilità di cambio (obbligatoria in caso di prodotti danneggiati o non conformi”).

Calendario saldi inverno 2019: le DATE per regione

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio Campania: 5 gennaio – 2 aprile Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo Lazio: 5 gennaio 2018 – 28 febbraio Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo Marche: 5 gennaio – 1 marzo Molise: 5 gennaio – 5 marzo Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo Toscana: 5 gennaio – 5 marzo Umbria: 5 gennaio – 5 marzo Valle D’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo Veneto: 5 gennaio – 31 marzo Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio.

