PREVISIONI 12 13 AGOSTO 2023

Per gli esperti non ci sono dubbi: le previsioni 12 13 agosto 2023 parlano chiaro, ci sarà alta pressione sub-tropicale sull’Italia. E per Ferragosto… farà ancora più caldo.

TERZA ONDATA DI CALORE ALLE PORTE

Alta pressione di matrice sub-tropicale (Anticiclone Nordafricano) in arrivo su Mediterraneo e sull’Italia. Per “Meteo.it” ci attende un periodo di tempo in prevalenza stabile, con il caldo in graduale aumento a iniziare dal Centro-Nord e dalla Sardegna. In queste zone nel fine settimana le temperature si porteranno di diversi gradi oltre le medie del periodo. Si registreranno valori fino a 35°-36°.

Solo le zone alpine e prealpine, nei prossimi giorni, saranno interessate da locali episodi di instabilità pomeridiana, con qualche isolato rovescio o temporale. Secondo le ultime proiezioni la fase di caldo oltre la norma proseguirà per tutta la settimana di Ferragosto.

Questa terza ondata di calore dell’estate sarà intensa, ma non estrema come la precedente.

PREVISIONI METEO PER SABATO 12 AGOSTO 2023

Su tutto il Paese proseguono condizioni di tempo in prevalenza soleggiato e stabile, a parte un po’ di nuvole al mattino in transito al Nord. Durante il pomeriggio sviluppo di nubi su Alpi e Prealpi, con la possibilità di brevi e isolati rovesci o temporali.

Nella seconda parte della giornata nuvolosità sparsa anche su Calabria e Sicilia orientale. Temperature in aumento al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna dove si potranno toccare i 33-34 gradi. Valori più contenuti sul medio Adriatico e al Sud peninsulare dove, per effetto di una leggera ventilazione settentrionale, non si andrà oltre i 30 gradi.

DOMENICA 13 AGOSTO: PREVISIONI METEO

Caldo e afa in aumento al Centro-Nord, con temperature massime intorno ai 34/35 gradi in Toscana e Sardegna. Temperature in rialzo quasi ovunque anche nei valori minimi. Cielo sereno in tutte le regioni al mattino, con poche nubi sparse sulle zone alpine, dove nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi alcuni rovesci e temporali, più probabili sui settori lombardi e piemontesi. Temperature in ulteriore aumento da nord a sud. Venti deboli.

FONTE: “Meteo.it”.

