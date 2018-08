Tempo di lettura stimato: 1 minuto/i

Previsioni weekend 1-2 settembre 2018

Il primo fine settimana di settembre non sembra essere dei migliori, questo dicono le previsioni weekend 1-2 settembre 2018 a cura di “Meteo.it”.

Il tempo previsto per sabato 1° settembre

Sabato sulle isole e sulle estreme regioni meridionali tempo generalmente soleggiato. Sulle regioni del Centro-Nord e sulla Campania cielo nuvoloso e tempo instabile, con rovesci e temporali sparsi. I fenomeni insisteranno maggiormente sulle regioni nord-orientali e sulla Toscana settentrionale. Temperature in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna; in lieve rialzo su estremo Sud e Sicilia. Venti moderati di maestrale sulla Sardegna.

L’allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato per sabato l’allerta arancione di moderata criticità sulla Lombardia per rischio idraulico (sul Nodo idraulico di Milano) e per rischio idrogeologico (su Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine). E’ inoltre stata diramata l’allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in diverse zone delle seguenti regioni:

Lombardia (anche rischio idraulico e idrogeologico), Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Molise, Toscana (anche rischio idrogeologico), Umbria e Veneto.

Previsioni weekend 1-2 settembre 2018: il tempo di domenica 2

La giornata sarà ancora caratterizzata da una diffusa instabilità atmosferica; nel corso del giorno saranno possibili rovesci o temporali sparsi su gran parte del Centro-Nord, sulla Campania, sul nord della Puglia, sull’ovest della Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni a cura di “Meteo.it”.

