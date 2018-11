Previsioni weekend 3-4 novembre | Pioggia, possibili nubifragi e un’altra allerta rossa, ecco dove

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Previsioni weekend 3-4 novembre 2018

Il maltempo insisterà sui mari attorno all’Italia almeno fino a lunedì 5 novembre su gran parte delle regioni italiane, lo riferiscono le previsioni weekend 3-4 novembre 2018 degli esperti.

Il tempo nelle prossime ore

Sabato 3 novembre rovesci e temporali (in diversi casi anche intensi) su molte regioni del Nord, sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Domenica nuova probabile intensificazione del maltempo al Centro-Sud con piogge diffuse, anche forti soprattutto nel versante tirrenico. Al Nord piogge meno intense e meno diffuse, alternate a qualche timida schiarita. Le temperature ancora intorno a valori nella norma o leggermente al di sopra.

Il meteo per sabato 3 novembre

Sabato prevarranno ancora le nuvole in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite al Nord-Est e nel settore peninsulare. Sulla Sicilia occidentale rovesci o temporali saranno frequenti e localmente anche di forte intensità. Al mattino locali piogge in gran parte del Nord-Ovest, in Emilia, tra la bassa Toscana e l’alto Lazio, sulla Sardegna orientale e nel sud della Calabria.

Nel pomeriggio si accentua l’instabilità in Sardegna, con possibili rovesci o temporali nel nord e nell’est dell’Isola. Ancora locali piogge possibili al Nord-Ovest e sulla Calabria meridionale. il tempo sarà più asciutto, invece, al Nord-Est e nel settore peninsulare, con qualche pioggia solo a ridosso dell’Appennino. Temperature massime in lieve aumento in gran parte del Nord e del settore peninsulare. Venti fino a moderati di Scirocco su Tirreno, Calabria e Sicilia, da Nord sul Ligure.

Allerta ROSSA in Sicilia

Per la giornata di sabato 3 novembre la Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa di elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico sui seguenti settori della Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Inoltre è stata emessa anche l’allerta arancione su 5 regioni italiane e gialla in diverse altre zone consultabili qui: Bollettino allerta meteo 2 novembre

Previsioni weekend 3-4 novembre 2018: il tempo previsto per domenica 4

Nel corso del giorno piogge sparse su tutto il Centro-Sud e le Isole, con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie nel versante tirrenico e in Sardegna; a tratti qualche piovasco residuo anche in Valle d’Aosta, Piemonte ed Emilia. Temperature massime in ulteriore aumento al Nord, in leggero calo invece nel resto d’Italia.

Previsioni a cura di “Meteo.it”.

TI POTREBBERO INTERESSARE

CONDIVIDI L'ARTICOLO

@ Riproduzione riservata