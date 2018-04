Ponte del 1° Maggio | Le previsioni del tempo di lunedì 30 aprile e martedì, Festa dei Lavoratori

Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i

Tempo del 1 Maggio 2018

Lunedì si allontana la perturbazione che sta lambendo l’Italia ma sarà seguita da correnti relativamente fresche che favoriranno un generale calo delle temperature. Le previsioni del tempo del 1 Maggio 2018 e del ponte del primo Maggio.

Le prossime ore

Il calo sarà più sensibile al Centro-Nord, dove le temperature torneranno ad avvicinarsi ai valori tipici del periodo; il tempo in compenso sarà nel complesso buono, con pochissime piogge. Nella giornata del Primo Maggio assisteremo sin dal mattino a un netto peggioramento del tempo in Sardegna, con le piogge che poi nella seconda parte del giorno si estenderanno gradualmente anche al Nord-Ovest e alle regioni centrali. Sull’Italia infatti arriverà una nuova perturbazione (la n. 1 di maggio), che poi tra mercoledì e giovedì coinvolgerà gran parte dell’Italia.

Previsioni meteo per lunedì 30 aprile

Un po’ di nuvole su Alpi e zone appenniniche, con isolati acquazzoni soprattutto nelle ore centrali del giorno. Alternanza tra sole e nuvole al Nordovest e Isole, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia nel pomeriggio sulla Liguria; in prevalenza bello nel resto d’Italia. Temperature in calo, specie al Nord e versante tirrenico.

Previsioni del tempo del 1 Maggio 2018

Prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia, con piogge sparse su regioni centrali, Romagna, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Alpi Occidentali, Liguria e ovest dell’Emilia. In serata qualche pioggia anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia.

Temperature massime in ulteriore calo in gran parte del Paese e in generale vicine ai valori normali per la stagione.

