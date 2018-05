Casting Winx Talent Tour maggio 2018 | Per bambini appassionati di canto, danza o recitazione

Tempo di lettura stimato: 1 minuto/i

Casting Winx Talent Tour maggio 2018

Due giornate di casting Winx Talent Tour maggio 2018: Tavagnacco (UD) e Cesano Boscone (MI) per gli appassionati di canto, danza e recitazione.

Le selezioni del 12 maggio

Il Winx Talent Tour farà tappa al Centro Commerciale Friuli, via Nazionale, 127, 33010 Tavagnacco (UD) sabato 12 maggio 2018 alle ore 15. I casting sono rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni appassionati di canto, danza o recitazione.

Domenica 13 maggio nel milanese

Il Winx Talent Tour farà tappa al Centro Commerciale Auchan Cesano Boscone, via B. Croce 2, 20090, Cesano Boscone (MI) domenica 13 maggio alle ore 15. I casting sono rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni appassionati di canto, danza o recitazione.

Casting Winx Talent Tour maggio 2018: tante magiche novità

In occasione dei provini i bimbi svolgeranno tante magiche attività come quella di giocare con l’app GAIASmart nel percorso “World of Winx” che coinvolgerà gli adulti. Al termine dei casting ci sarà il meet&greet con la fatina Bloom.

