Come diventare NAVIGATOR

Da giovedì 18 aprile 2019 è possibile candidarsi alla prova di selezione per diventare quella figura che aiuterà i beneficiari del reddito di cittadinanza a orientarsi nel mercato del lavoro. Ecco dunque come diventare navigator.

RICHIESTI 3 MILA NAVIGATOR

Per provare a diventare un navigator (sono richieste 3 mila persone) basta collegarsi al sito http://selezionenavigator.anpalservizi.it e candidarsi alla prova di selezione (test con 100 domande a risposta multipla). A questo test non saranno tutti ammessi ma solo quelli selezionati secondo un rapporto di 1/20 tra posizioni ricercate e candidature ricevute.

TERMINI E COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata SOLO ONLINE. Le candidature possono essere inviate entro le ore 12 di mercoledì 8 maggio 2019.



COME ACCEDERE AL SITO ANPAL

Per accedere al sito di Anpal, bisogna essere in possesso di:

Pin Inps;

credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale);

Cns (Carta nazionale dei servizi).

Come diventare NAVIGATOR: REQUISITI GENERALI

Essere in possesso della cittadinanza ITALIANA o di uno degli stati membri dell’Unione europea o di regolare permesso di soggiorno per lavoro;

godimento di diritti civili e politici;

assenza di condanne penali;

assenza di licenziamenti o dispense dall’impiego presso la pubblica amministrazione;

essere in possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso;

idoneità fisica allo svolgimento del lavoro.

TITOLO DI STUDIO

Per diventare navigator occorre essere in possesso di almeno una delle seguenti LAUREE:

scienze dell’economia (LM‐56 o 64/S)

scienze della politica (LM‐62 o 70/S)

servizio sociale e politiche sociali (LM‐87)

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM‐63 o 71/S)

scienze economico aziendali (LM‐77 o 84/S)

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)

sociologia e ricerca sociale (LM‐88)

sociologia (89/S)

scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM‐57 o 65/S) psicologia (LM‐51 o 58/S)

giurisprudenza (LMG‐01 o 22/S)

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)

scienze pedagogiche (LM‐85 o 87/S).

Possono partecipare anche tutti i possessori del diploma di laurea di vecchio ordinamento, purché corrispondente a uno dei titoli appena elencati.

L’ATTIVITA’ DEL NAVIGATOR

Come ha spiegato Anpal Servizi Spa, il navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi Spa ai centri per l’impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del reddito di cittadinanza. L’obiettivo è di assicurare la valorizzazione delle politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza.

COMPENSO E QUANTO DURA L’INCARICO

La collaborazione durerà fino al 30 aprile 2021 garantendo agli assunti un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro, cui andranno ad aggiungersi 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l’espletamento dell’incarico (viaggio, vitto e alloggio). SCARICA IL REGOLAMENTO COMPLETO (pdf) oppure LEGGI L’AVVISO PUBBLICO (pdf).

DISTRIBUZIONE DEI POSTI

Le graduatorie del concorso per navigator vengono stilate su base provinciale. Ecco la distribuzione dei posti per regione e provincia.

REGIONE PROVINCIA POSTI Abruzzo Chieti 15 L’Aquila 14 Pescara 14 Teramo 11 TOTALE 54 Basilicata Matera 12 Potenza 19 TOTALE 31 Calabria Catanzaro 30 Cosenza 60 Crotone 21 Reggio Calabria 47 Vibo Valentia 12 TOTALE 170 Campania Avellino 24 Benevento 16 Caserta 80 Napoli 274 Salerno 77 TOTALE 471 Emilia Romagna Bologna 40 Ferrara 13 Forlì Cesena 14 Modena 25 Parma 18 Piacenza 10 Ravenna 14 Reggio Emilia 18 Rimini 13 TOTALE 165 Friuli Venezia Giulia Gorizia 6 Pordenone 9 Trieste 10 Udine 21 TOTALE 46 Lazio Frosinone 21 Latina 30 Rieti 12 Roma 195 Viterbo 15 TOTALE 273 Liguria Genova 39 Imperia 9 La Spezia 8 Savona 10 TOTALE 66 Lombardia Bergamo 38 Brescia 50 Como 18 Cremona 16 Lecco 12 Lodi 12 Mantova 20 Milano 76 Monza Brianza 27 Pavia 22 Sondrio 10 Varese 28 TOTALE 329 Marche Ancona 17 Ascoli Piceno 8 Fermo 6 Macerata 11 Pesaro Urbino 13 TOTALE 55 Molise Campobasso 10 Isernia 3 TOTALE 13 Piemonte Alessandria 16 Asti 8 Biella 6 Cuneo 16 Novara 12 Torino 107 Verbania 4 Vercelli 7 TOTALE 176 Puglia Bari 78 Barletta-Andria-Trani 28 Brindisi 21 Foggia 41 Lecce 45 Taranto 35 TOTALE 248 Sardegna Cagliari 41 Carbonia Iglesias 10 Medio Campidano 8 Nuoro 12 Ogliastra 4 Olbia Tempio 9 Oristano 12 Sassari 25 TOTALE 121 Sicilia Agrigento 35 Caltanissetta 24 Catania 100 Enna 13 Messina 45 Palermo 125 Ragusa 21 Siracusa 31 Trapani 35 TOTALE 429 Toscana Arezzo 12 Firenze 40 Grosseto 9 Livorno 16 Lucca 16 Massa 10 Pisa 18 Pistoia 13 Prato 9 Siena 9 TOTALE 152 Umbria Perugia 24 Terni 9 TOTALE 33 Valle d’Aosta Aosta 6 TOTALE 6 Veneto Belluno 4 Padova 25 Rovigo 9 Treviso 22 Venezia 27 Verona 32 Vicenza 23 TOTALE 142

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per chiedere assistenza e/o maggiori informazioni si può contattare l’help desk all’indirizzo: selezionenavigator@anpalservizi.it. Attenzione, questo indirizzo non gestisce email inviate da posta elettronica certificata (PEC).

