Meraviglioso Modugno 2018

Stasera, 6 agosto, ottava edizione dell’evento organizzato per ricordare il grande Mimì nella sua Polignano a Mare. A Meraviglioso Modugno 2018 si esibiranno anche quest’anno nomi molto noti nel panorama italiano e internazionale. Tra questi ci saranno Gaetano Curreri (Stadio), Luca Carboni che celebrano i 60 anni di “Volare” e i 50 anni di “Meraviglioso” nell’edizione che ricorda i 90 anni dalla nascita di “Mister Volare”.

Start ore 21,30

In piazza Aldo Moro a Polignano, a partire dalle ore 21,30, tante saranno le emozioni che accompagneranno le note dei brani del grande Domenico Modugno. Nuovo Media partner dell’evento è Rai Radio Live, il canale digitale di Radio Rai.

L’evento è patrocinato e organizzato dal Comune di Polignano, Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds. Maria Grazia Maxia consegnerà il Premio Federautori a Ghemon, come riconoscimento alle sue dimostrate doti artistiche.

Premio Città di Polignano ad Alex De Rose

Il sindaco di Polignano, Domenico Vitto, in mattinata ha omaggiato Modugno con una targa commemorativa davanti alla casa natale, in piazza Caduti di via Fani. Presente alla cerimonia Massimo, il figlio di Modugno.

Il tradizionale Premio Città di Polignano sarà consegnato nelle mani del tuffatore cosentino Alessandro De Rose per aver contribuito a far conoscere Polignano nel mondo con gli spettacolari tuffi dalle scogliere più belle del mondo. Il tuffatore 26enne, lanciandosi dalla punta del Bastione Santo Stefano (da due trampolini posti a 21 e 27 metri), vinse il Red Bull Cliff Diving World Series 2017.

Conduzione e ospiti

Maria Cristina Zoppa, Rosanna Cacio e Silvia Notargiacomo condurranno l’evento GRATUITO giunto all’ottava edizione. Lo spettacolo avrà inizio con “Tutto è Musica”, il film autobiografico. Poi il monologo di Vito Facciolla accompagnato dal chitarrista Nicola Paradiso.

Gli ospiti che canteranno un brano di Modugno sono: Luca Carboni, Gaetano Curreri, Paola Turci, Francesco Gabbani, Manuel Agnelli, Ghemon e Simona Molinari.

Meraviglioso Modugno 2018: i BRANI

Carmen Ferreri : “Come hai fatto”;

: “Come hai fatto”; Francesco Gabbani : “Piove”;

: “Piove”; Ghemon : “Cosa sono le nuvole” e “Resta cu ‘mme”;

: “Cosa sono le nuvole” e “Resta cu ‘mme”; Luca Carboni : “Nel blu, dipinto di blu”;

: “Nel blu, dipinto di blu”; Gaetano Curreri : “Meraviglioso” e “Tu si ‘na cosa grande”;

: “Meraviglioso” e “Tu si ‘na cosa grande”; Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo : “Amara terra mia” e “Dio, come ti amo!”;

e : “Amara terra mia” e “Dio, come ti amo!”; Paola Turci : “Dio come ti amo!” e “La lontananza”;

: “Dio come ti amo!” e “La lontananza”; Simona Molinari: “Vecchio frack” e “Lu pisci spada”.

