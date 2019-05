Ultimo aggiornamento: venerdì 17 Maggio 2019 alle 12:04

Previsioni weekend 18-19 maggio 2019

Nessun miglioramento in vista per questo weekend che si preannuncia fresco e piovoso in varie zone d’Italia. Secondo le previsioni weekend 18-19 maggio 2019 sarà infatti un altro fine settimana contrassegnato dal tempo instabile e localmente anche perturbato.

IN ARRIVO LA SETTIMA PERTURBAZIONE DEL MESE

Si sta avvicinando in queste ore alla nostra Penisola e darà luogo a un peggioramento del tempo già nel pomeriggio e nella serata di venerdì 17 maggio sulle regioni di Nord-Ovest. Tra sabato e domenica investirà un po’ tutto il Centro-Nord e, molto più marginalmente le regioni del Sud. Le intense correnti meridionali che accompagnano la perturbazione favoriranno un rialzo delle temperature e un clima di conseguenza più mite, specialmente al Sud.

IL TEMPO PREVISTO PER SABATO

Secondo le previsioni di “Meteo.it” sarà una giornata di maltempo su gran parte del Centro-Nord, con piogge anche intense e insistenti soprattutto sulle regioni settentrionali, possibili temporali al mattino sul medio versante tirrenico e successivamente anche nelle zone interne del Centro, in Emilia e Triveneto. Quota neve sulle Alpi dai 1600 metri di quelle occidentali fino ai 2000 metri e oltre di quelle orientali. Cielo in prevalenza nuvoloso anche al Sud e nelle Isole, con rovesci isolati possibili in Sardegna e in Campania. Temperature massime in calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti da moderati a localmente forti in tutto il Centro-Sud, in Emilia Romagna, alto Adriatico e in Liguria, di Maestrale sulla Sardegna, meridionali nei restanti settori, da est-nordest in Val Padana. Mari tutti da mossi a molto mossi.

LE PREVISIONI DI DOMENICA

“IlMeteo.it” riferisce che domenica sarà ancora sotto il dominio del maltempo con tanta pioggia e numerosi temporali su tutto il Nord e ancora sulle regioni centrali, fino alla Campania. Rovesci più intensi sono attesi nel pomeriggio in particolare sull’ovest della Lombardia, sul Veneto e, scendendo verso il Centro Italia, nel sud della Toscana e sull’Umbria. Il Meteo sarà discretamente soleggiato al Sud dove continueremo ad avere un contesto climatico opposto. La situazione generale comincerà lievemente a migliorare nel corso di lunedì quando però si avrà rigorosamente bisogno di un ombrello.

Fonte: “Meteo.it” e (solo per le previsioni di domenica) “IlMeteo.it”.

