Previsioni weekend 27-28 aprile 2019

Chi pensava già di andarsene al mare o in montagna nel weekend, dovrà cambiare il suo programma perché le previsioni weekend 27-28 aprile 2019 non preannunciano nulla di incoraggiante.

NUOVA PERTURBAZIONE IN ARRIVO

Già dalle prossime ore una nuova perturbazione si avvicinerà sulle regioni settentrionali che poi investirà il Centro-Nord e la Sardegna nella giornata di venerdì 26, seguita da un rapido miglioramento a partire dai settori occidentali. Di conseguenza temperature alte sopra la media stagionale e tempo che tornerà stabile quasi ovunque sabato 27 per poi peggiorare nuovamente domenica.

Previsioni meteo per SABATO 27

La giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo soleggiato e mitesu quasi tutte le regioni. Possibili rovesci o temporali sulle Alpi orientali e sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino temporali isolati lungo il medio Adriatico e sulla Calabria ionica. La sera una perturbazione a carattere di fronte freddo lambirà le Alpi raggiungendo l’estremo Nordest. Temperature in lieve calo al Sud. Venti tesi da ovest o di Maestrale sulle Isole e sul mar Tirreno.

Il tempo previsto per DOMENICA 28

Dato che i meteorologi di “Meteo.it” non si sono espressi, vediamo cosa dicono gli esperti de “IlMeteo.it”.

Un ciclone ricolmo di aria fredda si addosserà all’arco alpino centro orientale facendo letteralmente crollare le temperature di diversi gradi in pochissimo tempo. Il tutto sarà accompagnato da precipitazioni molto intense con veri e propri nubifragi sulle province di Udine, Gorizia e Trieste. Anche sul Veneto non mancheranno le piogge e i temporali in estensione poi anche a Romagna e Marche.

Novità interessante sarà il ritorno straordinario della NEVE con i fiocchi che si spingeranno molto in basso (per essere a fine aprile) fin verso i 1000 metri di quota con la possibilità di vedere nevicate intense nella conca di Cortina d’Ampezzo dove sono previsti fino a 20 cm di accumulo.

Fonte: “Meteo.it” e (per la domenica) “ilMeteo.it”.

