Situazione Coronavirus 18 marzo 2020

La Protezione Civile, nella conferenza stampa di oggi ha fatto il punto della situazione Coronavirus 18 marzo 2020.

4025 le persone GUARITE

Senza illudere nessuno, abbiamo deciso di mettere subito in evidenza le persone che risultano ad oggi guarite. Sono 4025 le persone guarite, il 37% in più rispetto a ieri. Un dato che lascia un po’ di speranza per il futuro nonostante gli altri dati non siano certo positivi.

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 28.710 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 35.713 i casi totali.

I DATI NEL DETTAGLIO

I casi attualmente positivi sono:

12.266 in Lombardia

3.915 in Emilia-Romagna

2.953 in Veneto

2.187 in Piemonte

1.476 nelle Marche

1.291 in Toscana

744 in Liguria

650 nel Lazio

423 in Campania*

416 in Friuli Venezia Giulia

436 nella Provincia autonoma di Trento

366 nella Provincia autonoma di Bolzano

362 in Puglia

267 in Sicilia

249 in Abruzzo

241 in Umbria

162 in Valle d’Aosta

132 in Sardegna

126 in Calabria

21 in Molise

27 in Basilicata.

GLI ALTRI DATI

Come detto in precedenza, sono 4.025 le persone guarite mentre i deceduti sono 2.978, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I morti, rispetto a ieri sono aumentati di 475 unità, ieri l’aumento era stato di 345 rispetto al giorno precedente.

Fonte delle informazioni: PROTEZIONE CIVILE.

