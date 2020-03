Ultimo aggiornamento: lunedì 23 Marzo 2020 alle 20:30

Bollettino Covid19 23 marzo 2020

Il consueto bollettino Covid19 23 marzo 2020 riferisce di un numero ancora molto alto di decessi, sebbene in calo per il 2° giorno consecutivo. In calo per il secondo giorno consecutivo anche i contagiati.. ma non ci s’illuda perché BISOGNA CONTINUARE A STARE A CASA.

I NUMERI DEL CONTAGIO (aggiornato alle ore 17 del 23 marzo)

Deceduti in Italia: 6077 (+601 rispetto a ieri)

(+601 rispetto a ieri) Totale guariti: 7432 (+408 rispetto a ieri)

Attualmente positivi: 50418 (+3780 rispetto a ieri) di cui: in isolamento domiciliare: 26522 ricoverati con sintomi: 20692 in terapia intensiva: 3204.



CASI ATTUALMENTE POSITIVI PER REGIONE

18.910 in Lombardia

7.220 in Emilia-Romagna

4.986 in Veneto

4.529 in Piemonte

2.358 nelle Marche

2.301 in Toscana

1.553 in Liguria

1.414 nel Lazio

929 in Campania

914 nella Provincia autonoma di Trento

771 in Friuli Venezia Giulia

862 in Puglia

688 nella Provincia autonoma di Bolzano

681 in Sicilia

605 in Abruzzo

556 in Umbria

379 in Valle d’Aosta

343 in Sardegna

280 in Calabria

89 in Basilicata

50 in Molise.

50.418 TOTALE.

LE TABELLE NEL DETTAGLIO (PDF)

PROSEGUONO INTANTO LE DENUNCE A CHI TRASGREDISCE

Le Forze di polizia hanno controllato ieri, 22 marzo 2020, 157.621 persone. Sono state denunciata 10.326 persone per violazione EX ART. 650 C.P. e 212 persone per violazione EX ART. 495 E 496 C.P. (Falsa attestazione o dichiarazione a P.U. / False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

Sono stati controllati 53.776 esercizi commerciali, denunciati 158 esercenti (EX ART. 650 C.P.) e sospesa l’attività di 27 esercizi commerciali (EX ART. 15 D.L. 14/2020).

Fonte delle informazioni sul Coronavirus: PROTEZIONE CIVILE.

