EMOZIONANTE UNO MAGGIO TARANTO 2022

(VIDEO) Un grande successo per un ritorno alla musica dal vivo davvero da ricordare in questo emozionante Uno Maggio Taranto 2022. Gianni Morandi ha infiammato il pubblico ed emozionanti sono state le esibizioni anche di Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi e Diodato.

IN MIGLIAIA IERI A TARANTO

Una manifestazione che sarà davvero da ricordare quella cui abbiamo assistito ieri al Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto. Un appuntamento interrotto negli ultimi due anni a causa della pandemia ma che è ripartito alla grandissima con la partecipazione di grandi artisti che hanno reso unico l’appuntamento tarantino.

E sono state migliaia le persone che sono accorse da tutte le parti d’Italia per seguire dal vivo l’evento “socio-musicale”. E le emozioni sono state davvero tante e incontenibili.

I DIBATTITI E I MOMENTI DI RIFLESSIONE

Tra le varie esibizioni e ancor prima dell’evento musicale si sono avvicendati sul palco i vari movimenti, associazioni presenti. Da Luisa Impastato a Aboubakar Soumahoro, Cecilia Strada, Raffaele Crocco, Stefania Barca, Mario Pansera, Cristina Mangia, Francesco Gonella, Valentina Petrini, Roberto Lucchini. E ancora Riccardo Noury – portavoce Amnesty International sezione italiana, No Tav, Fridays For Future, Massimo Coraddu – campagna Stop-RWM, No Tap, Associazione Bianca Guidetti Serra, Rete contro la militarizzazione, No Muos, Terra Dei Fuochi, Campagna per il clima fuori dal Fossile, Rise Up 4 Climate Justice, Extinction Rebellion, i lavoratori di Civitavecchia, Falconara, Bergamo, Veneto, Alitalia, Cementir e i lavoratori della cultura e dello spettacolo.

ERMAL META, DIODATO, GIULIANO SANGIORGI E GIANNI MORANDI: INDIMENTICABILI

Sono stati i momenti che più di altri hanno resto l’evento tarantino indimenticabile. Quando sul palco si sono esibiti Ermal Meta (in assolo e in duetto) e Sangiorgi poi Diodato e il mitico Gianni Morandi il pubblico si è unito ancora di più in un canto e un coinvolgimento di emozioni uniche e indimenticabili.

Dai brani cantati da Ermal Meta a quelli cantati e interpretati da Diodato e Giuliano Sangiorgi per finire alla grandissima con quelli di Gianni Morandi è stato un susseguirsi di attimi bellissimi. Emozioni rese ancora più belle e intense quando hanno anche cantato e suonato tutti e 4 all’unisono insieme a Roy Paci.

GIANNI MORANDI CANTA “APRI TUTTE LE PORTE”

L’ELENCO DEGLI ARTISTI CHE SI SONO AVVICENDATI SUL PALCO

ore 14 band emergenti (4 band + 1 artista da Musica contro le mafie)

15 apertura (Michele, Roy e Antonio. Michele Riondino legge documento. Brano insieme “Power to the people” Lennon Lasciamo palco a Roy e band per brani suoi

15:30 Don Ciccio African Party

15:50 Francesco Forni

16:10 Terraross

16:30 The Niro

16:50 Melancholia

17:10 Erica Mou

17:30 NAIP

17:50 Med Free Orkestra+Bosso e Galiazzo

18:15 Andrea Pennacchi

18:35 99 posse

18:55 Ditonellapiaga

19:15 Giovanni Caccamo

19:35 Eugenio in via di gioia

19:55 Giovanni Truppi

20:15 Calibro 35 + Izi

20:40 Margherita Vicario

21:00 Fabio Celenza

21:20 Ermal Meta + Giuliano Sangiorgi

21:35 Diodato

21:40 Gianni Morandi

22:05 Gaia

22:25 Cosmo

22:50 The Zen Circus

23:00 Fine.

