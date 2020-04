Ultimo aggiornamento: giovedì 16 Aprile 2020 alle 13:04

Terremoto nel piacentino 16 aprile 2020

Scossa di terremoto nel piacentino 16 aprile 2020 poche ore dopo quella avvertita nella serata di ieri.

SCOSSA DI MAGNITUDO ML. 4.2

Un terremoto di magnitudo ML 4.2 è stato registrato nella zona a 6 km SE da Cerignale (PC) alle ore 11:42 di stamattina. L’epicentro è stato localizzato nel punto con coordinate geografiche (lat, lon) 44.65, 9.41 a una profondità di soli 3 km.

AVVERTITA ANCHE IN PIEMONTE E LIGURIA

La scossa è stata chiaramente avvertita anche in alcuni centri delle regioni Piemonte e in alcune zone della Liguria. Al momento non si registrano segnalazioni di danni.

COMUNI ENTRO 20 KM DALL’EPICENTRO

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione Cerignale PC 6 127 127 Ottone PC 7 516 643 Ferriere PC 7 1294 1937 Corte Brugnatella PC 8 586 2523 Zerba PC 10 77 2600 Gorreto GE 10 97 2697 Coli PC 11 879 3576 Santo Stefano d’Aveto GE 12 1126 4702 Rovegno GE 13 554 5256 Bobbio PC 13 3577 8833 Rezzoaglio GE 14 995 9828 Fontanigorda GE 14 277 10105 Brallo di Pregola PV 14 599 10704 Farini PC 15 1290 11994 Fascia GE 16 81 12075 Rondanina GE 18 62 12137 Montebruno GE 18 240 12377 Carrega Ligure AL 19 84 12461 Santa Margherita di Staffora PV 19 473 12934 Menconico PV 19 360 13294 Propata GE 20 142 13436

