Tour Tzn 2020 Tiziano Ferro | Ecco le DATE dei concerti negli stadi

Tour Tzn 2020 Tiziano Ferro

Il cantautore nato a Latina ha annunciato oggi il suo nuovo Tour Tzn 2020 Tiziano Ferro che partirà a maggio 2020. Prima però (a novembre 2019) uscirà “Accetto Miracoli”, il nuovo album che Ferro porterà poi in giro nel suo tour 2020.

I BIGLIETTI IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA

I biglietti per i concerti (ad eccezione di quello di Bari) saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10 di venerdì 14 giugno 2019 (per 72 ore) sul sito di Ticketone.

GLI ALTRI BIGLIETTI

Gli altri biglietti saranno messi in vendita dalle ore 11 di lunedì 17 giugno 2019 in tutti i punti vendita autorizzati e online su Livenation.it, Ticketmaster.it e Ticketone.it.

12 DATE IN TUTTA ITALIA

Sono 12 le date dei concerti negli stadi di tutta Italia che partiranno il 30 maggio 2020 dallo Stadio G. Teghil di Lignano. Il tour a GIUGNO farà dunque le seguenti tappe:

5 a Milano (Stadio San Siro);

(Stadio San Siro); 11 a Torino (Stadio Olimpico);

(Stadio Olimpico); 14 a Padova (Stadio Euganeo);

(Stadio Euganeo); 17 a Firenze (Stadio Franchi);

(Stadio Franchi); 20 ad Ancona (Stadio Del Conero);

(Stadio Del Conero); 24 a Napoli (Stadio San Paolo);

(Stadio San Paolo); 27 a Messina (Stadio San Filippo).

LE DATE DI LUGLIO

3 luglio a Bari (in attesa che venga comunicata la location);

(in attesa che venga comunicata la location); 7 luglio a Modena (Stadio Braglia);

(Stadio Braglia); 11 in Sardegna a Cagliari Fiera;

Fiera; 15 luglio a Roma (Stadio Olimpico).

