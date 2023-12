CONDIVIDI

Tempo di lettura stimato: 4 minuto/i

Articolo aggiornato lunedì, 11 Dicembre 2023 20:35

CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2023

Pubblicato l’atteso bando di concorso ordinario scuola secondaria 2023 per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, così come previsto dal D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023. Il calendario delle prove è in via di definizione.

OLTRE 20 MILA POSTI MESSI A DISPOSIZIONE

La procedura concorsuale è indetta su base regionale, per la copertura di complessivi 20.575 posti comuni e di sostegno.

Nei casi in cui il numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, una riserva dei posti pari al 30%, è prevista in favore di chi ha maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa.

IL CONCORSO

Si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli.

Per la prova scritta (computer-based) bisogna rispondere a 50 quesiti a risposta multipla entro 1 ora e 40 minuti. È volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. La prova comprende inoltre quesiti volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali.

È prevista un’unica prova scritta per tutte le classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato partecipa;

È prevista un’unica prova scritta per tutte le classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato partecipa; nella prova orale bisogna dimostrare di conoscere la disciplina per la quale si partecipa, di avere le competenze didattiche generali, e la capacità di progettazione didattica (compreso l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali). Nel corso della prova, si svolgerà anche un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

REQUISITI PER PARTECIPARE

Per partecipare è sufficiente essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

laurea in linea con la classe del concorso e abilitazione per la specifica classe di concorso;

3 anni di servizio negli ultimi 5, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico;

laurea in linea con la classe del concorso e 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Gli ITP (tabella B del DPR 19/2016) possono accedere in uno dei seguenti casi:

laurea di primo livello + abilitazione;

diploma di accesso alla classe di concorso (requisito in vigore fino al 31 dicembre 2024).

REQUISITI PER I POSTI DI SOSTEGNO

Oltre al titolo di accesso completo alla classe di concorso, è in questo caso necessario avere il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto.

COME PARTECIPARE

Si potrà presentare la domanda solo in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Bisogna inoltre essere abilitati al servizio “Istanze online”.

Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Per ulteriori dettagli sui termini e modalità di partecipazione invitiamo gli interessati a leggere l’articolo 10 del bando.

QUANTO COSTA PARTECIPARE AL CONCORSO

Per partecipare occorre pagare un contributo di segreteria pari a 10 euro per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda, e prima del suo invio, si potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda.

NORMATIVA

Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 (BANDO PDF)

Allegato A – Programmi

Allegato B – Tabella dei titoli valutabili

D.D.G. 2575 del 6.12.2023

Allegato 1 – Posti a bando

Allegato 2 – Aggregazione dei posti

Allegato A – Percentuali riservisti 30%

Allegato B – Percentuale di rappresentatività dei generi.

LINK USR

FONTE DELLE INFORMAZIONI: Ministero dell’Istruzione e del Merito.

TI POTREBBERO INTERESSARE

Correlati

CONDIVIDI

Continue Reading

@ Riproduzione riservata