Punti di somministrazione vaccino Covid | L’elenco suddiviso per regioni

CONDIVIDI

Tempo di lettura stimato: 62 minuto/i

Articolo aggiornato venerdì, 3 Dicembre 2021 11:26

PUNTI DI SOMMINISTRAZIONE VACCINO COVID

L’elenco ufficiale pubblicato dal Governo dei 132 punti di somministrazione vaccino Covid in tutta Italia suddiviso per regioni. Nell’elenco sono inclusi i punti di somministrazione ospedalieri e territoriali mentre non sono inclusi i punti di somministrazione temporanei.

OFFERTE DEL GIORNO AMAZON

MENU PER REGIONE

Fai click sulla regione interessata per consultare l’elenco della regione.

ABRUZZO

Regione Punto di somministrazione Tipologia

Regione Punto di somministrazione Tipologia Abruzzo ANESIS S.R.L. RIA Abruzzo ASS. FOCOLARE MARIA REGINA ONU RIA Abruzzo CDC S.CAMILLA-C.RIA.VILLA PINI RIA Abruzzo CENTO RIABILITAZIONE S.AGNESE RIA Abruzzo CENTRO EX ART 26 PIZZOLI RIA Abruzzo CENTRO FISIOT.RIAB.MEDICAL MAR RIA Abruzzo CENTRO MEDISALUS S.R.L. RIA Abruzzo CENTRO RIAB COLLEMAGGIO RIA Abruzzo CENTRO RIAB DSBAQ SAN DEMETRIO RIA Abruzzo CENTRO RIAB VILLA DOROTEA RIA Abruzzo CENTRO RIABILITAZIONE SANEX RIA Abruzzo CENTRO SAN VENANZIO RIA Abruzzo Centro Vaccinale Città Sant’Angelo Outlet Village STS Abruzzo Centro vaccinale Covid Castel di Sangro STS Abruzzo Centro vaccinale Covid AQ Bazzano ex Tribunale STS Abruzzo Centro vaccinale Covid Sulmona Pal. Sport STS Abruzzo Centro vaccinale Covid Tagliacozzo STS Abruzzo Centro Vaccinale DSB Pescina STS Abruzzo Centro Vaccinale ex Scuola Elementare Via Fucino STS Abruzzo Centro Vaccinale Montesilvano STS Abruzzo Centro Vaccinale Penne STS Abruzzo Centro Vaccinale Pescara Palefiere STS Abruzzo Centro Vaccinale Pescara Stazione Portanuova STS Abruzzo CENTRO VACCINALE SAN VITTORINO STS Abruzzo Centro Vaccinale Spoltore STS Abruzzo Centro Vaccinale VAL PESCARA STS Abruzzo CONC S. STEFANO TERAMO RIA Abruzzo CONS. S. STEFANO ATRI RIA Abruzzo CONS. S.STEFANO ALBA ADRIATICA RIA Abruzzo CONS. S.STEFANO ROSETO RIA Abruzzo CONS. S.STEFANO S.EGIDIO RIA Abruzzo CONSORZIO SAN STEF.AR. RIA Abruzzo CONSORZIO SAN STEF.AR. RIA Abruzzo CONSULTORIO SAN VITO CHIETINO STS Abruzzo DON ORIONE RIA Abruzzo DSB CHIETI CENTRO STS Abruzzo DSB FRANCAVILLA – SEDE EROG. SAN GIOVANNI TEATINO STS Abruzzo DSB FRANCAVILLA AL MARE STS Abruzzo DSB LANCIANO STS Abruzzo DSB SAN SALVO STS Abruzzo DSB SAN SALVO – SEDE EROG. CASTIGLIONE M.M. STS Abruzzo DSB VASTO STS Abruzzo DSB VILLA SANTA MARIA STS Abruzzo FOND. IL CIRENEO ONLUS PER AUT RIA Abruzzo FOND. IST. SANTA CATERINA RIA Abruzzo FOND. P. A. MILENO GISSI RIA Abruzzo FOND. P. A. MILENO LANCIANO RIA Abruzzo FOND. P. A. MILENO VASTO DALM. RIA Abruzzo FOND. P. A. MILENO VASTO LEBBA RIA Abruzzo FOND. P. A. MILENO VASTO PLATO RIA Abruzzo FOND. P. A. MILENO VASTO S.TOM RIA Abruzzo FOND. PAPA PAOLO VI-S.AGOSTINO RIA Abruzzo FOND. PICCOLA OPERA CARITAS RIA Abruzzo FOND.P.ALBERTO MILENO ONLUS RIA Abruzzo FOND.P.ALBERTO MILENO ONLUS RIA Abruzzo HUB MARIA SS SPLENDORE GIULIANOVA STS Abruzzo HUB OSPEDALE MAZZINI TERAMO STS Abruzzo HUB P.O. VAL VIBRATA SANT’OMERO STS Abruzzo HUB PARCO DELLA SCIENZA STS Abruzzo HUB SAN LIBERATORE ATRI STS Abruzzo IL PICCOLO PRINCIPE RIA Abruzzo IST. RIAB. SAN ROCCO – ATESSA RIA Abruzzo IST. RIAB. SAN ROCCO – CASOLI RIA Abruzzo ISTIT. VILLA GIULIA RIA Abruzzo NOVA SALUS SRL RIA Abruzzo P.O. ATESSA STS Abruzzo P.O. CLINICIZZ. ‘SS. ANNUNZIATA’ CHIETI STS Abruzzo P.O. LANCIANO STS Abruzzo P.O. ORTONA STS Abruzzo P.O. VASTO STS Abruzzo P.T.A. CASOLI STS Abruzzo P.T.A. GISSI STS Abruzzo P.T.A. GUARDIAGRELE STS Abruzzo PAOLO VI MADONNA del MONTE RIA Abruzzo PAOLO VI CENTRO RIA Abruzzo PAOLO VI CENTRO ADRIATICO RIA Abruzzo PAOLO VI CENTRO TABOR RIA Abruzzo PAOLO VI CIVITAQUANA RIA Abruzzo PAOLO VI SAN CLEMENTE RIA Abruzzo PAOLO VI SAN MASSIMO RIA Abruzzo PICCOLA OPERA CHARITAS RIA Abruzzo POLIAMBULATORIO PE STS Abruzzo RIAB. ANFFAS-ONULUS TERAMO RIA Abruzzo RIABILITAZIONE WELLNESS&C. RIA Abruzzo SAN RAFFAELE SPA RIA Abruzzo SAN STE FAR MONTESILVANO RIA Abruzzo SAN STE FAR PESCARA RIA Abruzzo SAN STEF. AR. ABRUZZO-CHS RIA Abruzzo SAN STEF. AR. ABRUZZO-CHT RIA Abruzzo SAN STEF. AR. ABRUZZO-CSB RIA Abruzzo SAN STEF. AR. ABRUZZO-LNC RIA Abruzzo SAN STEF. AR. ABRUZZO-SSL RIA Abruzzo SAN STEF. AR. ABRUZZO-VSM RIA Abruzzo SAN STEF. AR. ABRUZZO-VST RIA Abruzzo SERV RIAB AVEZZANO RIA Abruzzo SERV RIAB SULMONA RIA

BASILICATA

Basilicata AIAS RIA Basilicata AIAS-SEZ.MELFI – SEDE MATERA RIA Basilicata C.T.R. Srl RIA Basilicata CENTRO R. H. A. M. RIA Basilicata CENTRO A.I.A.S. di LAURIA RIA Basilicata CENTRO AIAS F. BAGNALE RIA Basilicata CENTRO DI RIABILITAZIONE AIAS RIA Basilicata CENTRO POLICENTER S.R.L. RIA Basilicata CENTRO SAN PAOLO SERVIZI RIA Basilicata CENTRO TAVOLARO s.r.l RIA Basilicata CENTRO VACCINALE -Complesso sportivo Rocco Mazzola STS Basilicata CENTRO VACCINALE CONFAPI PZ STS Basilicata CENTRO VACCINALE COVID ENEL STS Basilicata CENTRO VACCINALE COVID-19 LAVELLO STS Basilicata CENTRO VACCINALE COVID-19 MELFI STS Basilicata CENTRO VACCINALE COVID-19 MMG ASP STS Basilicata CENTRO VACCINALE DOMICILIARE ASP STS Basilicata CENTRO VACCINALE FARMACIE ASP STS Basilicata CENTRO VACCINALE FERRERO STS Basilicata CENTRO VACCINALE TOTAL STS Basilicata FISIOKINESITERAPIA MELANDRO RIA Basilicata FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS RIA Basilicata GENOVESE CAMILLO s.r.l RIA Basilicata ISTITUTO PADRI TRINITARI RIA Basilicata POLO RIAB FDG ASM RIA Basilicata PUNTO VACCINALE M.M.G. ASM STS Basilicata PUNTO VACCINALE MATERA STS Basilicata PUNTO VACCINALE PISTICCI STS Basilicata PUNTO VACCINALE POLICORO STS Basilicata PUNTO VACCINALE STIGLIANO STS Basilicata PUNTO VACCINALE TRICARICO STS Basilicata RESSANA S.R.L. RIA Basilicata Universo Salute Srl CSSR PZ RIA

CALABRIA

Calabria AIAS Vadue di Carolei RIA Calabria ANMI SISS – Rossano RIA Calabria Anmi Siss srl – Cosenza RIA Calabria ASS. COMUNITA’ PROGETTO SUD RIA Calabria ASS. MUTUA BENEVOLENTIA RIA Calabria C.I.F. CASA SERENA S.G.BOSCO RIA Calabria Case della Salute Mormanno RIA Calabria Cenro Riab. Don Milani Lungro RIA Calabria CENTRO CARLO PIZZI RIA Calabria CENTRO CLINICO SAN VITALIANO RIA Calabria Centro di Riab.ne NOVA SALUS RIA Calabria CENTRO DI RIABILITAZIONE AMNIC RIA Calabria Centro di Riabilitazione S. G. RIA Calabria CENTRO EMMANUELE RIA Calabria CENTRO NADIA VADALA’ RIA Calabria CENTRO RIAB ESTENSIV AQUASALUS RIA Calabria Centro Riabil. Anmic S. G. RIA Calabria CENTRO RIABILITATIVO LUCREZIA RIA Calabria CENTRO RIABILITAZIONE S.CHIARA RIA Calabria CENTRO SOPHIA RIA Calabria CENTRO TRIPEPI MARIOTTI RIA Calabria Clinica Service Center RIA Calabria Coop. Soc.le Skinner srl Onlus RIA Calabria Costruire il Domani ONLUS RIA Calabria CRE SAN DOMENICO RIA Calabria CRE-SAN VITO HOSPITAL RIA Calabria Ctr Med. e FKT Dott. P. Crupi RIA Calabria ENTE MORALE F. GERMANO RIA Calabria Fiosenter S.R.L. RIA Calabria FKT BAGNARESE srl RIA Calabria Fond. Marino per l’Autismo Onl RIA Calabria FONDAZIONE “CASA DELLA CARITA’ RIA Calabria FONDAZIONE BETANIA ONLUS RIA Calabria IST. CURA MEDICAL & PSYCHOLOGY RIA Calabria IST. PSICO-PED. VILLA BETANIA RIA Calabria ISTITUTO DI RIAB.VILLA S.AGATA RIA Calabria ONLUS – Cetraro RIA Calabria PRES. DI RIAB. CENTRO SAN GIUS RIA Calabria RESIDENZA AD ALTO TRATTAMENTO RIA Calabria Riabil. Madonna Della Catena RIA Calabria RIABILIA DI L. BARILLARO SAS RIA Calabria Riabilit.Est. “Biolife” srl RIA Calabria Riabilitazione Castrovillari RIA Calabria SALUS SPA RIA Calabria SANTA CHIARA SRL RIA Calabria SASA’ MARTINO RIA Calabria STARBENE SRL RIA Calabria STUDIO MEDICO POL. F.K.T. ALFA RIA Calabria Terme Sibarite S.P.A. RIA Calabria turano C.&.C. SRL RIA Calabria UNITA OPERATIVA RECUPERO NEURO RIA Calabria VILLA ADELCHI – RIACE S.R.L. RIA Calabria VILLA SAN GIUSEPPE RIA Calabria Villa San Pio Dipignano RIA Calabria VILLA TORANO RIA Campania AIAS CALITRI RIA

CAMPANIA

Campania AIAS AFRAGOLA RIA Campania AIAS CASORIA RIA Campania AIAS NUSCO RIA Campania AIAS ONLUS C.R.M. MARECHIARO RIA Campania AIAS PENISOLA SORRENTINA RIA Campania AIAS PEPPINO SCOPPA RIA Campania AIAS SEZ.DI NOLA – CICCIANO RIA Campania AIAS VICO E.ARCO FELICE RIA Campania ANFFAS ONLUS RIA Campania ANFFAS ONLUS CAPRI RIA Campania ANTARES CENTRO RIABILITAZIONE RIA Campania ASS. LA NOSTRA FAMIGLIA RIA Campania ASSOCIAZIONE META FELIX RIA Campania Azienda Ospedaliera dei Colli RIA Campania C. Soc. Na. ANFFAS Cdr C. Ursi RIA Campania C.D.Spettro Autistico RIA Campania C.F.R. ISTIT. DI RIABILIT. SRL RIA Campania C.G.M. SAN LUCA S.R.L. RIA Campania C.T.A. SRL RIA Campania C.T.F. CENTRO TERAPIA FISICA RIA Campania C.TRO LA PRIMULA SRL RIA Campania CASA DI CURA S M DEL POZZO CEM RIA Campania CEDIF srl RIA Campania CEFIM S.N.C. RIA Campania CENTRO FISIOVESUVIANO S.R.L. RIA Campania CENTRO MOSCATI SRL RIA Campania CENTRO VACCINALE – AGROPOLI-DS70 STS Campania CENTRO VACCINALE – PELLEZZANO-DS66 STS Campania CENTRO VACCINALE CASTELNUOVO CILENTO-DS70 STS Campania CENTRO A.I.R.R.I. RIA Campania CENTRO A.T.H.E.N.A. S.N.C. RIA Campania CENTRO AGROAVERSANO RIA Campania CENTRO ANNA RITA BUONINCONTRO RIA Campania CENTRO CAMPANO RIA Campania CENTRO CRON RIA Campania Centro di ginn. med. SANTULLI RIA Campania CENTRO DI RADIOLOGIA GINOLFI RIA Campania CENTRO DI rIABILITAZIONE RIA Campania CENTRO DI RIABILITAZIONE RIA Campania CENTRO DON ORIONE RIA Campania CENTRO FISIOKINESIT.CILENTO RIA Campania CENTRO FLEGREO SRL RIA Campania CENTRO FUTURA SRL RIA Campania CENTRO G.TORRE RIA Campania CENTRO HORIZON SRL RIA Campania CENTRO JUVENIA SRL RIA Campania Centro Juventus Vibonati s.r.l RIA Campania CENTRO LARS RIA Campania CENTRO MANZONI SRL RIA Campania CENTRO MED.PSICOSOMATICA RIA Campania CENTRO MED.RIABIL.S.MARCO SRL RIA Campania CENTRO MEDICO RIABILIT. POMPEI RIA Campania CENTRO MINERVA SRL RIA Campania CENTRO PANDA SRL RIA Campania CENTRO PLINIO srl RIA Campania CENTRO PRIF S.R.L. RIA Campania CENTRO PRO-JUVENTUTE MINERVA RIA Campania Centro RELAX S.P.A. RIA Campania CENTRO RELAX S.P.A. RIA Campania CENTRO RELAX SPA R.L.CAPORASO RIA Campania CENTRO RIAB. E REC. H. ABATESE RIA Campania CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA RIA Campania CENTRO RIABILITAZIONE PROCIDA RIA Campania CENTRO RODI SRL RIA Campania CENTRO S. CIRO RIA Campania CENTRO S. PAOLO RIA Campania CENTRO SALUS S.R.L. RIA Campania CENTRO SAN VINCENZO RIA Campania CENTRO SERENA SAS RIA Campania CENTRO STUDI DELL SCOLIOSI SRL RIA Campania CENTRO TERAP. RIAB.DE NICOLA RIA Campania CENTRO TIVAN SRL RIA Campania CENTRO VACCINALE ANTICOVID IISS S. CATERINA DS66 STS Campania CENTRO VACCINALE BARONISSI C/O PALAIRNO-DS67 STS Campania CENTRO VACCINALE DI SIANO-DS67 STS Campania CENTRO VACCINALE – SAN MARZANO SUL SARNO-DS62 STS Campania CENTRO VACCINALE ACERRA STS Campania CENTRO VACCINALE AFRAGOLA STS Campania CENTRO VACCINALE AGEROLA STS Campania Centro vaccinale Altavilla Irpina STS Campania CENTRO VACCINALE -ANGRI-DS61 STS Campania CENTRO VACCINALE ANTI COVID DS61 STS Campania CENTRO VACCINALE ANTI COVID DS63 STS Campania CENTRO VACCINALE ANTI COVID DS63 STS Campania CENTRO VACCINALE ANTI COVID DS63 STS Campania CENTRO VACCINALE ANTI COVID TEATRO AUGUSTEO DS66 STS Campania CENTRO VACCINALE ANTI COVID-PAGANI-DS62 STS Campania CENTRO VACCINALE ANTICOVID-SALA CONSILINA-DS72 STS Campania Centro vaccinale Ariano Irpino STS Campania Centro vaccinale Ariano Irpino STS Campania Centro vaccinale Avellino STS Campania CENTRO VACCINALE BACOLI STS Campania Centro Vaccinale Bisaccia STS Campania CENTRO VACCINALE BOSCOTRECASE STS Campania CENTRO VACCINALE c/o CENTRO SOCIALE-DS66 STS Campania CENTRO VACCINALE c/o TEATRO DE LISE-DS62 STS Campania CENTRO VACCINALE CARDITO STS Campania CENTRO VACCINALE CASALNUOVO STS Campania CENTRO VACCINALE CASAVATORE STS Campania CENTRO VACCINALE CASTELLAMMARE DI STABIA STS Campania CENTRO VACCINALE -CAVA DEI TIRRENI-DS63 STS Campania CENTRO VACCINALE CERCOLA STS Campania Centro vaccinale Cervinara STS Campania CENTRO VACCINALE DI FISCIANO-DS67 STS Campania CENTRO VACCINALE DI SASSANO- DS72 STS Campania CENTRO VACCINALE ERCOLANO STS Campania Centro vaccinale Fagianeria Real Bosco di Capodimonte STS Campania Centro vaccinale Flumeri STS Campania CENTRO VACCINALE FORIO STS Campania CENTRO VACCINALE FRATTAMAGGIORE STS Campania CENTRO VACCINALE FRATTAMINORE STS Campania CENTRO VACCINALE GIUGLIANO STS Campania CENTRO VACCINALE GIUGLIANO STS Campania Centro vaccinale Grottaminarda STS Campania CENTRO VACCINALE HANGAR ATITECH STS Campania CENTRO VACCINALE HUB CAPODICHINO STS Campania CENTRO VACCINALE ISCHIA STS Campania Centro Vaccinale Lioni STS Campania CENTRO VACCINALE M.S.SEVERINO C/O PALESTRA SCUOLA ELEM.-DS67 STS Campania CENTRO VACCINALE MARIGLIANO STS Campania CENTRO VACCINALE MASSA LUBRENSE STS Campania Centro vaccinale Mercogliano STS Campania Centro vaccinale Mirabella Eclanum STS Campania Centro vaccinale Montefalcione STS Campania Centro vaccinale Monteforte Irpino STS Campania Centro Vaccinale Montella STS Campania Centro vaccinale Montemarano STS Campania Centro vaccinale Montoro STS Campania Centro vaccinale Moschiano STS Campania Centro vaccinale Mugnano del Cardinale STS Campania CENTRO VACCINALE MUGNANO DI NAPOLI STS Campania Centro vaccinale Museo Madre STS Campania CENTRO VACCINALE NOLA STS Campania CENTRO VACCINALE OTTAVIANO STS Campania CENTRO VACCINALE PALMA CAMPANIA STS Campania CENTRO VACCINALE PIANO DI SORRENTO STS Campania CENTRO VACCINALE POGGIOMARINO STS Campania CENTRO VACCINALE POMIGLIANO D’ ARCO STS Campania CENTRO VACCINALE POMPEI STS Campania CENTRO VACCINALE PORTICI STS Campania CENTRO VACCINALE POZZUOLI STS Campania CENTRO VACCINALE QUARTO STS Campania CENTRO VACCINALE S.GIORGIO A CREMANO STS Campania CENTRO VACCINALE S.M. DI CASTELLABATE-DS70 STS Campania CENTRO VACCINALE S.MARIA LA CARITA’ STS Campania CENTRO VACCINALE S.PAOLO BEL SITO STS Campania CENTRO VACCINALE SAN VALENTINO TORIO- DS62 STS Campania CENTRO VACCINALE SANT’ ANASTASIA STS Campania Centro Vaccinale Sant’Angelo dei Lombardi STS Campania CENTRO VACCINALE SANT’ANTIMO STS Campania Centro vaccinale Solofra STS Campania CENTRO VACCINALE SOMMA VESUVIANA STS Campania CENTRO VACCINALE TERZIGNO STS Campania CENTRO VACCINALE TORRE DEL GRECO STS Campania Centro vaccinale Vallata STS Campania CENTRO VACCINALE VILLARICCA STS Campania CENTRO VACCINALE_VIETRI S/M – DS63 STS Campania CENTRO VACCINALE-MATIERNO-DS66 STS Campania CENTRO VILLA FRATICELLI RIA Campania CINETIC RIA Campania CIVITAS SRL RIA Campania CMR S.P.A. RIA Campania CONGR. PICC. APOSTOLE REDENZ. RIA Campania Covid Vaccine Center STS Campania CRS C.RIABILIT SANITARIA SPA RIA Campania CSA TRE TORRI DI G.SALZANO SAS RIA Campania DHC-DAY H CAVOUR RIA Campania DIARAD SNC RIA Campania DIMENSIONE AZZURRA SRL RIA Campania DINASTAR SRL RIA Campania FEMAS CENTRO RIABILITAZIONE RIA Campania FKT FISIOT RIABILITAZIONE SRL RIA Campania FOND.F.GAMBARDELLA – ONLUS- RIA Campania FOND.F.GAMBARDELLA – ONLUS -SA RIA Campania FOND.F.GAMBARDELLA-ONLUS RIA Campania FONDAZ F.GAMBARDELLA NOCERA IN RIA Campania FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI RIA Campania Fondazione Istituto Antoniano RIA Campania GABINETTO FISIOT.TE.RI RIA Campania GEROVIT s.r.l. RIA Campania GIFFAS ENTE MORALE ONLUS RIA Campania GIFOA SRL RIA Campania I.FL.HAN. S.R.L. RIA Campania I.R.F.R.I. RIA Campania I.R.M.I S.R.L. RIA Campania INSIEME S.R.L. RIA Campania IPAR SRL RIA Campania IPRHA DI PAZZANESE RIA Campania ISTITUTO ANTONIANO RIA Campania ISTITUTO FILIPPO SMALDONE RIA Campania ISTITUTO FILIPPO SMALDONE RIA Campania ISTITUTO IUVENTUS SRL RIA Campania ISTITUTO JEAN PIAGET SRL RIA Campania ISTITUTO JUVENTUS SRL RIA Campania ISTITUTO M.S.S. ANNUNZIATA RIA Campania L`INCONTRO CENTRO DI FISIOKINE RIA Campania L`OASI -RES DI RIAB.MOTORIA RIA Campania LA RINASCITA RIA Campania LA PINETINA G.A.F. RIA Campania LINEA MEDICA SRL RIA Campania Madre Claudia soc coop a r.l RIA Campania ME.DI.CA. SUD SRL RIA Campania MEDH CENTER SRL RIA Campania MEDICAL CENTER S.R.L. RIA Campania MEDICAL R. S.R.L. RIA Campania NEAPOLISANIT S.R.L. RIA Campania Nuovo Centro FKT srl RIA Campania OPERA GIOVANILE JUVENTUS RIA Campania ORTOKINESIS RIA Campania PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE RIA Campania PRES RIAB DIOCLEZIANO SRL RIA Campania PROV.REL. SS.AP.PIETRO E PAOLO RIA Campania PUNTO VACCINALE CETARA -DS63 STS Campania PUNTO VACCINALE OLIVETO CITRA-DS64 STS Campania PUNTO VACCINALE-CAGGIANO-DS72 STS Campania RELAX S.P.A. RIA Campania RIABILITAZIONE POMPEIANA RIA Campania SALUS S.R.L. RIA Campania SANATRIX NUOVO ELAION RIA Campania SERAPIDE – MONTE DI PROCIDA RIA Campania SERAPIDE – MUGNANO RIA Campania SERAPIDE – POZZUOLI RIA Campania SERVIZI SANITARI SRL RIA Campania SILBA SPA- VILLA SILVIA RIA Campania SILBA SPA-VILLA ALBA RIA Campania SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE RIA Campania SO.GE.SA.SRL RIA Campania STUD POLID PERSICO PRIMI SRL RIA Campania STUDIO CIEFFEMME RIA Campania STUDIO TER.FIS. CDT G.DE MASI RIA Campania TEOREO RIA Campania THERAPIC CENTER SRL RIA Campania VILLA DEI CEDRI S.R.L. RIA Campania VILLA DEI FIORI RIA Campania VILLA DEI FIORI EX GIEFFE SRL RIA Campania VILLA DELLE GINESTRE S.R.L. RIA

EMILIA ROMAGNA

Emilia-Romagna AMB. VACC. COVID CALDERARA DI RENO VIA ARMAROLI (HUB AZ. BONFIGLIOLI) STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE AUSL BOLOGNA C/O IOR BOLOGNA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID ANZOLA VIA F. SANTI (HUB LE NOTTI DI CABIRIA) STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID ARGELATO VIA CENTESE STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID BOLOGNA (UNIBO) VIA SAN DONATO STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID BOLOGNA AUTOSTAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID BOLOGNA RONCATI VIA S ISAIA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID BUDRIO LA MAGNOLIA VIA BIANCHI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID BUDRIO PIAZZALE GIOVENTU’ STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CALDERARA DI R. VIA GARIBALDI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CAMUGNANO PIAZZA KENNEDY STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CASALECCHIO DI RENO VIA GINO CERVI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CASALECCHIO PARCO RODARI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CASALECCHIO VIA PORRETTANA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CASTEL D’AIANO SEDE CRI VIA VAL D’ANEVA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CASTEL DI CASIO VIA TORRE NUOVA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CASTEL MAGGIORE SALA PP PASOLINI PIAZZA AMENDOLA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CASTELLO D’ARGILE VIA DEL MINCIO STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CASTENASO CS AIRONE VIA MARCONI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CASTIGLIONE DEI PEPOLI PIAZZA MERCATO STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID CREVALCORE VIALE ITALIA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID GAGGIO MONTANO SEDE CRI VIA CAVALIERI DI V. VENETO STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID GAGGIO MONTANO VIA GIOVANNI XXIII STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID GALLIERA VIA DELLA PACE STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID GRIZZANA M. LOC. LE CASILINE STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID LIZZANO IN B. SEDE CRI VIA AZZALI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID MINERBIO VIA ROMA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID MONTE S PIETRO VIA GULLINI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID MONZUNO EX SCUOLE VIA VAL DI SAMBRO STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID PIANORO VIA RESISTENZA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID S AGATA B. VIA SIBIRANI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID S BENEDETTO VAL DI SAMBRO VIA RESISTENZA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID S GIOVANNI IN P. VIA NEWTON STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID S. GIORGIO DI P. VIA PIROTTI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID SALA BOLOGNESE PADULLE VIA MARCONI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID SAN LAZZARO DI S. VIA DELLA REPUBBLICA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID SASSO MARCONI VIA BERTACCHI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID SG IN PERSICETO SM DELLA DECIMA VIA CENTO STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID SL DI SAVENA OFFICINE VIA EMILIA 253 STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID SP IN CASALE VIA CONTA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID SP IN CASALE VIA GALLIERA STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID TOLE’ VIA BASABUE STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID VADO VIA CRISALIDI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE COVID VALSAMOGGIA VIALE MARTIRI STS Emilia-Romagna AMB. VACCINALE FIERA DI BOLOGNA PADIGLIONE POLIVALENTE STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE COVID CMP STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE COVID ESP STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI BOMPORTO STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI CARPI STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI CASTELFRANCO EMILIA PRESSO PALASPORT STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI FANANO STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI MIRANDOLA PRESSO CENTRO PRELIEVI STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI MIRANDOLA PRESSO COMUNE STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI MODENA PRESSO HANGAR 3 CASERMA SETTI STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI MONTEFIORINO STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI MONTESE STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI PALAGANO STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI PAVULLO PRESSO CENTRO LA CAMPANELLA STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI POLINAGO STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI SAN FELICE SUL PANARO PRESSO COMUNE STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI SASSUOLO PRESSO FERRARI SPA STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI VIGNOLA PRESSO ORATORIO CHIESA PARROCCHIALE DI BRODANO STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE DI ZOCCA STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE FIUMALBO STS Emilia-Romagna CENTRO VACCINALE PROVINCIALE RIMINI STS Emilia-Romagna COVID VACCINAZIONE ANTI COVID – CENTRO SOCIALE TORRE DEL PRIMARO ARGENTA STS Emilia-Romagna COVID VACCINAZIONE ANTI COVID – CENTRO VACCINALE CENTO STS Emilia-Romagna COVID VACCINAZIONE ANTI COVID – CITTADELLA DELLO SPORT DI COMACCHIO STS Emilia-Romagna COVID VACCINAZIONE ANTI COVID – FIERA CONGRESSI DI FERRARA STS Emilia-Romagna COVID VACCINAZIONE ANTI COVID – PALAZZETTO CENTRO STUDI DI CODIGORO STS Emilia-Romagna COVID VACCINAZIONE ANTI COVID SEDE PROV – FIERA STS Emilia-Romagna COVID VACCINAZIONE ANTI COVID SEDE PROV – FIERA DI CESENA STS Emilia-Romagna COVID VACCINAZIONE ANTI COVID SEDE PROV – FIERA FORLI’ STS Emilia-Romagna COVID VACCINAZIONE ANTI COVID SEDE PROV – PALA DE ANDRE STS Emilia-Romagna FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI RIA Emilia-Romagna HUB BONFIGLIOLI VACC.COVID 19 STS Emilia-Romagna HUB IMA VACC.COVID 19 STS Emilia-Romagna HUB UNISALUTE VACC.COVID 19 STS Emilia-Romagna IGIENE PUBBLICA BORGO VAL DI TARO STS Emilia-Romagna IGIENE PUBBLICA BORGO VAL DI TARO DISTACCATO VACCINAZIONI STS Emilia-Romagna IGIENE PUBBLICA FIDENZA STS Emilia-Romagna IGIENE PUBBLICA LANGHIRANO STS Emilia-Romagna IGIENE PUBBLICA PARMA STS Emilia-Romagna INAIL-CENTRO DI VIGORSO RIA Emilia-Romagna LUCE SUL MARE RIA Emilia-Romagna PUNTO ADI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 – CASA DELLA SALUTE DI CSPT STS Emilia-Romagna PUNTO ADI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 – CASA DELLA SALUTE DI MEDICINA STS Emilia-Romagna PUNTO ADI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 – CASA DELLA SALUTE VALLATA DEL SANTERNO STS Emilia-Romagna PUNTO ADI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 – TEATRO “L. LOLLI” STS Emilia-Romagna PUNTO UNICO PROVINCIALE VACCINALE ANTI SARS-COV-2 STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE AMBULATORIO OSPEDALE CARPI STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE AMBULATORIO PRESSO OSPEDALE VIGNOLA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID C/O OSPEDALE FORLI’ STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – ALFONSINE STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – BAGNO DI ROMAGNA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – BELLARIA-IGEA MARINA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – CASOLA VALSENIO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – CASTELBOLOGNESE STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – CATTOLICA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – CERVIA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – CESENATICO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – CONSELICE STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – FAENZA FIERA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – FORLI’ VIA COLOMBO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – LUGO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – MASSA LOMBARDA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – MERCATO SARACENO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – MODIGLIANA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – MORCIANO DI ROMAGNA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – NOVAFELTRIA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – POGGIO TORRIANA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – PREDAPPIO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – RICCIONE STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – ROCCA SAN CASCIANO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – RUSSI STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – SANTA SOFIA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – SAVIGNANO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO – SPV RAVENNA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO CLINICA MOBILE RAVENNA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE ANTICOVID TEMPORANEO CLINICA MOBILE RIMINI STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE BOBBIO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE FIORENZUOLA D’ARDA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PALACASTELLO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PARMA – GAZZETTA DI PARMA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PARMA – HUB AZIENDALE STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PARMA – PALA PONTI STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PARMA – VIA QUASIMODO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE POLIVALENTE STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO AMBULATORIO AZIENDA OSPEDALIERA MODENA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO AMBULATORIO OSPEDALE BAGGIOVARA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO AMBULATORIO OSPEDALE DI COMUNITA CASTELFRANCO EMILIA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO AMBULATORIO OSPEDALE MIRANDOLA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO AMBULATORIO OSPEDALE PAVULLO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO AMBULATORIO OSPEDALE SASSUOLO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO AMBULATORIO PROTETTO OSPEDALE BAGGIOVARA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO CENTRO ANTIDIABETICO DI CARPI STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO CENTRO ANTIDIABETICO DI CASTELFRANCO EMILIA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO CENTRO ANTIDIABETICO DI MIRANDOLA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO CENTRO ANTIDIABETICO DI MODENA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO CENTRO ANTIDIABETICO DI PAVULLO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO CENTRO ANTIDIABETICO DI SASSUOLO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO CENTRO ANTIDIABETICO DI VIGNOLA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO DIALISI CASA DELLA SALUTE DI CASTELFRANCO EMILIA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO DIALISI OSPEDALE DI CARPI STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO DIALISI OSPEDALE DI MIRANDOLA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO DIALISI OSPEDALE DI PAVULLO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE PRESSO DIALISI OSPEDALE DI VIGNOLA STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE TERRITORIALE – ALTA VAL NURE STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE TERRITORIALE – LEVANTE STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE TERRITORIALE ARSENALE STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINALE TERRITORIALE PIACENZA EXPO STS Emilia-Romagna PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID 19 – AUDITORIUM EX CHIESA OSSERVANZA STS Emilia-Romagna SERVIZIO PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE STS Emilia-Romagna VACCINAZIONE COVID – AMBULATORIO PERCORSO PROTETTO – REGGIO EMILIA STS Emilia-Romagna VACCINAZIONE COVID – EX OSPEDALE LAZZARO SPALLANZANI STS Emilia-Romagna VACCINAZIONE COVID C/O DISTRETTO DI CORREGGIO STS Emilia-Romagna VACCINAZIONE COVID C/O FIERA DI SCANDIANO STS Emilia-Romagna VACCINAZIONE COVID C/O OSPEDALE DI CASTELNOVO NE’ MONTI STS Emilia-Romagna VACCINAZIONE COVID C/O OSPEDALE DI GUASTALLA STS Emilia-Romagna VACCINAZIONE COVID C/O OSPEDALE DI MONTECCHIO STS Emilia-Romagna VACCINAZIONI COVID FIERA CUP STS Emilia-Romagna VILLA SALUS RIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Friuli-Venezia Giulia ASSOCIAZ. ‘LA NOSTRA FAMIGLIA’ RIA Friuli-Venezia Giulia BAMBINI E AUTISMO RIA Friuli-Venezia Giulia CENTRO PROGETTO SPILIMBERGO RIA Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 GORIZIA FIERA STS Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 BURLO STS Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 CENTRO ANZIANI MONFALCONE STS Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 DIP PREVENZIONE GORIZIA STS Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 DIP PREVENZIONE SAN GIOVANNI STS Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 MOLO IV STS Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 PALESTRA COMUNALE AURISINA STS Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 PALESTRA COMUNALE MUGGIA STS Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 PORTO FRANCO TRIESTE STS Friuli-Venezia Giulia CENTRO VACCINALE ANTI COVID 19 RONCHI DEI LEGIONARI STS Friuli-Venezia Giulia Centro vaccinale di Maniago – Ex IPSIA STS Friuli-Venezia Giulia CITTADELLA DELLA SALUTE STS Friuli-Venezia Giulia COMUNITA’ DI RINASCITA RIA Friuli-Venezia Giulia COMUNITA’ PIERGIORGIO – ONLUS RIA Friuli-Venezia Giulia Eutonia Sanità e Salute RIA Friuli-Venezia Giulia FRIULI RIABILITAZIONE s.r.l. RIA Friuli-Venezia Giulia IST.MED.PEDAG.’S.MARIA COLLI’ RIA Friuli-Venezia Giulia LA NOSTRA FAMIGLIA RIA Friuli-Venezia Giulia OSPIZIO MARINO DI GRADO RIA Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o Residenza Polifunzionale di Campeglio STS Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o Casa di accoglienza del Clero STS Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o Comunità alloggio Associazione Anziani STS Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o Comunità alloggio di Attimis STS Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o Comunità alloggio di Lusevera – Villanova 110 STS Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o Comunità alloggio di Lusevera – Pradielis 11 e 11/A STS Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o I Faggi STS Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o La Villa Rosa STS Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o Santa Maria degli Angeli STS Friuli-Venezia Giulia Punto vaccinale c/o Zaffiro di Rivignano STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID CAP MORTEGLIANO STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID CAP ZUGLIANO STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID CENTRO COMM.LE LE MANIFATTURE GEMONA STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID CIVIDALE PALAZZETTO DELLO SPORT STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID CODROIPO TENSOSTRUTTURA STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID ENTE FIERA UDINE STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID LATISANA PALESTRA SCUOLA STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID MANZANO PALAZZETTO DELLO SPORT STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID MODUS TENNIS CLUB TARCENTO STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID PALASPORT LATISANOTTA STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID PALAZZETTO DELLO SPORT TARVISIO STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID PALESTRA LIGNANO SABBIADORO STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID STADIO FRIULI STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID TOLMEZZO PALATENNIS STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID UNIVERSITA’ DI UDINE – POLO SCIENTIFICO DEI RIZZI STS Friuli-Venezia Giulia PUNTO VACCINALE COVID VILLA MANIN STS Friuli-Venezia Giulia STUDIO FIS. BUSETTO & PONTE RIA Friuli-Venezia Giulia UILDM sezione di Pordenone RIA

LAZIO

Lazio ‘ SAN RAFFAELE ‘ CASSINO RIA Lazio ” CENTRO BENESSERE srl “ RIA Lazio A.I.R.R.I. RIA Lazio A.I.R.R.I. BRACCIANO RIA Lazio A.L.M. RIA Lazio A.L.M. – CARLO LODI RIA Lazio ADM – GRUPPO AUDIOMEDICAL SRL RIA Lazio AIRRI CIAMPINO SRL RIA Lazio AIRRI CLODIO RIA Lazio AIRRI MEDICAL RIA Lazio AIRRI MEDICAL RIA Lazio ALM ASS. LAZIALE MOTULESI RIA Lazio ANFAS ROMA Onlus RIA Lazio ANFAS ROMA Onlus RIA Lazio AR SANA 2 RIA Lazio ARGOS centro di riabilitazione RIA Lazio ARS SANA RIA Lazio ASS. ISTITUTO S. CECILIA RIA Lazio ASSOC. NE SCUOLA VIVA ONLUS RIA Lazio ASSOHANDICAP ART. 26 RIA Lazio Buon Lavoro Piccoli RIA Lazio C. C. VILLA SANDRA RIA Lazio C. RIAB.PSICOMOTORIA PADRE PIO RIA Lazio C.M.P.H. RIA Lazio C.M.P.H. – VIA LIVORNO RIA Lazio C.O.E.S Onlus RIA Lazio C.R.C. BALBUZIE RIA Lazio CASA DI CURA SANTA RITA DA CAS RIA Lazio CASA DI CURA VILLA FULVIA RIA Lazio CASA GIOCOSA RIA Lazio CASA LOIC RIA Lazio ‘CASALETTO’ Anffas Roma Onlus RIA Lazio Cen. Neuro. Arcobaleno RIA Lazio CENTR RIABILITATIVO ECASS RIA Lazio CENTRO ‘A. BOGGI’ RIA Lazio CENTRO ADELPHI RIA Lazio Centro Amb Mondo Riabilitazion RIA Lazio Centro Amb.le-Domic.re UNISAN RIA Lazio CENTRO AMBULATORIALE RIA Lazio CENTRO BAMBU’ RIA Lazio CENTRO DI AUDIOFONOLOGOPEDIA RIA Lazio CENTRO DI RIAB.LA VALLE RIA Lazio CENTRO DIAGNOSTICO ARCE RIA Lazio Centro Educazione Motoria CEM RIA Lazio CENTRO EDUCAZIONE MOTORIA -CEM RIA Lazio Centro primula ABBVIE Aprilia STS Lazio CENTRO PRIMULA ASL ROMA 1 TERMINI STS Lazio CENTRO PRIMULA ASL ROMA1 COMPRENSORIO S.MARIA DELLA PIETA’ PADIGLIONE 90 STS Lazio centro primula centro Itaca STS Lazio centro Primula Latina Expo STS Lazio CENTRO REGIONALE S.ALESSIO RIA Lazio CENTRO RIA H RIABILITAZIONE SR RIA Lazio Centro riab. Poggio Mirteto RIA Lazio CENTRO RIAB. SANTA ROSA RIA Lazio CENTRO RIAB.NE S. RAFFAELE RIA Lazio CENTRO RIABILITATIVO ECASS RIA Lazio CENTRO RIABILITATIVO ECASS RIA Lazio CENTRO RIABILITATIVO ECASS RIA Lazio CENTRO RIABILITATIVO ECASS RIA Lazio CENTRO RIABILITATIVO ECASS RIA Lazio CENTRO RIABILITAZIONE AL PARCO RIA Lazio Centro riabilitazione Dahlia RIA Lazio CENTRO S. M. DELLA PROVVIDENZA RIA Lazio CENTRO SPERIMENTALE PER L’AUTI RIA Lazio CENTRO TANGRAM RIA Lazio Centro vaccinale “la vela” Policlinico Tor Vergata STS Lazio Centro Vaccinale anti-covid19 della Sabina AMAZON STS Lazio CENTRO VACCINALE COVID 19 ASL ROMA 1 – ‘ACEA – OSTIENSE’ STS Lazio CENTRO VACCINALE COVID 19 ASL ROMA 1 – ‘PORTE DI ROMA’ STS Lazio comunità capodarco RIA Lazio COMUNITA` IL CHICCO RIA Lazio COOP ESPERANTO RIA Lazio COOPERATIVA C.A.R. RIA Lazio CRN = CENTRO RIAB. NEUROMOTOR RIA Lazio DIDASCO COOP. SOCIALE A.R.L. RIA Lazio DON ORIONE – CENTRO MUTILATINI RIA Lazio ERRE-D SRL LATINA RIA Lazio EX BOSI CENTRO VAC STS Lazio FONDAZ. DON CARLO GNOCCHI RIA Lazio FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO RIA Lazio FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS RIA Lazio FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus RIA Lazio Fondaziozione Roma Litorale On RIA Lazio FUORI DAL TUNNEL RIA Lazio Giomi RSA Laz- Centro Armonia RIA Lazio GLI ANNALI RIA Lazio HUB VACCINALE COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO STS Lazio I.M.P.P.I.T. INFANZIA TARDIVA RIA Lazio INI DIVISIONE VILLA DANTE RIA Lazio IST FIGLIE S MARIA PROVVIDENZA RIA Lazio IST.MED. PSICO PED.SACRO CUORE RIA Lazio ISTITUTO CALAMATTA RIA Lazio ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA RIA Lazio ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA RIA Lazio ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA RIA Lazio ISTITUTO FILIPPO SMALDONE RIA Lazio ISTITUTO LEONARDA VACCARI RIA Lazio ISTITUTO PIA CASA AMBROSINI RIA Lazio LA NOSTRA SCUOLA RIA Lazio MEDICAL SPURI S.R.L. RIA Lazio MONDO RIABILITAZIONE SRL RIA Lazio Nomentana Hospital srl RIA Lazio OPERA DON GUANELLA RIA Lazio OPERA SANTE DE SANCTIS RIA Lazio OPERA SANTE DE SANCTIS RIA Lazio OPERA SANTE DE SANCTIS-VIA POL RIA Lazio PAROLE IN MOVIMENTO RIA Lazio PIANETA RIABILITAZIONE RIA Lazio poligest casa cura v. Querce RIA Lazio PRESIDIO DI RIABILITAZIONE OSA RIA Lazio Presidio di Via Dionisio RIA Lazio Presidio Filippo Turati RIA Lazio PROGETTO AMICO RIA Lazio PUNTO DI SOMMINISTRAZIONE VACCINALE PRESSO CINECITTA’ STUDIOS STS Lazio Punto Vaccini anti Covid-19 Fiumicino STS Lazio RAGGIO DI SOLE RIA Lazio RIFI SRL RIA Lazio S.MARIA DEL PRATO RIA Lazio Sa.Ni. Children S.r.l. RIA Lazio SAN GIOVANNI DI DIO RIA Lazio Soc. Coop. Sociale Nemo Onlus RIA Lazio STRUTT. SEMI-RES. A. BOGGI RIA Lazio STUDIO MEDICO SAN GIORGIO RIA Lazio TE.RI RIA Lazio VACLAV VOJTA RIA Lazio VILLA ALBA E IST. CURE FISICHE RIA Lazio VILLA ALBA SRL RIA Lazio VILLA ARDEATINA SRL RIA Lazio VILLA BUON RESPIRO RIA Lazio VILLA IMMACOLATA RIA Lazio VILLA SANTA MARGHERITA RIA Lazio VILLAGGIO EUGENIO LITTA ART.26 RIA

LIGURIA

Liguria A.I.A.S. VILLA SANGINETTI RIA Liguria A.N.F.F.AS – ALBENGA RIA Liguria ALBATROS SRL C. GIOVANNA D’A RIA Liguria AMB. GUARDIA DI FINANZA CAVOUR STS Liguria AMBULATORIO MONTEBRUNO STS Liguria Ambulatorio presso Polizia di stato STS Liguria Ambulatorio Riab. ARCIPELAGO RIA Liguria AMBULATORIO VACCINALE – CARCERE PONTEDECIMO STS Liguria AMBULATORIO VACCINALE – CASERMA POLIZIA BOLZANETO STS Liguria AMBULATORIO VACCINALE – LILT (Lega Italiana lotta contro i tumori) STS Liguria AMBULATORIO VACCINALE – PIEVE LIGURE ALTA STS Liguria AMBULATORIO VACCINALE COVID CEPARANA STS Liguria AMBULATORIO VACCINALE COVID FOLLO STS Liguria AMBULATORIO VACCINALE COVID LA SPEZIA STS Liguria Ambulatorio vaccinale presso Albergo dei poveri STS Liguria ambulatorio vaccinazioni presso Villa Serena STS Liguria ANFFAS – Pres. PARINI RIA Liguria ANFFAS – Pres. Rosa GATTORNO RIA Liguria Anffas – Presidio CESINO RIA Liguria ANFFAS – Presidio CORONATA RIA Liguria ANFFAS – Presidio FALCHETTI RIA Liguria Anffas – Presidio PISACANE RIA Liguria ANFFAS – VILLA GALLETTO RIA Liguria ANFFAS -Dopo di noi-V. Cordano RIA Liguria ANFFAS ONLUS TIGULLIO OVEST RIA Liguria ASL1 – DISTR.1 BORDIGHERA COVID MMG STS Liguria ASL1 – DISTR.2 SANREMESE COVID MMG STS Liguria ASL1 – DISTR.3 IMPERIESE COVID MMG STS Liguria Ass. MAI SOLI Onlus RIA Liguria ASS.TIGULLIO EST ANFFAS RIA Liguria AVIS COMUNALE RONCO SCRIVIA STS Liguria BADALUCCO – CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria BAJARDO – CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria BOGGIANO PICO – Don Orione RIA Liguria BOGLIASCO Croce Verde STS Liguria C. Diurno Disab. V. Gramsci RIA Liguria C. terapeutico diurno Gaggiola RIA Liguria C.D. IL GIRASOLE RIA Liguria C.R. VITTORIA GIORNI – COVID STS Liguria C.R.C.T. IL GABBIANO-SEGESTA RIA Liguria CAMOGLI Croce Rossa Italiana STS Liguria CAMPOROSSO – CENTRO POLIVALENTE G.FALCONE STS Liguria CARES ONLUS RIA Liguria Casa Aperta Il CARPANEDO RIA Liguria CASA DEL SANTO BAMBINO – RESID RIA Liguria CASA DEL SANTO BAMBINO-Semires RIA Liguria CASA DELLA SALUTE – MULTEDO STS Liguria CASA DELLA SALUTE – Sampierdarena Torre MSC STS Liguria CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE – COVID STS Liguria CD Riabilitativo ARCIPELAGO RIA Liguria CD Riabilitativo ARCOBALENO RIA Liguria CENTRO A.I.A.S. SAVONA RIA Liguria Centro di Riabilitazione srl RIA Liguria Centro REDULCO RIA Liguria Centro Resid. GERMANA COSTA RIA Liguria Centro Residenz. LA MAGNOLIA RIA Liguria CENTRO RIAB. ‘LUIGI STOPPANI’ RIA Liguria Centro Riab. Res. L’ALTALENA RIA Liguria Centro Riab. UILDM Genova RIA Liguria Centro Socio Sanit Sacro Cuore RIA Liguria CENTRO VACCINALE STS Liguria CENTRO VACCINALE STS Liguria CENTRO VACCINALE STS Liguria CENTRO VACCINALE STS Liguria CENTRO VACCINALE STS Liguria CENTRO VACCINALE AUDITORIUM STS Liguria CENTRO VACCINALE CORSO DANTE STS Liguria CENTRO VACCINALE MED. PENITENZIARIA STS Liguria CENTRO VACCINALE STELMILIT STS Liguria CENTRO VACCINALE VIALE DANTE STS Liguria CEPIM – Semiresidenziale RIA Liguria CEPIM – Volta RIA Liguria CEPIM l’Appartamento cent down RIA Liguria CERIANA – CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria Chiossone-Car Minori Gli Alber RIA Liguria CHIUSAVECCHIA – CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria CODESS SOCIALE VADA SABATIA RIA Liguria COMUNE ROVEGNO STS Liguria CONSORZIO COCIV – STANZA VACCINALE PER I PROPRI DIPENDENTI STS Liguria CROCE VERDE CASELLA STS Liguria CRSD Disabili (ex Rep.Speciale RIA Liguria DIANO MARINA – CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria DIREZIONE ASL3 LIGURIA STS Liguria DISTRETTO 1 – VACCINAZIONE DOMICILIARE COVID STS Liguria DISTRETTO 2 – VACCINAZIONE DOMICILIARE COVID STS Liguria DISTRETTO 3 – VACCINAZIONE DOMICILIARE COVID STS Liguria EX FERRIERA FORMENTO ROSSIGLIONE STS Liguria FAMIGLIA MORESCO – Don Orione RIA Liguria FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA RIA Liguria FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA RIA Liguria FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA RIA Liguria GISAL CEAD Casa Marta RIA Liguria HITACHI RAIL STS Genova Hub Vaccinale STS Liguria Hub Sala Chiamata STS Liguria HUB VACCINALE AMAZON ITALIA STS Liguria HUB VACCINALE ANSALDO ENERGIA STS Liguria HUB VACCINALE IPLOM – Busalla STS Liguria HUB VACCINALE TEATRO DELLA GIOVENTU’ STS Liguria IL FAGGIO CARCARE RIA Liguria IL FAGGIO COOP SOC. ONLUS RIA Liguria IL FAGGIO COOP SOC. ONLUS RIA Liguria IL FAGGIO COOP. SOCIALE RIA Liguria IL FAGGIO COOP. SOCIALE RIA Liguria IL FAGGIO ONLUS RIA Liguria IL FAGGIO ONLUS RIA Liguria ‘IL GRANELLO’ – VARAZZE RIA Liguria IL PONTE RIA Liguria IL SORRISO RIA Liguria IMPERIA – PALASALUTE CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria ISAH CENTRO DI RIAB. POLIVALEN RIA Liguria ISOLABONA – CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria Ist. Chiossone – CAR Adulti RIA Liguria Ist. Chiossone (CAR) x Minori RIA Liguria IST. RIAB.’IL FAGGIO’ – SV2 RIA Liguria Istituto CAMALDOLI – Don Orion RIA Liguria ISTITUTO CASTAGNA PCDO – COVID STS Liguria ISTITUTO MEDICO PED. BORGHETTO RIA Liguria Istituto PAVERANO – Don Orione RIA Liguria La Missione SZ Sez comatosi RIA Liguria LA NOSTRA FAMIGLIA-VARAZZE RIA Liguria Magazzini del Cotone STS Liguria Missione la cometa RIA Liguria MOLINI DI TRIORA – CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria NUCCI NOVI CEPPELLINI RIA Liguria NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP SOC RIA Liguria Opera G. Signori Ist S. PIETRO RIA Liguria Palamare Pra STS Liguria PERINALDO – CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria PIEVE DI TECO – CENTRO VACCINAZIONE COVID STS Liguria PIGNA – CENTRO VACCINAZIONI COVID STS Liguria PINETA MARINA – COVID STS Liguria POLIAMBULATORIO SAN SIRO STS Liguria Pres. Riab. Disabilità GE PRA’ RIA Liguria PRESIDIO CRI – Comitato Vallescrivia ODV STS Liguria PRESIDIO PRIMO LEVI STS Liguria PRESIDIO RIABILITATIVO MONS RIA Liguria Quarto STS Liguria REGIONE LIGURIA – FIESCHI STS Liguria RESIDENZA AVE MARIA/RESIDENZA BOCCADASSE – COVID STS Liguria Residenza Disabili VILLA PERLA RIA Liguria RFI FS HUB VACCINALE GE COVID STS Liguria RICOVERO S. GIUSEPPE – COVID STS Liguria Rinascita Vita-Villa Bracelli RIA Liguria RP Casa di Riposo Boetto Covid STS Liguria RP DOTT. ZUNINO – COVID STS Liguria RP IMMACOLATINE QUINTO – COVID STS Liguria RSA CAMPO LIGURE – COVID STS Liguria RSA CASTELLETTO – COVID STS Liguria RSA DORIA – Covid STS Liguria RSA GALLIERA – COVID STS Liguria RSA LA BENEDETTA COVID STS Liguria RSA NUCLEO ALZHEIMER ROSSIGLIONE – COVID STS Liguria RSA RESIDENZA SERENA STS Liguria RSA S. BENEDETTO – DON ORIONE – IST. PAVERANO – COVID STS Liguria RSA SAN FRANCESCO DI RECCO – COVID STS Liguria RSA VILLA MARTA DI BETANIA STS Liguria RSA VILLA SAN PIETRO – COVID STS Liguria SACRA FAMIGLIA MONS. POGLIANI RIA Liguria SALONE NAUTICO HUB VACC COVID STS Liguria SAN GIUSEPPE DI BOCCADASSE – COVID STS Liguria SEDE CONFCOMMERCIO STS Liguria SERVIZI MEDICI HESPERIA RIA Liguria Servizio Riab. AISM Liguria RIA Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 ALBENGA STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 ARNASCO STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 BALESTRINO STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 CAIRO STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 CALIZZANO STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 FINALE L. STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 MILLESIMO STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 MMG ALBENGA STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 MMG BORGHETTO SS STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 MMG SV STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 SASSELLO STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 SPOTORNO STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 SV-1 STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 SV-2 STS Liguria SITO DI VACCINAZIONE COVID-19 VARAZZE STS Liguria Stanza vaccinale domiciliare presso D.S.S. 10 POLIAMBULATORI VIA BONGHI STS Liguria STANZA VACCINALE DOMICILIARE PRESSO D.S.S. 11 AMBULATORI VIA ASSAROTTI STS Liguria STANZA VACCINALE DOMICILIARE PRESSO D.S.S. 12 AMBULATORI VIA ARCHIMEDE STS Liguria stanza vaccinale domiciliare presso D.S.S. 8 – AMBULATORIO CAMOZZINI STS Liguria STANZA VACCINALE DOMICILIARE PRESSO D.S.S. 9 POLIAMBULATORI FIUMARA STS Liguria STANZA VACCINALE DOMICILIARE PRESSO DSS 13 – CASA DELLA SALUTE QUARTO STS Liguria SUORE MINIME DI MARASSI – COVID STS Liguria TAGGIA – VACCINAZIONE COVID DRIVE THROUGH STS Liguria TAGGIA – NUOVA STAZIONE FERROVIARIA STS Liguria Ufficio Sanità Marittima USMAF-SASN LIGURIA STS Liguria USCIO Palestra Comunale ambulatori allestiti sotto piazza della Resistenza STS Liguria VILLA BOMBRINI STS Liguria VILLA DELLE ROSE GENOVA – COVID STS Liguria VILLA DELLE ROSE SORI – COVID STS Liguria VILLA MADDALENA RIA Liguria VILLA MARIA TERESA RIA Liguria VILLA PAGANI CARANI CRESS RIA Liguria VILLA SANTA MARIA IN BETHLEM RIA Liguria VILLAGGIO DEL RAG.-B.ACQUARONE RIA

LOMBARDIA

Lombardia A.I.A.S. – MILANO RIA Lombardia A.I.A.S. – MONZA RIA Lombardia A.S.P. IST.ASSIST.E CURA S.MAR RIA Lombardia AIAS RIA Lombardia AIAS RIA Lombardia AMBROSIANA MEDICAL CENTER – MI RIA Lombardia ASS.LA NOSTRA FAMIGLIA-LECCO RIA Lombardia C.RIAB.LA PRATERIA-PADERNO D. RIA Lombardia C.RIED.MOT.NS.FAM.-P.TE LAMBRO RIA Lombardia CASA DI CURA E RIABILITAZIONE RIA Lombardia CDC IL MELOGRANO RIA Lombardia CENTRO A.I.R.R.I- MILANO RIA Lombardia CENTRO DI RIABIL. S.VINCENZO – RIA Lombardia CENTRO DI RIABILITAZIONE ” E. RIA Lombardia CENTRO DON ORIONE – BERGAMO RIA Lombardia CENTRO RADIOLOGIA E FISIOTERAP RIA Lombardia COOP. SOC. STUDIO RIPAMONTI – RIA Lombardia COOP. SOCIALE RIEDUCAZIONE – M RIA Lombardia CREMONA SOLIDALE – CREMONA RIA Lombardia DON GNOCCHI CENTRO GIROLA RIA Lombardia FOND. BENEFATTORI CREMASCHI ON RIA Lombardia FOND. ISTIT. VISMARA-S.BASSANO RIA Lombardia FOND. MADONNA DEL CORLO ONLUS RIA Lombardia FOND. OSP. G.ARAGONA-S.GIOVANN RIA Lombardia FOND.DON GNOCCHI-INVERIGO RIA Lombardia FOND.IST.E.GERMANI-CINGIA DE’B RIA Lombardia FOND.OSP.CASA DI RIPOSO NOB. P RIA Lombardia FOND.OSP.CASA DI RIPOSO NOB.P. RIA Lombardia FONDAZ.IST.SACRA FAMIGLIA-CESA RIA Lombardia FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI RIA Lombardia FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – RIA Lombardia FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI O RIA Lombardia FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI O RIA Lombardia FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-C RIA Lombardia FONDAZIONE G.BRUNENGHI ONLUS-C RIA Lombardia FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZAL RIA Lombardia FONDAZIONE OSP.CAIMI -VAILATE RIA Lombardia FONDAZIONE OSPEDALE CIVILE DI RIA Lombardia IDR VALSASINO RIA Lombardia IL DOSSO VERDE – MILANO RIA Lombardia IST. LA NOSTRA FAMIGLIA – VEDA RIA Lombardia IST. NOSTRA FAMIGLIA – CASTIGL RIA Lombardia IST.FOND.DON GNOCCHI-GODIASCO RIA Lombardia IST.GER.GOLGI-ABBIATEGRASSO RIA Lombardia IST.GER.O.P.COLLEONI-BELDOSSO RIA Lombardia IST.GERIAT.P.REDAELLI-VIMODRON RIA Lombardia IST.GERIATRICO REDAELLI – MILA RIA Lombardia IST.LA NS.FAM.-BOSISIO PARINI RIA Lombardia IST.LA NS.FAMIGLIA-MAND.LARIO RIA Lombardia IST.LA SACRA FAMIGLIA-PERLEDO RIA Lombardia ISTITUTO “ANGELO CUSTODE”- PRE RIA Lombardia ISTITUTO A.I.A.S. – BUSTO ARSI RIA Lombardia ISTITUTO A.N.F.A.S. – MILANO RIA Lombardia ISTITUTO DI RIABILITAZIONE CAS RIA Lombardia ISTITUTO DON GNOCCHI-PESSANO RIA Lombardia ISTITUTO DON LUIGI PALAZZOLO – RIA Lombardia ISTITUTO DOSSO VERDE-PAVIA RIA Lombardia ISTITUTO G.FRISIA-MERATE RIA Lombardia ISTITUTO LA SACRA FAMIGLIA RIA Lombardia ISTITUTO OPERA PIA ROTA – ALME RIA Lombardia ISTITUTO OSPEDALIERO-SOSPIRO RIA Lombardia LA NOSTRA FAMIGLIA – CARATE BR RIA Lombardia LA NOSTRA FAMIGLIA – CISLAGO RIA Lombardia LA NOSTRA FAMIGLIA – COMO RIA Lombardia LA NOSTRA FAMIGLIA – SESTO S.G RIA Lombardia LUOGO PIO OSP. RAIMONDI-GORLA RIA Lombardia OO.PP.ANNESSE – BERGAMO RIA Lombardia PIA CASA DI RIPOSO CARDINAL C. RIA Lombardia PIA FOND.VAL CAMONICA-MALEGNO RIA Lombardia PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE RIA Lombardia PIO ALBERGO TRIVULZIO – MILANO RIA Lombardia PRO JUVENTUTE DON GNOCCHI RIA Lombardia SERV. RIABILITAZIONE TERRITORI RIA Lombardia UNITA¿ GERIATRICA RIABLITATIVA RIA Lombardia VICARDIAL – ISTITUTO MEDICO RI RIA Lombardia VILLA AL LAGO S.R.L. RIA

MARCHE

Marche Centro Vaccinale – Matelica STS Marche Centro Vaccinale c/o centro sportivo multifunzionale – Camerino STS Marche Centro Vaccinale c/o Croce Azzurra – Porto San Giorgio STS Marche Centro Vaccinale c/o distretto – Montegranaro STS Marche Centro Vaccinale c/o distretto sanitario – Petritoli STS Marche Centro Vaccinale c/o ex scuola elementare – Amandola STS Marche Centro Vaccinale c/o Iper Rossini – Pesaro STS Marche Centro Vaccinale c/o nuova palestra Fermi – Fabriano STS Marche Centro Vaccinale c/o ospedale – Amandola STS Marche Centro Vaccinale c/o PalaPrometeo – Ancona STS Marche Centro Vaccinale c/o Palazzetto dello sport – Ascoli Piceno STS Marche Centro Vaccinale c/o Palazzetto dello sport – Gradara STS Marche Centro Vaccinale c/o Palazzetto dello sport – Porto Sant’Elpidio STS Marche Centro Vaccinale c/o palestra comunale – Falerone STS Marche Centro Vaccinale c/o palestre Zannoni – Jesi STS Marche Centro Vaccinale c/o Sala Italia – San Severino Marche STS Marche Centro Vaccinale c/o Scuola Mancini – Fermo STS Marche Centro Vaccinale c/o Vigili del Fuoco – Senigallia STS Marche Centro Vaccinale Civitanova Marche STS Marche Centro Vaccinale Macerata STS Marche Centro Vaccinale p/o bocciodromo – Urbino STS Marche Centro Vaccinale p/o cetro ortofrutticolo – Fano STS Marche Centro Vaccinale p/o Palazzetto dello sport – San Benedetto del Tronto STS Marche DT01 CAR ETA’ EVOLUTIVA PESARO RIA Marche DT05 POLIAMBULATORIO CARLO URBANI STS Marche DT08 AMBULATORI H CIVITANOVA STS Marche DT09 OSP. MACERATA STS Marche DT09 TERME DI SAN GIACOMO – SARNANO STS Marche DT09 TERME DI SANTA LUCIA – TOLENTINO STS Marche DT10 PRES. OSP. CAMERINO STS Marche DT12 OSPEDALE- AMBULATORI DIVISIONA STS Marche DT13 CENTRO SPORT LIFE RIA Marche DT13 POLIAMB. DI ASCOLI PICENO STS Marche DT13 POLIAMBULATORIO OSPEDALE MAZZONI STS Marche OSPEDALE SAN SALVATORE – PESARO STS Marche OSPEDALE SANTA CROCE – FANO STS Marche PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I STS Marche ZT01 RIAB. INTENS. ‘GALANTARA’ RIA Marche ZT02 ISTITUTO RIAB. S. STEFANO RIA Marche ZT03 FONDAZIONE DON GNOCCHI RIA Marche ZT05 CENTRO AMB RIABILIT MURRI RIA Marche ZT05 CENTRO AMB S.STEFANO FILO RIA Marche ZT06 CENTRO AMB. S.STEFANO RIA Marche ZT06 COMUNITA LA BUONA NOVELLA RIA Marche ZT07 ABITARE IL TEMPO – LORETO RIA Marche ZT07 FONDAZIONE DON GNOCCHI RIA Marche ZT07 IST RIAB VILLA ADRIA RIA Marche ZT07 LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS RIA Marche ZT07RESIDENZA DORICA S.STEFANO RIA Marche ZT08 ISTITUTO PAOLO RICCI RIA Marche ZT08 RIAB S.STEFANO CIVIT EX26 RIA Marche ZT08 RIABILITAZIONE S.STEFANO RIA Marche ZT08 VILLAGGIO DELLE GINESTRE RIA Marche ZT09 CENT. AMB SSTEF -MACERATA RIA Marche ZT09 CENTRO AMB SSTEF TOLENTIN RIA Marche ZT10 CENTRO AMB S. STEFANO CAM RIA Marche ZT10 CENTRO AMB S. STEFANO MAT RIA Marche ZT11 CENTRO RIAB. MONTESSORI RIA Marche ZT11 COMUNITA’ CAPODARCO FERMO RIA Marche ZT11 COMUNITA’ CAPODARCO FERMO RIA Marche ZT11 ISTITUTO MANCINELLI RIA Marche ZT12 CENTRO AMB S.STEFANO RIA Marche ZT13 IST.RIA. S.STEFANO ASCOLI RIA

MOLISE

Molise C. DI RIAB. MOLISANI s.r.l. RIA Molise C. DI RIAB. MOLISANI s.r.l.- RIA Molise C. DI RIAB.MOLISANI s.r.l. RIA Molise C. RIAB. S. STEF.A.R.-TERMOLI RIA Molise CARSIC S.r.l. RIA Molise CASA DELLA SALUTE IS EX ART.26 RIA Molise CASA SALUTE LARINO – EX ART.26 RIA Molise CENTRO FISIOTER – TERMOLI – RIA Molise Centro Paola Pavone RIA Molise CENTRO SAN STEF.AR(ABANO TERM) RIA Molise DOMENICO FRANCESCO POTITO srl RIA Molise FISIOMEDICA LORETANA S.R.L. RIA Molise FONDAZ. PADRE A. MILENO ONLUS RIA Molise FONDAZ. PADRE A. MILENO ONLUS- RIA Molise IST. MOLISANO DI RIABILITAZ. RIA Molise L’INCONTRO SRL RIA Molise LOGOPEDIA NIRO U.EC. S.A.S. RIA Molise RIABILIS RIA

P.A. BOLZANO

P.A. Bolzano Accademia Cusanus – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa Culturale Campo Tures – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa Culturale Rasun di Sopra – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa dei Congressi Valdaora – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa della Cultura “Karl Schönherr” – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa della cultura di La Villa – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa della Cultura Malles – vaccinazioni COVID STS P.A. Bolzano Casa delle associazioni Cadipietra – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa ex Tribunale di Brunico – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa Michael Pacher – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa Paul Troger – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Casa Raiffeisen – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Centro oratorio Don Bosco – vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Centro Scolastico J. Gasser – Centro Vaccinazione Covid STS P.A. Bolzano Distretto Alta Val Venosta STS P.A. Bolzano Distretto di LANA STS P.A. Bolzano Distretto di Merano STS P.A. Bolzano Distretto di Naturno STS P.A. Bolzano Distretto Media Val Venosta STS P.A. Bolzano Distretto sanitario Alta Pusteria STS P.A. Bolzano Distretto sanitario Val Badia STS P.A. Bolzano Distretto sanitario Valle di Tures – Aurina STS P.A. Bolzano DISTRETTO SANITARIO-BASSA ATESINA STS P.A. Bolzano DISTRETTO SANITARIO-OLTRADIGE STS P.A. Bolzano Distretto Val Passiria STS P.A. Bolzano Ex-Despar Vipiteno – vaccinazioni covid STS P.A. Bolzano FIERA DI BOLZANO – Vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano ‘Kurhaus’ MERANO – vaccinazioni COVID STS P.A. Bolzano Regg.Log. ‘JULIA’- vaccinazioni Covid STS P.A. Bolzano Salus Center RIA P.A. Bolzano Teatro comunale Vipiteno – vaccinazioni Covid STS

PIEMONTE

Piemonte AEROPORTO DI CASELLE VACCINAZI STS Piemonte AMBULATORIO DI PRAGELATO STS Piemonte AMBULATORIO VACCINAZIONI COVID STS Piemonte ASS. CENTRI V.C.O. DOMODOSSOLA RIA Piemonte ASS. CENTRI V.C.O. GRAVELLONA RIA Piemonte ATTIVAZIONE AMBULATORIO VACCIN STS Piemonte ATTIVAZIONE SEDE PER AMBULATOR STS Piemonte ATTIVITA’ DISTRETTUALE – DISTR STS Piemonte ATTIVITA’ DISTRETTUALE – DISTR STS Piemonte ATTIVITA’ DISTRETTUALE – DISTR STS Piemonte ATTIVITA’ DISTRETTUALE – DISTR STS Piemonte C.A. GIBI ANTEO STS Piemonte C.D. DIPENDENZE LA SVOLTA STS Piemonte C.V. PEDIATRI LIBERA SCELTA – STS Piemonte CASA CIRCONDARIALE ALESSANDRIA STS Piemonte CASA CIRCONDARIALE DI VERBANIA STS Piemonte CASA MADRE MAZZARELLO STS Piemonte CASA PRATOVERDE ANTEO STS Piemonte CASA RECLUSIONE ALESSANDRIA “S STS Piemonte CASA XENIA PSICH. STS Piemonte CD COSSATO ANTEO STS Piemonte CENTRO “PAOLO VI” RIA Piemonte CENTRO COMMERCIALE LINGOTTO – STS Piemonte CENTRO DI RIABIL. FERRERO RIA Piemonte CENTRO DIURNO BIELLA ANTEO STS Piemonte CENTRO EVENTI MULTIFUNZIONALE STS Piemonte CENTRO FIERISTICO MUSEO DEI CA STS Piemonte CENTRO POLIFUNZIONALE PIU’ SPO STS Piemonte CENTRO POLIVALENTE COVID – PRA STS Piemonte CENTRO SPORTIVO BUSSOLINO SPOR STS Piemonte CENTRO SPORTIVO GIACOMO GAIGLI STS Piemonte CENTRO VACCINALE “IL BOWLING” STS Piemonte CENTRO VACCINALE “IL GLOBO” STS Piemonte CENTRO VACCINALE BANCA SELLA STS Piemonte CENTRO VACCINALE CASTELLAZZO S STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID-19 – BO STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID-19 – CE STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID19 – GOZ STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID-19 – OR STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID-19 – PA STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID19 – VAR STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID19 EX CA STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID19 IPAZI STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID19 MMG A STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID19 PALA STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID19 PALAF STS Piemonte CENTRO VACCINALE COVID19 SALON STS Piemonte CENTRO VACCINALE CUS TORINO STS Piemonte CENTRO VACCINALE FARMACIE STS Piemonte CENTRO VACCINALE GA DSM NORD STS Piemonte CENTRO VACCINALE GA DSM SUD STS Piemonte CENTRO VACCINALE MMG STS Piemonte CENTRO VACCINALE MUNICIPIO DI STS Piemonte CENTRO VACCINALE SALONE STERNA STS Piemonte CENTRO VACCINALE TEATRO CIVICO STS Piemonte CENTRO VACCINAZIONE COVID CAND STS Piemonte CENTRO VACCINAZIONI COVID-19 P STS Piemonte CENTROMEDICIINSIEME STS Piemonte CROCE ROSSA ITALIANA CENTRO FE STS Piemonte CV CENTRO DIURNO VILLA MARAZZA STS Piemonte CV CENTRO FIERE CARESANABLOT STS Piemonte CV COVID19 – MMG BIANDRATE STS Piemonte CV COVID19 – MMG OLEGGIO STS Piemonte CV DISABILI C.I.S.A. OVEST TIC STS Piemonte CV DISABILI COMUNE ARONA STS Piemonte CV DISABILI COMUNE NOVARA STS Piemonte DIPARTIMENTO PREVENZIONE SISP STS Piemonte DOMUS LAETITIAE SOC. COOP.SOCI RIA Piemonte DRIVE THROUGH_LE GRU DI GRUGLI STS Piemonte DRIVE THROUGH_PARCHEGGIO AVIGL STS Piemonte DRIVE THROUGH_PARCHEGGIO CONSE STS Piemonte DRIVE THROUGH_PIAZZETTA PEANO STS Piemonte EX COMUNITA’ MONTANA MONTE ROS STS Piemonte G. A. PONDERANO STS Piemonte G. A. VERNATO BIELLA STS Piemonte G.A. FACCENDA ANTEO STS Piemonte G.A.I. I CEDRI STS Piemonte GA VILLA MARGHERITA ANTEO STS Piemonte GIOVANNI XXIII SRL “CENTRO DON RIA Piemonte HUB NUVOLA LAVAZZA STS Piemonte IL MARGINE CASCINA CASTAGNETO STS Piemonte ISTITUTO SACRA FAMIGLIA RIA Piemonte J MEDICAL CENTRO VACCINALE STS Piemonte KONGRESSHAUS STS Piemonte PALALANCIA CHIVASSO SOMMINISTR STS Piemonte POLIVALENTE COSSATO – MERCATO STS Piemonte POLO LOGISTICO PROTEZIONE CIVI STS Piemonte PRIVATA_CASTELLO DI RIVOLI STS Piemonte PUNTO VACCINALE BIAGINI CASTIG STS Piemonte PUNTO VACCINALE C/O CASA DI CU STS Piemonte PUNTO VACCINALE CARIGNANO VIA STS Piemonte PUNTO VACCINALE CARMAGNOLA ANT STS Piemonte PUNTO VACCINALE CENTRO INCONTR STS Piemonte PUNTO VACCINALE CHIERI SALA CO STS Piemonte PUNTO VACCINALE COVID _ALLIANZ STS Piemonte PUNTO VACCINALE MMG ASL AL STS Piemonte PUNTO VACCINALE MONCALIERI FOR STS Piemonte PUNTO VACCINALE MONCALIERI STR STS Piemonte PUNTO VACCINALE NICHELINO VIA STS Piemonte PUNTO VACCINALE STRUTTURE RESI STS Piemonte PUNTO VACCINALE VIA FARINI – V STS Piemonte PUNTO VACCINALE VIA MICHELANGE STS Piemonte PUNTO VACCINALE VIA SAN ROCCO STS Piemonte PUNTO VACCINALE VIA SESONE – B STS Piemonte PUNTO VACCINALE VINOVO P.ZA 2 STS Piemonte PUNTO VACCINALE VINOVO TETTI R STS Piemonte PVT CASTELNUOVO DON BOSCO STS Piemonte PVT CHIERI PALAVACCINI STS Piemonte REALE HUB CV 19 STS Piemonte SCUOLA MEDIA INNOCENZO IX – BA STS Piemonte SCUOLA NAZIONALE FEDERALE DI E STS Piemonte SEDE BIVERBANCA BIELLA STS Piemonte UNI.TO RETTORATO PUNTO VACCINA STS Piemonte UNIONE MONTANA VALLI DELL’OSSO STS Piemonte VACCINI COVID – DISTRETTO NORD STS Piemonte VACCINI COVID – DISTRETTO SUD- STS Piemonte VACCINI COVID – DISTRETTO SUD- STS Piemonte VACCINI COVID – DISTRETTO SUD- STS Piemonte VACCINI COVID DISTRETTO NORD-O STS Piemonte VACCINI COVID DISTRETTO NORD-O STS Piemonte VACCINI COVID DISTRETTO NORD-O STS Piemonte VACCINI COVID DISTRETTO NORD-O STS Piemonte VACCINI COVID POPOLAZIONE – SI STS Piemonte VACCINI COVID POPOLAZIONE – SI STS Piemonte VACCINI COVID POPOLAZIONE – SI STS Piemonte VACCINI COVID POPOLAZIONE – SI STS Piemonte VACCINI COVID POPOLAZIONE – SI STS Piemonte VACCINI COVID SISP – SAVIGLIAN STS Piemonte VILLA AGLIETTA ANTEO STS

PUGLIA

Puglia AMB. AUDIOL. FONIATR. LECCE RIA Puglia AMBULATORIO GALATINA RIA Puglia AMBULATORIO GALLIPOLI RIA Puglia AMBULATORIO MARTANO RIA Puglia AMBULATORIO MEDICO MOBILE “CAMPER” targato GF084EW STS Puglia AMBULATORIO NARDO’ RIA Puglia AMBULATORIO POGGIARDO RIA Puglia AMBULATORIO RIAB- GAGLIANO RIA Puglia AMBULATORIO RIAB. CAMPI SAL. RIA Puglia AMBULATORIO SUPERSANO RIA Puglia AMBULATORIO TREPUZZI RIA Puglia APS ANGELA MARIA SGOBBA STS Puglia ASSOCIAZ. “LA NOSTRA FAMIGLIA” RIA Puglia ASSOCIAZ. “LA NOSTRA FAMIGLIA” RIA Puglia C.R. ACQUAVIVA DELLE FONTI RIA Puglia C.R. POLIGNANO A MARE RIA Puglia CAPANNONE COMPLESSO EX ACAIT TRICASE STS Puglia CAR UNICO RIA Puglia CASA CIRCONDARIALE LECCE STS Puglia CASA DI CURA’ L. DE LUCA2 SRL RIA Puglia CASA DI RIPOSO “CONIUGI N. E M. SERINELLI” SQUINZANO STS Puglia CASA DI RIPOSO “MADONNA DEI FIORI” SANNICOLA STS Puglia CASA DI RIPOSO “PAPA GIOVANNI XXIII” GALATONE STS Puglia CASA DI RIPOSO “PERRONE M.V. e C.” NOVOLI STS Puglia CASA DI RIPOSO “SUOR OBLATE SANT’ANTONIO DA PADOVA” NOVOLI STS Puglia CASA DI RIPOSO/PENSIONATO “MADONNA DEL PANE” NOVOLI STS Puglia CASA PER ANZIANI IL SOGNO STS Puglia CASA PER LA VITA “VILLA MIRY” CUTROFIANO STS Puglia CASA PER LA VITA SORGENTE “SAN GIORGIO” SANTA CESAREA TERME STS Puglia CASERMA “ZAPPALA'” LECCE STS Puglia CENTRI RIAB. PUGL – MARGHERITA RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P.PIO RIA Puglia CENTRI RIABILITAZIONE P.PIO RIA Puglia CENTRO CESARANO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE P. PIO RIA Puglia CENTRO AGGREGAZIONI GIOVANILI -SPONGANO STS Puglia CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO “NUOVA ITACA” S.PIETRO IN LAMA STS Puglia CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO “LA BUSSOLA” GALATINA STS Puglia CENTRO MEDICO RIABILITAZ. VITA RIA Puglia CENTRO POLIVALENTE COMUNALE -GALATINA STS Puglia CENTRO POLIVALENTE PER DISABILI “FANTASYLANDIA ABILITY” VEGLIE STS Puglia CENTRO RIAB. EX CPR ANDRIA RIA Puglia CENTRO RIAB. EX CPR BARLETTA RIA Puglia CENTRO RIAB. EX CPR BISCEGLIE RIA Puglia CENTRO RIAB. EX CPR CANOSA RIA Puglia CENTRO RIAB. EX CPR MINERVINO RIA Puglia CENTRO RIAB. EX CPR SPINAZZOLA RIA Puglia CENTRO RIAB. EX CPR TRANI RIA Puglia CENTRO RIAB. FOND. TURATI RIA Puglia CENTRO RIAB. MADONNA LIBERA RIA Puglia CENTRO RIAB. P.PIO MANFREDONIA RIA Puglia CENTRO RIAB. PUGL. S.FERDINAND RIA Puglia CENTRO RIAB. PUGL.-TRINITAPOLI RIA Puglia CENTRO RIAB.S.GIUSEPPE BISCEGL RIA Puglia CENTRO RIABIL. ALBEROBELLO RIA Puglia CENTRO RIABIL. CARBONARA RIA Puglia CENTRO RIABIL. CASAMASSIMA RIA Puglia CENTRO RIABIL. CASTELLANA RIA Puglia CENTRO RIABIL. CONVERSANO RIA Puglia CENTRO RIABIL. GIOIA DEL COLLE RIA Puglia CENTRO RIABIL. MOLA DI BARI RIA Puglia CENTRO RIABIL. MONOPOLI RIA Puglia CENTRO RIABIL. NOICATTARO RIA Puglia CENTRO RIABIL. P.PIO ORTA NOVA RIA Puglia CENTRO RIABIL. PUTIGNANO RIA Puglia CENTRO RIABIL. RUTIGLIANO RIA Puglia CENTRO RIABIL. S.SPIRITO RIA Puglia CENTRO RIABIL. SAMMICHELE RIA Puglia CENTRO RIABIL. SANTERAM0 1 RIA Puglia CENTRO RIABIL. TRIGGIANO RIA Puglia CENTRO RIABILIT. POL. S.MARIA RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE ALTAMURA RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE BITONTO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE BITRITTO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE CASSANO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE CORATO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE D.S.S.8 RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE EX CTO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE GIOVINAZ RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE GRAVINA RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE MOLFETTA RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE NOCI RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE P.PIO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE P.PIO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE RUVO P RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE S.PAOLO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE TERLIZZI RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE TORITTO RIA Puglia CENTRO RIABILITAZIONE TURI RIA Puglia CENTRO VACCINALE C/O CENTRO ANZIANI STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O CENTRO ANZIANI – BOZZANO STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O CENTRO COMMERCIALE CONFORAMA STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O CHIOSTRO DEI FRATI MINORI OSSERVANTI STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O CONTENITORE CULTURALE ¿DON GIUSEPPE VINCI¿ STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O ISTITUTO MARCONI – FLACCO STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE VALZANI STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O NAVE AIDA BLU STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O NAVE EXPLORER STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O NAVE NORWEGIAN DOWN STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O NAVE NORWEGIAN SPIRIT STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT ¿PALAGENTILE¿ STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALESTRA LEONARDO DA VINCI STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALESTRA SCUOLA DE AMICIS STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALESTRA SCUOLA FALCONE STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALESTRA SCUOLA MEDIA A. MANZONI STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALESTRA SCUOLA MEDIA G. MAZZINI STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VALESIUM STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PLESSO SCOLASTICO STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O PRESSOSTATICO STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O SCUOLA PRIMARIA STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O STRUTTURA COMUNALE ISTITUTO PIO CATERINA SCAZZERI STS Puglia CENTRO VACCINALE C/O TRUTTURA TENSOSTATICA STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 1 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 10 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 11 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 12 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 13 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 14 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 15 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 16 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 17 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 18 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 19 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 2 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 20 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 21 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 22 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 23 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 24 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 25 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 26 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 3 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 4 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 6 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 7 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 8 STS Puglia CENTRO VACCINALE HUB 9 STS Puglia CENTRO VACCINAZ. CENTRO SERVIZI, LOTTO B – SAN FERDINANDO DI P. STS Puglia CENTRO VACCINAZ. PALA ASSI – TRANI STS Puglia CENTRO VACCINAZ. PALACOSMAI – BISCEGLIE STS Puglia CENTRO VACCINAZ. PALADISFIDA – BARLETTA STS Puglia CENTRO VACCINAZ. PALAZZETTO DELLO SPORT – CANOSA DI PUGLIA STS Puglia CENTRO VACCINAZ. PALAZZETTO DELLO SPORT – MINERVINO MURGE STS Puglia CENTRO VACCINAZ. PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI -TRINITAPOLI STS Puglia CENTRO VACCINAZ. SALA INNOCENZO XII – SPINAZZOLA STS Puglia CENTRO VACCINAZ. SCUOLA MEDIA PASCOLI – MARGHERITA DI S.AVOIA STS Puglia CENTRO VACCINAZ. STRUTTURA POLIVALENTE SAN VALENTINO – ANDRIA STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – ERCHIE STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – FASANO STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – FRANCAVILLA F.NA STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – LATIANO STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – MESAGNE STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – ORIA STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – OSTUNI STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – SAN MICHELE S.NO STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – SAN PANCRAZIO S.NO STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – SAN PIETRO V.CO STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – TORCHIAROLO STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – VILLA CASTELLI STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – CAROVIGNO STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – CEGLIE M.CA STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – CISTERNINO STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – DI SUMMA STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – PERRINO STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – SAN DONACI STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – SAN VITO DEI N. STS Puglia CENTRO VACCINAZIONE – TORRE SANTA SUSANNA STS Puglia CITTADELLA DELLA SALUTE PRESICCE STS Puglia COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI “SANTA MARIA” COCUMOLA STS Puglia COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “AMBARABA'” CARMIANO STS Puglia DART – UTR N. 1 RIA Puglia DART – UTR N. 2 RIA Puglia DART – UTR N. 7 RIA Puglia DART Dipart. Ass. Riab. Territ RIA Puglia DART- UTR N .6 RIA Puglia DART- UTR N. 5 RIA Puglia Dip. riab. età adulta RIA Puglia DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia EDIFICIO COMUNALE “MERCATO DELLE IDEE” MURO LECCESE STS Puglia EDIFICIO SCOLASTICO “M. MONTESSORI” TAURISANO STS Puglia EUROITALIA – CASARANO RIA Puglia EX CENTRO SOCIALE -PARABITA STS Puglia EX SCUOLA MATERNA -COLLEPASSO STS Puglia FRANGI CENTRO RIABILITAZIONE RIA Puglia GRUPPO APPARTAMENTO “AZALEA” VEGLIE STS Puglia GRUPPO APPARTAMENTO “CONVIVENDO” SQUINZANO STS Puglia GRUPPO APPARTAMENTO “GLI ANNI D’ORO” COPERTINO STS Puglia GRUPPO APPARTAMENTO “LA CASA DI SQUINZANO” SQUINZANO STS Puglia GRUPPO APPARTAMENTO “MAMMA MARIA” SQUINZANO STS Puglia GRUPPO APPARTAMENTO “NUOVA VITA” SQUINZANO STS Puglia GRUPPO APPARTAMENTO “VIVIMI” SQUINZANO STS Puglia GRUPPO APPARTAMENTO ‘CASA DEL NONNO’ ANDRANO STS Puglia GRUPPO APPARTAMENTO ‘NONNI A COLORI’ ANDRANO STS Puglia HUB CENTRO COMMERCIALE ‘PORTE DELLO IONIO’ TARANTO STS Puglia HUB GINOSA PALAZZETTO DELLO SPORT STS Puglia HUB GROTTAGLIE PALAZZETTO SPORT ‘ALESSANDRO MARINELLI’ STS Puglia HUB MANDURIA LICEO DE SANCTIS GALILEI STS Puglia HUB MASSAFRA PALAZZETTO DELLO SPORT ‘GIOVANNI PAOLO II’ STS Puglia HUB TARANTO ARSENALE MARINA MILITARE STS Puglia HUB TARANTO ISTITUTO COMPRENSIVO ‘ALDO MORO’ STS Puglia HUB TARANTO PALAZZETTO COMUNALE EX RICCIARDI STS Puglia HUB TARANTO SVAM – SCUOLA VOLONTARI AERONAUTICA MILITARE STS Puglia IST RIAB PADRI TRINITARI RIA Puglia IST. QUARTO DI PALO – ANDRIA RIA Puglia Istituti Scolastici e Università comune BARI provincia BA nome punto POLICLINICO STS Puglia ISTITUTI SCOLASTICI E UNIVERSITA’ PROVINCIA TARANTO STS Puglia ISTITUTO OBLATE di NAZARETH STS Puglia ISTITUTO S. AGOSTINO C.R. RIA Puglia ISTITUTO SANTA CHIARA SRL LECC RIA Puglia KENTRON SRL GIOVANNI PAOLO II RIA Puglia LA NINFEA SRL STS Puglia LA NOSTRA FAMIGLIA -LECCE RIA Puglia LOCALI EX ONMI CASARANO STS Puglia MUSEO “SIGISMONDO CASTROMEDIANO” LECCE STS Puglia OASI “MAMMA BELLA” CAMPI SAL.NA STS Puglia OSMAIRM RIA Puglia P.R.D. MAGLIE RIA Puglia PALAZZETTO DELLO SPORT “SAN GIUSEPPE DA COPERTINO” LECCE STS Puglia PALAZZETTO DELLO SPORT -CASARANO STS Puglia PALESTRA DEL LICEO SCIENZE UMANE “Q.ENNIO” GALLIPOLI STS Puglia PRESIDIO EX CPH CERIGNOLA RIA Puglia PRESIDIO RIAB. LUCERA RIA Puglia PRESIDIO RIABIL L`AQUILONE RIA Puglia PRESIDIO RIABILITATIVO RIA Puglia PRESIDIO RIABILITATIVO DELICET RIA Puglia PRESIDIO RIABILITATIVO SNG RIA Puglia PRESIDIO RIABILITAZIONE VALORI RIA Puglia PTA di GAGLIANO DEL CAPO -Ex Dialisi- STS Puglia Punto Primula Vaccinale PALACARBONARA-ASL BARI STS Puglia Punto Primula Vaccinale PALACARRASSI-ASL BARI STS Puglia Punto Primula Vaccinale PALALAFORGIA-ASL BARI STS Puglia Punto Primula Vaccinale PALALIVATINO-ASL BARI STS Puglia Punto Primula Vaccinale PALAVALENZANO-ASL BARI STS Puglia PUNTO VACCINALE ACQUAVIVA STS Puglia PUNTO VACCINALE ADELFIA STS Puglia PUNTO VACCINALE ALTAMURA STS Puglia Punto Vaccinale APS Romanelli Palmieri STS Puglia PUNTO VACCINALE BITETTO STS Puglia PUNTO VACCINALE BITONTO STS Puglia PUNTO VACCINALE CAPURSO STS Puglia PUNTO VACCINALE CARBONARA STS Puglia punto vaccinale casa alberta STS Puglia Punto Vaccinale Casa delle Abilità Speciali-Giovanni Paolo II STS Puglia PUNTO VACCINALE CASAMASSIMA STS Puglia PUNTO VACCINALE CASSANO STS Puglia PUNTO VACCINALE CASTELLANA STS Puglia Punto Vaccinale Cavallino Hotel STS Puglia Punto Vaccinale Centro Aziendale Network Contacts S.r.l.-Comune di Molfetta STS Puglia Punto Vaccinale Centro Sociale Educativo del Comune STS Puglia Punto Vaccinale COPPI Service s.r.l. STS Puglia PUNTO VACCINALE CORATO STS Puglia PUNTO VACCINALE DI ALBEROBELLO STS Puglia Punto Vaccinale Domus Aurea STS Puglia PUNTO VACCINALE EX CTO STS Puglia PUNTO VACCINALE GIOIA STS Puglia PUNTO VACCINALE GIOVINAZZO STS Puglia PUNTO VACCINALE GRAVINA STS Puglia PUNTO VACCINALE GRUMO STS Puglia Punto Vaccinale HUB-Altamura STS Puglia Punto Vaccinale HUB-Fiera del Levante Bari STS Puglia Punto Vaccinale HUB-Scuola Media Rutigliano-BITONTO STS Puglia Punto Vaccinale Insieme STS Puglia PUNTO VACCINALE JAPIGIA STS Puglia Punto Vaccinale La Città della Memoria STS Puglia Punto Vaccinale La Speranza STS Puglia PUNTO VACCINALE MODUGNO STS Puglia PUNTO VACCINALE MOLA STS Puglia PUNTO VACCINALE MOLFETTA STS Puglia PUNTO VACCINALE MONOPOLI STS Puglia PUNTO VACCINALE NOCI STS Puglia PUNTO VACCINALE NOICATTARO STS Puglia Punto Vaccinale OASI STS Puglia Punto Vaccinale OPERA CASA PROTETTA RSSA DI ZAZZERA CATERINA STS Puglia PUNTO VACCINALE PALO DEL COLLE STS Puglia Punto Vaccinale Piccola Casa Beata Chiara-Centro Diurno Alzheimer STS Puglia PUNTO VACCINALE PICONE STS Puglia Punto Vaccinale Primula CATINO STS Puglia PUNTO VACCINALE PUTIGNANO STS Puglia Punto Vaccinale Regeneration Home STS Puglia Punto Vaccinale Regina Pacis STS Puglia Punto Vaccinale Residenza per Anziani “Carmela Di Briindisi Valentini” STS Puglia Punto Vaccinale Residenza Santa Rita STS Puglia PUNTO VACCINALE RUTIGLIANO STS Puglia PUNTO VACCINALE RUVO DI PUGLIA STS Puglia PUNTO VACCINALE SAMMICHELE STS Puglia PUNTO VACCINALE SAN PAOLO STS Puglia PUNTO VACCINALE SANNICANDRO STS Puglia PUNTO VACCINALE SANTERAMO STS Puglia PUNTO VACCINALE SANTO SPIRITO STS Puglia PUNTO VACCINALE TERLIZZI STS Puglia PUNTO VACCINALE TORITTO STS Puglia PUNTO VACCINALE TRIGGIANO STS Puglia PUNTO VACCINALE TURI STS Puglia PUNTO VACCINALE VALENZANO STS Puglia Punto Vaccinale Villa Fiorita STS Puglia Punto Vaccinale Windsor Club del Nonno STS Puglia PVP Poggiardo ex asilo STS Puglia Residenza per Anziani SANT’ANNA STS Puglia RIABILIA CENTRO RIABIL. RIA Puglia riabilitazione modugno RIA Puglia ROBINSON CLUB ITALIA S.P.A. APULIA -UGENTO- STS Puglia RSA “BUON PASTORE” LECCE STS Puglia RSA “CASA FELICE” NOVOLI STS Puglia RSA “LA CASA DEI SAGGI” SQUINZANO STS Puglia RSA “SACRO CUORE” LECCE STS Puglia RSA “VILLA ANTONELLA” LECCE STS Puglia RSA “VILLA ELENA S.R.L.” NOVOLI STS Puglia RSA “VILLA IMMACOLATA” CUTROFIANO STS Puglia RSA PER ANZIANI “SANTA CROCE” NOVOLI STS Puglia RSSA “ANNI D’ORO” ARNESANO STS Puglia RSSA “GIOVANNI PAOLO II” SOLETO STS Puglia RSSA “MAI SOLI” LEVERANO STS Puglia RSSA “RESIDENZA SOLARIA” CARMIANO STS Puglia RSSA “TOMMASO GRASSO” SALICE SALENTINO STS Puglia RSSA “VILLA ANTORI” LIZZANELLO STS Puglia RSSA “VILLA CHIARA” CALIMERA STS Puglia RSSA “VILLA SOFIA” LECCE STS Puglia RSSA COMUNALE -MARTANO STS Puglia RSSA VILLA DELL’ARMONIA ALTEA SRL NOVOLI STS Puglia S. Rita Riabilitazione RIA Puglia S.A.R.A. VILLA MARIA SANITA’ RIA Puglia SALA COMUNALE SALVE STS Puglia SCUOLA DELL’INFANZIA -SUPERSANO STS Puglia SCUOLA ELEMENTARE -RUFFANO STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI CAMPI SALENTINA STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI CASARANO STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI COPERTINO STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI GAGLIANO DEL CAPO STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI GALATINA STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI GALLIPOLI STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI LECCE STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI MAGLIE STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI MARTANO STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI NARDO’ STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI POGGIARDO STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI SAN CESARIO STS Puglia SCUOLE DISTRETTO DI UGENTO STS Puglia SEDE LEGA TUMORI MONTESANO SALENTINO STS Puglia SERV. RIABIL. AMBUL. LECCE RIA Puglia SISP CAMPI SALENTINA STS Puglia SISP CASARANO STS Puglia SISP GAGLIANO DEL CAPO STS Puglia SISP GALATINA STS Puglia SISP GALLIPOLI STS Puglia SISP GROTTAGLIE – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia SISP LECCE STS Puglia SISP LIZZANO – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia SISP MAGLIE STS Puglia SISP MARTANO STS Puglia SISP MARTINA FRANCA – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia SISP MARUGGIO – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia SISP MASSAFRA – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia SISP MONTEIASI – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia SISP MONTEMESOLA – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia SISP NARDO’ STS Puglia SISP POGGIARDO STS Puglia SISP SAN CESARIO DI LECCE STS Puglia SISP SAN GIORGIO IONICO – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia SISP TARANTO – AMBULATORIO VACCINALE STS Puglia SISP TRICASE STS Puglia SISP UGENTO STS Puglia SOGGIORNO PER ANZIANI CUORE- PUTIGNANO STS Puglia SOGGIORNO PER ANZIANI CUORE-NOCI STS Puglia STABILE ZONA INDUSTRIALE -NARDO’ STS Puglia STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE CAMPI SAL.NA STS Puglia U.O. riab. Età Evolutiva RIA Puglia VIVOSA APULIA RESORT -UGENTO- STS Puglia ZONA INDUSTRIALE -MATINO STS

SARDEGNA

Sardegna A.I.A.S. Centro Riabil Tempio RIA Sardegna A.I.A.S. CENTRO RIABILIT. BONO RIA Sardegna A.I.A.S. GUSPINI RIA Sardegna AIAS -ARZANA- RIA Sardegna AIAS ASSEMINI RIA Sardegna AIAS CAGLIARI RIA Sardegna AIAS CAPOTERRA RIA Sardegna AIAS CENTRO DI CARLOFORTE RIA Sardegna AIAS CENTRO DI CORTOGHIANA RIA Sardegna AIAS CENTRO DI DOMUSNOVAS RIA Sardegna AIAS CENTRO DI FLUMINIMAGGIORE RIA Sardegna AIAS CENTRO DI IGLESIAS RIA Sardegna AIAS CENTRO DI SANT’ANTIOCO RIA Sardegna AIAS CENTRO DI VILLARIOS RIA Sardegna AIAS CENTRO RIAB. BERCHIDDA RIA Sardegna AIAS CENTRO RIAB. SANLURI RIA Sardegna AIAS CENTRO RIAB. SERRAMANNA RIA Sardegna AIAS CENTRO RIAB. VILLACIDRO RIA Sardegna AIAS CENTRO RIABILITAZ.SASSARI RIA Sardegna AIAS DECIMOMANNU RIA Sardegna AIAS LANUSEI RIA Sardegna AIAS LOTZORAI RIA Sardegna AIAS MANDAS RIA Sardegna AIAS MONASTIR RIA Sardegna AIAS PERDASDEFOGU RIA Sardegna AIAS PULA RIA Sardegna AIAS QUARTU S.ELENA RIA Sardegna AIAS SAN VITO RIA Sardegna AIAS SERDIANA RIA Sardegna AIAS SESTU RIA Sardegna AIAS TERTENIA RIA Sardegna AIAS UTA RIA Sardegna ANFFAS DI CAGLIARI RIA Sardegna ANFFAS DI SELARGIUS RIA Sardegna ANFFAS DI SETTIMO SAN PIETRO RIA Sardegna ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI RIA Sardegna ANFFAS ONLUS SEDE DI IGLESIAS RIA Sardegna C. SACRO CUORE – ORISTANO RIA Sardegna C. FISIOTERAPICO S.B. – SUNI RIA Sardegna C. RIABIL. AMB. CTR – ORISTANO RIA Sardegna C. RIABILITAZIONE – BOSA RIA Sardegna C. RIABILITAZIONE – GHILARZA RIA Sardegna C. RIABILITAZIONE – ORISTANO RIA Sardegna C. RIABILITAZIONE – TERRALBA RIA Sardegna C.C.R. S.M. BAMBINA – ORISTANO RIA Sardegna C.M. FKT PIRIA/MUSSO -TERRALBA RIA Sardegna C.M.S.R. srl RIA Sardegna CASA DELLA SALUTE DI VILLACIDRO STS Sardegna CEN. SOCIO SANITARIO PARACELSO RIA Sardegna CENTRO A.I.A.S. OROSEI RIA Sardegna CENTRO A.I.A.S. – ALES RIA Sardegna CENTRO A.I.A.S. ARITZO RIA Sardegna CENTRO A.I.A.S. OLIENA RIA Sardegna CENTRO A.I.A.S. SINISCOLA RIA Sardegna CENTRO AIAS BUDDUSO’ RIA Sardegna CENTRO CARD.RIAB.CARDIOPATICI RIA Sardegna CENTRO DI SALUTE SERRAMANNA STS Sardegna CENTRO FISIOTERAPICO TUVIXEDDU RIA Sardegna CENTRO FKT DOTT. MELE S.R.L. RIA Sardegna Centro FKT Dr. Mele S.r.l C.D RIA Sardegna CENTRO FKT DR. MELE S.R.L. RIA Sardegna CENTRO LOGOS GESTI E PAROLE RIA Sardegna CENTRO LOGOS GESTI E PAROLE RIA Sardegna CENTRO LOGOS GESTI E PAROLE RIA Sardegna CENTRO MED.FIS.RIAB. CMF RIA Sardegna CENTRO PRELIEVI LUNAMATRONA STS Sardegna CENTRO RIA(FONDAZIONE MARRERI) RIA Sardegna CENTRO RIAB. AMB. CTR RIA Sardegna CENTRO RIAB. GLOBALE – MACOMER RIA Sardegna CENTRO RIAB. UONPIA CARLOFORTE RIA Sardegna CENTRO RIAB.UONPIA CARBONIA RIA Sardegna CENTRO RIAB.UONPIA IGLESIAS RIA Sardegna CENTRO RIABi. S.LUCIA SRL RIA Sardegna CENTRO RIABILITAZ. RNM S.R.L. RIA Sardegna CENTRO RIABILITAZIONE TERRANOA RIA Sardegna CENTRO SAN BIAGIO SRL RIA Sardegna CLINICA ARBOREA RIA Sardegna COOP. SOC. CTR ONLUS RIA Sardegna CRN CENTRO RIABi. NEUROPATICI RIA Sardegna CTR ESPERIENZE ONLUS SANLURI RIA Sardegna CTR-CENTRO RIABILITATIVO AHO RIA Sardegna EX IPAB FONDAZ. S.G. BATTISTA RIA Sardegna NUOVO CENTRO FISIOTERAPICO s.r RIA Sardegna OPERA GESU` NAZARENO SASSARI RIA Sardegna POLIAMBULATORIO – MACOMER STS Sardegna POLIAMBULATORIO – NUORO STS Sardegna POLIAMBULATORIO – ORISTANO STS Sardegna POLIAMBULATORIO – OROSEI STS Sardegna POLIAMBULATORIO DI GUSPINI STS Sardegna POLIAMBULATORIO DI SAN GAVINO MONREALE STS Sardegna POLIAMBULATORIO DI SANLURI STS Sardegna POLIAMBULATORIO IERZU STS Sardegna POLIAMBULATORIO SINISCOLA STS Sardegna POLIAMBULATORIO TORTOLI’ STS Sardegna POLICLINICO SASSARESE-LABOR SP RIA Sardegna PUNTO VACCINALE – OLBIA STS Sardegna PUNTO VACCINALE – TEMPIO PAUSANIA STS Sardegna PUNTO VACCINALE c/o PALAZZETTO DELLO SPORT – MACOMER STS Sardegna PUNTO VACCINALE c/o PALESTRA EX POA – SINISCOLA STS Sardegna PUNTO VACCINALE C/O PALESTRA MARIOTTI-ALGHERO STS Sardegna PUNTO VACCINALE c/o PALESTRA SCUOLA MEDIA – OROSEI STS Sardegna PUNTO VACCINALE CIUSA – NUORO STS Sardegna PUNTO VACCINALE FIERA CAGLIARI STS Sardegna PUNTO VACCINALE ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI DELEDDA – CARBONIA STS Sardegna PUNTO VACCINALE MACCIONI – NUORO STS Sardegna PUNTO VACCINALE PALASPORT – ORISTANO STS Sardegna PUNTO VACCINALE PALASPORT – SANT’ANTIOCO STS Sardegna PUNTO VACCINALE QUARTIERE FIERISTICO-OZIERI STS Sardegna PUNTO VACCINALE QUARTU SANT’ELENA STS Sardegna PUNTO VACCINALE SAN GAVINO MONREALE STS Sardegna PUNTO VACCINALE SAN GIOVANNI SUERGIU (PALASPORT) STS Sardegna Punto Vaccinale Territoriale-Complesso Quadrilatero Sassari STS Sardegna PUNTO VACCINAZIONE TERRITORIALE IGLESIAS STS Sardegna Riabilitazione NPI OlbiaTempio RIA Sardegna S.C. RIAB.GLOB.SAN.SOCIOS.TER. RIA Sardegna SARRABUS/GERREI DISTR.4 RIA Sardegna SERV. DI FISIOTERAPIA DISTR. 5 RIA Sardegna SERV. DI NEUROPSICHIA. DISTR.5 RIA Sardegna SERVIZIO DI N.P.I. – ALES RIA Sardegna SERVIZIO DI N.P.I. – ORISTANO RIA Sardegna SERVIZIO DI N.P.I. – TERRALBA RIA Sardegna SISP-SASSARI COVID STS Sardegna SISP-VACCINI COVID-ORISTANO STS Sardegna SMERALDA RSA DI PADRU SRL RIA Sardegna SOC.COOP.CTR arl-ONLUS RIA Sardegna STUDIO FKT DR. MELE S.R.L RIA Sardegna Tamponi fkt gallura s.r.l. – O RIA Sardegna TAMPONI FKT GALLURA SRL – A RIA Sardegna TAMPONI FKT TURRITANA S.R.L. RIA Sardegna TAMPONI FKT TURRITANA S.R.L. RIA Sardegna U.O.N.P.I.A. RIA Sardegna UOC NEUR. IMF. DIS. CA A.VASTA RIA Sardegna UOC NEUR. INF. DIS. CA A.VASTA RIA Sardegna UONPIA RIAB. SAN GAVINO RIA Sardegna UONPIA RIAB. SANLURI RIA Sardegna UONPIA-NEURO RIABILITAZIONE RIA

SICILIA

Sicilia A.I.A.S. RIA Sicilia A.I.A.S. – FRANCOFONTE RIA Sicilia A.I.A.S. – PIAZZA ARMERINA RIA Sicilia A.I.A.S. – TAORMINA RIA Sicilia A.I.A.S. ONLUS RIA Sicilia A.I.A.S. ONLUS SEZ DI ROSOLINI RIA Sicilia A.I.A.S. PALAZZOLO A. RIA Sicilia A.I.A.S. -PARTINICO RIA Sicilia A.I.A.S. SEZ.ACIREALEC. GIARRE RIA Sicilia A.I.A.S.SEZ.DI AGRIGENTO ONLUS RIA Sicilia A.N.F.F.A.S. ONLUS DI CATANIA RIA Sicilia A.N.F.F.A.S. ONLUS MESSINA RIA Sicilia A.R.A. – ARCOBALENO RIA Sicilia AIAS ‘G. GENOVESE’ SEZ. BARCEL RIA Sicilia AIAS ONLUS SEZ. CASTELVETRANO RIA Sicilia AIAS PACHINO RIA Sicilia AIAS SAN FILIPPO DEL MELA-ONLU RIA Sicilia AIAS SAN FILIPPO DEL MELA-ONLU RIA Sicilia AIAS SEZ. ACIREALE RIA Sicilia AIAS SEZ. MESSINA RIA Sicilia AIAS SEZ.ACIREALE C.RANDAZZO RIA Sicilia Ambulatorio Vaccinale Covid 19 Via Mule’ CL STS Sicilia AMBULATORIO VACCINALE COVID PRESIDIO M.I.LONGO-MUSSOMELI STS Sicilia AMBULATORIO VACCINALE COVID PRESIDIO S_ELIA STS Sicilia AMBULATORIO VACCINALE COVID PRESIDIO V.E. GELA STS Sicilia AMBULATORIO VACCINALE COVID TERRITORIALE – GELA STS Sicilia AMBULATORIO VACCINALE COVID TERRITORIALE- CALTANISSETTA STS Sicilia AMBULATORIO VACCINALE COVID TERRITORIALE-NISCEMI STS Sicilia ASS. Assistenz. ‘VILLA SANDRA’ RIA Sicilia ASS. ‘CASA FAM.ROSETTA’ ONILUS RIA Sicilia ASS.ASSIST.VILLA SANDRA RIA Sicilia ASS.C.FAM.ROSETTA DON F.DIERNA RIA Sicilia ASS.C.FAMIGLIA ROSETTA RIA Sicilia ASS.ISTITUTO REGINA VIRGINUM RIA Sicilia ASS.J.F.KENNEDY – C.RIAB.ONLUS RIA Sicilia ASS.J.F.KENNEDY ACIREALE RIA Sicilia Ass.ne Casa Famiglia Rosetta RIA Sicilia ASSOC. SUOR ROSINA LA GRUA RIA Sicilia ASSOCIAZIONE ARESS RIA Sicilia ASSOCIAZIONE ASPER RIA Sicilia ASSOCIAZIONE EIDOS – ONLUS RIA Sicilia ASSOCIAZIONE MAIOR RIA Sicilia Associazione Nuova Luce Onlus RIA Sicilia ASSOCIAZIONE OASI CANA ONLUS RIA Sicilia ASSOCIAZIONE PADRE PIO RIA Sicilia Associazione Primavera Onlus RIA Sicilia ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS – RIA Sicilia AUXILIUM C/TRO SPASTICI RIAB. RIA Sicilia Az. Osp. Univ. Paolo Giaccone STS Sicilia Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro STS Sicilia azienda ospedaliera universitaria policlinico G. Martino STS Sicilia C. RIAB. MEDICAL CENTER SRL RIA Sicilia C. RIAB. QUOAD VALITUDINEM RIA Sicilia C.DELLA SPERANZA DON ANGELO G. RIA Sicilia C.E.P.A.I.D. ONLUS RIA Sicilia C.M.S. Riab.in età evol. RIA Sicilia C.Riab.ODA ‘PECORINO-PATERNO’ RIA Sicilia C.RIABIL.IMPP.M.SS.DEL CARMELO RIA Sicilia C.S.R. – BARRAFRANCA RIA Sicilia C.S.R. – CENTRO DI COMISO RIA Sicilia C.S.R. – ENNA RIA Sicilia C.S.R. – NICOSIA RIA Sicilia C.S.R. CENTRO DI MODICA RIA Sicilia C.S.R. CENTRO DI RAGUSA RIA Sicilia C.S.R. Soc. Cons.arl – Melilli RIA Sicilia C.S.R. soc.cons.arl – Augusta RIA Sicilia C.S.R.Militello Val di Catania RIA Sicilia C.S.R.Soc.Cons. a.r.l. RIA Sicilia C/TRO CRS AIAS MAZARA RIA Sicilia CAPP COOPERATIVA SOCIALE RIA Sicilia CAPP COOPERATIVA SOCIALE RIA Sicilia CdR A.eV.PECORINO-S.G.La Punta RIA Sicilia CE. OP. A. R.ONLUS RIA Sicilia Centro A.I.A.S. Belmonte Mezza RIA Sicilia CENTRO AMICO ONLUS RIA Sicilia CENTRO DIACONALE IST. VALDESE RIA Sicilia CENTRO FIS. SPAZIO VITALE SRL RIA Sicilia CENTRO MED. SOC. NEUROMOTULESI RIA Sicilia CENTRO RIAB. S.TERESA DI RIVA RIA Sicilia Centro Riabil. VILLA ANGELA RIA Sicilia CENTRO RIABIL.VILLA FRANCESCA RIA Sicilia CENTRO RIABILIT. ZACCO – ENNA RIA Sicilia CENTRO RIABILITAZ.NEUROMOTORIA RIA Sicilia CENTRO RIABILITAZIONE ACQUEDOL RIA Sicilia CENTRO RIABILITAZIONE ORETO RIA Sicilia CENTRO TERAPEUT RIABILITAT CTR RIA Sicilia CENTRO VACCINALE – ALCAMO STS Sicilia CENTRO VACCINALE – CASTELVETRANO STS Sicilia CENTRO VACCINALE – FAVIGNANA STS Sicilia CENTRO VACCINALE – MARSALA STS Sicilia CENTRO VACCINALE – MAZARA DEL VALLO STS Sicilia CENTRO VACCINALE PALA ATRIA – PARTANNA STS Sicilia CENTRO VACCINALE – PANTELLERIA STS Sicilia CENTRO VACCINALE – SALEMI STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID_19 C/O GUARDIA MEDICA BUCCHERI STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID_19 USCAI MELILLI STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 IST. SCOLAST. COSTA AUGUSTA STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O GUARDIA MEDICA CARLENTINI STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O GUARDIA MEDICA FRANCOFONTE STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O POLIAMB. SORTINO STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O SEMP CANICATTINI B. STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O SEMP FERLA STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O SEMP LENTINI STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O SEMP MELILLI STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O SEMP PACHINO STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O SEMP ROSOLINI STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O SEMP SIRACUSA STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 C/O SEMP SOLARINO STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 CONSORZIO CERICA PRIOLO STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 P.O. AVOLA STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 P.O. LENTINI STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI COVID-19 URBAN CENTER SIRACUSA STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTI-COVID-19 PROTEZIONE CIVILE PALAZZOLO A. STS Sicilia CENTRO VACCINALE ANTTI COVID-19 P.O. AUGUSTA STS Sicilia CENTRO VACCINALE BUSETO PALIZZOLO STS Sicilia CENTRO VACCINALE HUB PORTOPALO STS Sicilia CENTRO VACCINALE PALA D’ANGELO – ALCAMO STS Sicilia CENTRO VACCINALE SAN MICHELE -ERICE STS Sicilia CENTRO VACCINAZIOE COVID C/O PO BASILOTTA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 AGRIGENTO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 CANICATTI STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 HUB SCIACCA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 LICATA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 PALACONGRESSI VILLAGGIO MOSE¿ STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 POLIAMBULATORIO AGRIGENTO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 POLIAMBULATORIO BIVONA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 POLIAMBULATORIO CAMMARATA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 POLIAMBULATORIO CANICATTI STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 POLIAMBULATORIO FAVARA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 POLIAMBULATORIO MENFI STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 RIBERA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 SCIACCA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – BARCELLONA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – CONCATTEDRALE PATTI STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – HUB CAPO D’ORLANDO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – HUB EX FIERA DI MESSINA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – HUB EX OSPEDALE MILITARE STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – HUB LUMBI TAORMINA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – HUB PALARESCIFINA MESSINA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – HUB PARCO COROLLA MILAZZO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – MILAZZO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – PALATENDA BROLO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – PATTI STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – PO BARCELLONA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – PO LIPARI STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – PO MILAZZO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – PO MISTRETTA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – PO PATTI c/o BASILICA SANTI MARTIRI STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – PO S. AGATA M.LLO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – PO TAORMINA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – S. ALESSIO SICULO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE ANTICOVID – S. TERESA DI RIVA STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE CORLEONE STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE COVID C/O PO CHIELLO STS Sicilia CENTRO VACCINAZIONE COVID C/O PO UMBERTO I STS Sicilia CENTRPO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 C/O SEMP FLORIDIA STS Sicilia COMUNITA` DELLA SPERANZA RIA Sicilia CONFR. S, MARIA DEL SOCCORSO RIA Sicilia CONSORSIO SICILIANO RIABILITAZ RIA Sicilia CONSORZIO SICILIANO RIABILITAZ RIA Sicilia COOP. SOCIALE SPERANZA 2000 RIA Sicilia COOPERATIVA CAPP RIA Sicilia CRS ALCAMO RIA Sicilia CSR – SALEMI RIA Sicilia CSR AIAS PACECO RIA Sicilia CSR CATANIASEZ MARSALA RIA Sicilia CTO – Centro vaccinazione STS Sicilia CTS IST.MEDICO PSICOPED.ONLUS RIA Sicilia Dip.Prev Ambulatorio Vaccinale 1 Ragusa STS Sicilia Dip.Prev Ambulatorio Vaccinale 2 Vittoria STS Sicilia Dip.Prev Ambulatorio Vaccinale 3 Modica STS Sicilia Dip.Prev Ambulatorio Vaccinale 4 Comiso Ex Osp. STS Sicilia Dip.Prev Ambulatorio Vaccinale 5 Ospedale Busacca STS Sicilia Dip.Prev Ambulatorio Vaccinale 6 Pozzallo STS Sicilia Dip.Prev Ambulatorio Vaccinale 7 Ispica STS Sicilia DISMED ONLUS RIA Sicilia Distretto Modica PV Territoriale STS Sicilia Distretto Modica PVO Modica STS Sicilia Distretto Ragusa PV Ompa STS Sicilia Distretto Ragusa PVO GPII STS Sicilia Distretto Vittoria PVO Comiso STS Sicilia Distretto Vittoria PVO Vittoria STS Sicilia DIV.-MED. FISICA RIABILITATIVA RIA Sicilia EUBIOS RIA Sicilia Eubios Soc. Coop. Sociale RIA Sicilia FONDAZIONE C. D’ALESSANDRO ONL RIA Sicilia Fondazione O.R.T.U.S. onlus RIA Sicilia FONDAZIONE S. MERICI SIRACUSA RIA Sicilia HUB Auditorium Misterbianco Covid STS Sicilia HUB Bronte covid STS Sicilia HUB ex Mercato Ortofrutticolo Covid STS Sicilia HUB Pala Tupparello Acireale Covid STS Sicilia HUB Palabattiati S. Agata lì Battiati Covid STS Sicilia HUB Palazzetto del Diporto Caltagirone Covid STS Sicilia HUB VACCINALE PALA COSSIGA-GELA STS Sicilia I.M.P.P. GIOVANNI XXIII RIA Sicilia I.M.PSIC.PED. VILLA NAZARET RIA Sicilia I.R.C.C.S. NEUROLESI BONINO PULEJO P.O. PIEMONTE STS Sicilia I.R.C.C.S. NEUROLESI BONINO PULEJO-P.O. CASAZZA STS Sicilia IO COMUNICO SRL RIA Sicilia IPAB CASA DEL FANCIULLO RIA Sicilia ISAS ARMONIA ONLUS RIA Sicilia IST. S. A. MERICI – CANICATTIN RIA Sicilia IST.RIAB.VILLAG. SAN GIUSEPPE RIA Sicilia ISTITUTO DEI CIECHI RIA Sicilia ISTITUTO M.P.P. LUCIA MANGANO RIA Sicilia LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS RIA Sicilia MADRE DEL DIVINO AMORE RIA Sicilia OASI DI TORRETTA ONLUS RIA Sicilia Ospedale Civico STS Sicilia Ospedale dei Bambini G. Di Cristina STS Sicilia PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO STS Sicilia PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARCO STS Sicilia PUNTO VACCINALE 12 Petralia STS Sicilia PUNTO VACCINALE 14 CARINI STS Sicilia PUNTO VACCINALE 15 Lampedusa e Linosas STS Sicilia PUNTO VACCINALE 11 PALERMO STS Sicilia PUNTO VACCINALE 13 PO INGRASSIA STS Sicilia PUNTO VACCINALE 16-HUB MISILMERI STS Sicilia PUNTO VACCINALE 17- HUB C/O CENTRO COMMERCIALE ‘LA TORRE’ STS Sicilia PUNTO VACCINALE 18- HUB CEFALU’ STS Sicilia PUNTO VACCINALE 19 – HUB BAGHERIA STS Sicilia PUNTO VACCINALE 2 PARTINICO STS Sicilia PUNTO VACCINALE 20 -CARINI C/O ‘POSEIDON’ STS Sicilia PUNTO VACCINALE 3 CORLEONE STS Sicilia PUNTO VACCINALE 4 TERMINI STS Sicilia PUNTO VACCINALE 5 CINISI STS Sicilia PUNTO VACCINALE 6 Marineo STS Sicilia PUNTO VACCINALE 7 PETRALIA STS Sicilia PUNTO VACCINALE 8 BAGHERIA STS Sicilia PUNTO VACCINALE 9 LERCARA STS Sicilia PVO Acireale Covid STS Sicilia PVO Biancavilla Covid STS Sicilia PVO Bronte Covid STS Sicilia PVO Caltagirone Covid STS Sicilia PVO Giarre Covid STS Sicilia PVO Militello Covid STS Sicilia PVO Paternò Covid STS Sicilia PVT AMBULATORIO Belpasso Covid STS Sicilia PVT AMBULATORIO Linguaglossa Covid STS Sicilia PVT AMBULATORIO Mascalucia Covid STS Sicilia PVT AMBULATORIO Randazzo Covid STS Sicilia PVT AMBULATORIO Scordia Covid STS Sicilia PVT AVIS RAGUSA STS Sicilia PVT POLIAMBULATORIO Adrano Covid STS Sicilia RG HUB PALAMINARDI RAGUSA STS Sicilia RG HUB-CENTRO VACCINAZIONE COVID AG DISTRIBUZIONE MODICA STS Sicilia RG HUB-CENTRO VACCINAZIONE COVID FIERA EMAIA VITTORIA STS Sicilia RG HUB-CENTRO VACCINAZIONE COVID OSPEDALE CIVILE STS Sicilia RG HUBPROTEZIONE CIVILE SCICLI STS Sicilia RG PVT – MMG AMB vaccini presso PROPRIO AMBULATORIO STS Sicilia RG PVT – MMG DOM – vaccini A DOMICILIO dell’assistito STS Sicilia RG PVT – Vaccinazioni domiciliari STS Sicilia SAN MARTINO COOP.S.C. ISOPTERA RIA Sicilia SOC. COOP. AMICA RIA Sicilia SOC. SERV. RIABILITATIVI SPA RIA Sicilia SOCIETA` POLISPORTIVA PALERMO RIA Sicilia Stabilimento Pfizer Covid STS Sicilia TRE ALI ONLUS RIA Sicilia U.O.C. RIABILIT MINORI A. METR RIA Sicilia UN. ITAL. CIECHI E IPOVEDENTI RIA Sicilia UOC RIABILITAZIONE ADULTI E MI RIA Sicilia UOC. Med. Fis. e Riabilitativa RIA Sicilia uos. Med.Fis.e Riabilitativa RIA Sicilia VILLA NAVE – SUORE TEATINE RIA

TOSCANA

Toscana A.I.A.B.A. ONLUS RIA Toscana A.I.A.B.A. ONLUS CD D’ANNUNZIO RIA Toscana A.I.R.R.I. GROSSETO RIA Toscana A.I.R.R.I.SANTA FIORA RIA Toscana A.N.F.F.A.S. RIA Toscana A.N.F.F.A.S. RIA Toscana AIAS RIA Toscana AMB.RIAB. VILLA ERSILIA RIA Toscana AMBULATORI EX ASL3 RIA Toscana AMBULATORI MISERICORDIA SRL CA RIA Toscana ANFFAS ONLUS DI FIRENZE RIA Toscana ASS.TRISOMIA21ONLUS CENTRO DI RIA Toscana ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE O RIA Toscana AUDITORIUM COMUNALE LORO CIUFF STS Toscana AUTODROMO SCARPERIA STS Toscana AZ. OSPEDALIERO – UNIVERSITARI RIA Toscana AZIENDA OSPEDALIERA MEYER RIA Toscana AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA RIA Toscana BLUE CLINIC SRL RIA Toscana C.A.R.O. OSPEDALE S.DONATO ARE RIA Toscana C.DIURNO CELEBROLESI F.PRIMI RIA Toscana C.R.I. IST.ANNA TORRIGIANI RIA Toscana C.T.E. SRL CADORNA RIA Toscana C.T.E. SRL CINQUE VIE RIA Toscana C.T.E. SRL RIGNANO RIA Toscana C.TRO SOCIO SAN. R.GIOVANNINI RIA Toscana CASA DEL POPOLO GRASSINA STS Toscana CASA DI CURA FRATE SOLE RIA Toscana CASA DI CURA M.D. BARBANTINI RIA Toscana CASA DI CURA SAN CAMILLO F.DEI RIA Toscana CASA VERDE IRCCS FONDAZIONE ST RIA Toscana CDR RSA DIACCETO FONDAZ. ODA RIA Toscana CDR VILLA S.LUIGI FONDAZ ODA F RIA Toscana CENT.RIAB.TERRANOVA BRACCIOLIN RIA Toscana CENTRO AFFARI E CONVEGNI AREZZ STS Toscana CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA RIA Toscana CENTRO DI RIEDUCAZIONE ORTOFON RIA Toscana CENTRO DIURNO ALBERO VIVO RIA Toscana CENTRO ESPOSITIVO DI SCANDICCI STS Toscana CENTRO INTEGRATO EDUC.NE E RIA RIA Toscana CENTRO POLIFUNZION. CAMPIGLIA RIA Toscana CENTRO POLITANO PSICOTICI RIA Toscana CENTRO RIAB. LUIGI MONI RIA Toscana CENTRO RIAB. SANTA FINA RIA Toscana CENTRO RIABILITAZ. S.CATERINA RIA Toscana CENTRO RIABILITAZIONE RIA Toscana CENTRO RIABILITAZIONE MONTALCI RIA Toscana CENTRO RIEDUC.DEL LINGUAGGIO RIA Toscana CENTRO SOCIALE BIBBIENA STS Toscana CENTRO SOCIO SANITARIO EX DIST STS Toscana CENTRO VASARI SRL RIA Toscana CENTRO W.CERRANO DON GNOCCHI RIA Toscana CERV – IRIFOR SEZ. PISA RIA Toscana CINEMA MULTISALA GROSSETO STS Toscana CIRCOLO MCL SAN BIAGIO PISTOIA STS Toscana COOP. SOCIALE P.A.M.A.P.I. RIA Toscana CRI PRESIDIO FRATICINI RIA Toscana CTE SRL IL FORTINO RIA Toscana CTE SRL RSD LE TORRI RIA Toscana DISCOTECA KRONOS CASTEL DEL PI STS Toscana DISCOTECA PAPILLON 78 MONTERON STS Toscana DISTR CERTALDO ATT RIAB EX ART RIA Toscana DISTR EMPOLI ATT RIAB EX ART 2 RIA Toscana DISTRETTO QUARRATA RIA Toscana EX CHINO CHINI PONTASSIEVE STS Toscana EX DISPENSARIO CPA RIA Toscana EX DISTRETTO RIAB. MARINA C RIA Toscana EX FILANDA RIA Toscana FISIOTERAPIA S. JACOPO RIA Toscana FISIOTERAPIA SANTO STEFANO RIA Toscana FOND MODI DI DIRE CENTRO LOGO RIA Toscana FOND. S. SEBASTIANO MISERICORD RIA Toscana FOND. S. SEBASTIANO MISERICORD RIA Toscana FONDAZIONE C.RI.D.A SEDE PRAT RIA Toscana FONDAZIONE C.RI.D.A. VIA FERRU RIA Toscana FONDAZIONE CRIDA SEDE MONTALE RIA Toscana FONDAZIONE DON GNOCCHI RIA Toscana FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CI RIA Toscana FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CI RIA Toscana FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CI RIA Toscana FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CI RIA Toscana FONDAZIONE RAGGIO VERDE RIA Toscana FONDAZIONE TURATI GAVINANA RIA Toscana FONDAZIONE TURATI PISTOIA RIA Toscana FONDERIA 1 SALA COMUNALE FOLLO STS Toscana FORO BOARIO SAN SEPOLCRO STS Toscana I.R.C.C.S. CENTRO DI RIAB. DON RIA Toscana IFCA SPA-CASA DI CURA ULIVELLA RIA Toscana INAIL CRM – CENTRO RIAB. MOTOR RIA Toscana ISPO RIA Toscana IST.PRIV.RIABIL. “MADRE DIVIN RIA Toscana IST.PRIVATO RIAB. MEDAGLIA MIR RIA Toscana IST.PROSPERIUS CENTRO RIABILIT RIA Toscana IST.RIAB. VILLAGGIO DELLA CONS RIA Toscana ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI RIA Toscana ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DI RIA Toscana LA BADIA SAN MINIATO ATT RIAB RIA Toscana LA CUPOLINA SRL RIA Toscana LAB. AUS. APPRENDIMENTO E COMU RIA Toscana LABORATORIO AUSILI TECNOLOGICI RIA Toscana LABORATORIO AUSILI TECNOLOGICI RIA Toscana LABORATORIO AUSILI TECNOLOGICI RIA Toscana LE CIVETTE RIA Toscana OSP CASTELF.NO ATT RIAB EX ART RIA Toscana OSP CASTELF.NO ATT RIAB EX ART RIA Toscana OSP FUCECCHIO ATT RIAB EX ART RIA Toscana OSP S. MINIATO ATT RIAB EX ART RIA Toscana OSPEDALE “VERSILIA” RIA Toscana OSPEDALE DI COMUNITA’ – RIABIL RIA Toscana P.ZA SAN ROCCO EMPOLI ATT RIAB RIA Toscana PALASPORT FUCECCHIO STS Toscana PALAZZETTO DEL BERNINO POGGIBO STS Toscana PALAZZETTO SPORT DICOMANO STS Toscana PALAZZETTO SPORT MENSANA PAL.G STS Toscana PALAZZETTO SPORT REGGELLO STS Toscana PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ABB STS Toscana PEGASO SRL RIA Toscana POLIAMBULAT.FOIANO DELLA CHIAN RIA Toscana POLIAMBULATORIO BIBBIENA RIA Toscana POLIAMBULATORIO LUCIGNANO RIA Toscana POLIAMBULATORIO OSPEDALE FRATT RIA Toscana POLIAMBULATORIO SANSEPOLCRO RIA Toscana PRES. AMB. RIABILITAZ. BORGO A RIA Toscana PRESIDIO ACCIAIOLO RIA Toscana PRESIDIO AGLIANA RIA Toscana PRESIDIO ALFA COLUMBUS RIA Toscana PRESIDIO BARBERINO RIA Toscana PRESIDIO BORGO SAN LORENZO RIA Toscana PRESIDIO CAMERATA RIA Toscana PRESIDIO CANOVA RIA Toscana PRESIDIO D’ANNUNZIO RIA Toscana PRESIDIO DISTRETT. VAIANO RIA Toscana PRESIDIO ETA’ EVOLUTIVA RIA Toscana PRESIDIO FANFANI RIA Toscana PRESIDIO FIRENZUOLA RIA Toscana PRESIDIO GIULIANI RIA Toscana PRESIDIO GREVE RIA Toscana PRESIDIO INCISA RIA Toscana PRESIDIO OSPEDALIERO PIERO PAL RIA Toscana PRESIDIO PAL. OSMA RIA Toscana PRESIDIO PELAGO RIA Toscana PRESIDIO REGGELLO RIA Toscana PRESIDIO RIAB. ABBADIA S.S. RIA Toscana PRESIDIO RIAB. CHIUSI RIA Toscana PRESIDIO RIAB. MONTEPULCIANO RIA Toscana PRESIDIO RIAB. POGGIBONSI RIA Toscana PRESIDIO RIAB. SINALUNGA RIA Toscana PRESIDIO RIAB. TAMBURINO RIA Toscana PRESIDIO RIABIL AMBU SAN GIOVA RIA Toscana PRESIDIO RIABIL LUNGARNO SANTA RIA Toscana PRESIDIO RIABILITAZIONE LE PIA RIA Toscana PRESIDIO RIGNANO RIA Toscana PRESIDIO ROSSINI RIA Toscana PRESIDIO VACCINALE EMPOLI SESA STS Toscana PRESIDIO VACCINALE FIRENZE MAN STS Toscana PRESIDIO VACCINALE HUB CASERMA STS Toscana PRESIDIO VACCINALE PALATERME M STS Toscana PRESIDIO VACCINALE PISTOIA CAT STS Toscana PRESIDIO VACCINALE PRATO PEGAS STS Toscana PRESIDIO VIA DELLA QUERCIOLA RIA Toscana RIAB EX ART. 26 CASTELNUOVO DI RIA Toscana RIAB EX ART. 26 EX CESER FORNA RIA Toscana RIAB EX ART. 26 OSPEDALE S. FR RIA Toscana RIAB EX ART. 26 SAN LEONARDO I RIA Toscana RIAB. AULLA. DISTRETTO/AIAS RIA Toscana RIAB. EX ART. 26 BAGNI DI LUCC RIA Toscana RIAB. EX ART. 26 CAMPO DI MART RIA Toscana RIAB. EX ART. 26 TABARRACCI VI RIA Toscana RIAB. EX. ART. 26 CAPANNORI RIA Toscana RIAB. OSP. SERRISTORI RIA Toscana RIABILIT. DISTRETTO FIVIZZANO RIA Toscana RIABILIT. OSPED. PONTREMOLI RIA Toscana RIABILITAZIONE AMB. SAN MARCEL RIA Toscana RIABILITAZIONE AMBULATORIALE C RIA Toscana RIABILITAZIONE AMBULATORIALE E RIA Toscana RIABILITAZIONE AMBULATORIALE L RIA Toscana RIABILITAZIONE AMBULATORIALE P RIA Toscana RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA RIA Toscana RIABILITAZIONE CASA DELLA SALU RIA Toscana RIABILITAZIONE PENITENZIARIO M RIA Toscana RIABILITAZIONE SAN CASCIANO RIA Toscana RISTORANTE ATTIMI STS Toscana S.O.R. FIVIZZANO RIA Toscana S.RITA C.DIURNO GIOV.PSICOTICI RIA Toscana SALA POLIVALENTE EXMACELLI MON STS Toscana SANTACROCE MEDICAL CENTER SRL RIA Toscana SCUOLA MEDIA BERTINI PANCRAZI STS Toscana SMIA VIA DEGLI ARMENI RIA Toscana SPAZIO COMUNALE CALENZANO STS Toscana STABILIMENTO CISANELLO RIA Toscana STABILIMENTO SANTA CHIARA RIA Toscana STRUTTURA POLIVALENTE CERTALDO STS Toscana SV AMB VACCINALE PRESSO PROT C STS Toscana SV CA ANZIANI S. REMIGIO FOSDI STS Toscana SV HUB CARRARA FIERE STS Toscana SV HUB MODIGLIANI STS Toscana SV HUB VACCINALE CECINA VIA AM STS Toscana SV HUB VACCINALE ROSIGNANO PES STS Toscana SV HUB VACCINAZIONI PONTEDERA STS Toscana SV HUB ZONA PISANA STS Toscana SV IL VILLAGGIO DELLA VITA STS Toscana SV RA IST SUORE FIGLIE DI NAZA STS Toscana SV RA OASI SACRO CUORE STS Toscana SV RSA CASA DIVINA PROVV COTTO STS Toscana SV RSA GALLI BONAVENTURI STS Toscana SV RSA IL MOLINO STS Toscana SV RSA ISTITUTO IACOPINI STS Toscana SV RSA PHALESIA STS Toscana TERME DI CASCIANA RIA Toscana U.F. RECUP. RIAB. FUNZ. ADULT RIA Toscana U.F. SAL. MENT. INFANZIA ADOL RIA Toscana U.F. SAL. MENT. INFANZIA ADOL. RIA Toscana U.F.S.M.I.A VALDERA C/O MIS. RIA Toscana U.F.S.M.I.A. PISA VIA GARIBALD RIA Toscana U.F.S.M.I.A.- VOLTERRA (BORGO RIA Toscana U.O.CENTRO DI RIAB.”ALDI MAI” RIA Toscana U.O.R.R.F VALDERA C/O P.A. FOR RIA Toscana U.O.R.R.F. – LARDERELLO RIA Toscana U.O.R.R.F. – VIA GARIBALDI RIA Toscana U.O.R.R.F. – VOLTERRA RIA Toscana U.O.RIAB.FUNZ.CASTELDELPIANO RIA Toscana U.O.RIAB.FUNZ.MASSA MARITTIMA RIA Toscana U.O.RIAB.FUNZ.ORBETELLO RIA Toscana U.O.RIAB.FUNZ.VILLA PIZZETTI RIA Toscana U.O.RIAB.FUZ.FOLLONICA RIA Toscana UFSMIA DISTRETTO CASTELNUOVO D RIA Toscana VALDISIEVE HOSPITAL SRL RIA Toscana VILA DELLE TERME SPA.DIV FALCI RIA Toscana VILLA IL SORRISO RIA Toscana VILLA LE TERME SPA DIVISIONE M RIA Toscana VILLA MONTETURLI RIA Toscana VITAL CENTER SRL RIA

UMBRIA

Umbria Ambulatorio Casa Circondariale Terni – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria Ambulatorio PO Orvieto Vaccinazione COVID STS Umbria C.R.SERENI-OPERA DON GUANELLA RIA Umbria Casa di Reclusione Maiano – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria Casa di Reclusione Orvieto Ambulatori – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria Casagrande Terni Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria Centro Comunità Cascia – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria Centro polifunzionale Ca’ Rapillo Spello – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria Centro Polispecialistico c/o Casa Circondariale di Capanne STS Umbria CENTRO SPERANZA RIA Umbria COMUNITA’ CAPODARCO RESIDENZ. RIA Umbria COMUNITA’ CAPODARCO SEMIRESID. RIA Umbria Distretto Orvieto – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria Distretto Orvieto PVT Fabro – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria ISTITUTO PADRE L. DA CASORIA RIA Umbria Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato Ufficio Sanitario – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria ISTITUTO SERAFICO RIA Umbria Palestra Istituto Geometri – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria PES Norcia – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 San Marco STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Comando Legione Carabinieri Umbria STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Polizia di Stato STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Assisano STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Comune Todi STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Gualdo Tadino STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 GUBBIO STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 La Rocchetta Gualdo Tadino STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Marsciano STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Solomeo STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Tavernelle STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 TRESTINA STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Tuoro sul Trasimeno STS Umbria PUNTO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Umbertide STS Umbria PVT Via Manna – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria Questura di Terni Ufficio Sanitario – Punto Vaccinale Territoriale STS Umbria Zona Bocciodromo Amelia – Punto Vaccinale Territoriale STS

VALLE D’AOSTA

Valle d’Aosta Centro Polifunzionale Grand Place STS Valle d’Aosta POLIAMBULATORIO DI MORGEX – Centro Vaccini COVID STS Valle d’Aosta Salone polifunzionale sito nel Comune di Châtillon STS Valle d’Aosta salone polifunzionale sito nel Comune di Donnas STS

VENETO

Veneto A.G.B.D ONLUS RIA Veneto A.I.S.M. RIA Veneto ASSOCIAZ. LA NOSTRA FAMIGLIA RIA Veneto ASSOCIAZ. LA NOSTRA FAMIGLIA RIA Veneto ASSOCIAZ. ‘La Nostra Famiglia’ RIA Veneto ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLI RIA Veneto CENTRO AISM ROSA` RIA Veneto CENTRO ARCHIMEDE SRL RIA Veneto CENTRO CIVICO FABIO PRESCA (PUNTO VACCINAZIONI) STS Veneto CENTRO DI VACCINAZIONE C/O OSP. DI SCHIAVONIA STS Veneto Centro Diabetologia, Casa della Salute Schio STS Veneto CENTRO POLIFUNZ. D.CALABRIA RIA Veneto CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE (EX DIALISI PIANO TERRA) STS Veneto CENTRO VACCINALE STS Veneto CENTRO VACCINALE “DOGANA” – TREVISO STS Veneto CENTRO VACCINALE “BOCCIODROMO” – VILLORBA STS Veneto CENTRO VACCINALE “CASTRETTE” – VILLORBA STS Veneto CENTRO VACCINALE “SAN MARTINO” – CASALE SUL SILE STS Veneto CENTRO VACCINALE “SANITA’ PENITENZIARIA” – TREVISO STS Veneto CENTRO VACCINALE ¿CENTRO CULTURALE CASA RIESE¿ ¿ RIESE PIO X STS Veneto CENTRO VACCINALE C/O CENTRO CULTURALE A. PETTENELLA (ROVOLON) STS Veneto CENTRO VACCINALE ‘CASTELLO D’AMORE’ – TREVISO STS Veneto CENTRO VACCINALE CORTINA PALAGHIACCIO STS Veneto CENTRO VACCINALE COVID-19 BIBIONE STS Veneto CENTRO VACCINALE COVID-19 CAORLE STS Veneto CENTRO VACCINALE COVID-19 CAVALLINO-TREPORTI STS Veneto CENTRO VACCINALE COVID-19 JESOLO STS Veneto CENTRO VACCINALE COVID-19 PORTOGRUARO STS Veneto CENTRO VACCINALE COVID-19 SAN DONA’ STS Veneto CENTRO VACCINALE DI VEDELAGO STS Veneto CENTRO VACCINALE ‘FORO BOARIO’ – ODERZO STS Veneto CENTRO VACCINALE ‘PALAINGRESSO GODEGA FIERE’ – GODEGA SANT’URBANO STS Veneto CENTRO VACCINAZIONE LONIGO STS Veneto CENTRO VACCINAZIONE NOVENTA VICENTINA STS Veneto Centro Vaccinazione Popolazione Covid19 Bussolengo STS Veneto Centro Vaccinazione Popolazione Covid19 Legnago STS Veneto Centro Vaccinazione Popolazione Covid19 S. Bonifacio STS Veneto CENTRO VACCINAZIONE TORRI DI QUARTESOLO STS Veneto CENTRO VACCINAZIONE TRISSINO STS Veneto CENTRO VACCINAZIONE VALDAGNO STS Veneto CENTRO VACCINAZIONE VICENZA STS Veneto CENTRO VACCINAZIONI DEL COMELICO STS Veneto CENTRO VACCINAZIONI DRIVE-IN PALUDI STS Veneto CENTRO VACCINAZIONI PALASKATING DI SEDICO STS Veneto CHIOSTRO S. MARIA DELLE CONSOLAZIONI STS Veneto CODESS SANITA’ S.R.L. RIA Veneto COVID19-SEMINARIO MINORE DI RUBANO (PUNTO VACCINAZIONI) STS Veneto CVP Adria c/o CENTRO COMMERCIALE IL PORTO STS Veneto CVP CAMPONOGARA STS Veneto CVP Castelmassa c/o MERCATO COPERTO STS Veneto CVP CAVARZERE STS Veneto CVP CHIOGGIA STS Veneto CVP CHIOGGIA 2 STS Veneto CVP Covid – ANGARANO STS Veneto CVP Covid – Arsiero Palazzetto dello Sport STS Veneto CVP Covid – Asiago Unione Montana Spett. Reggenza dei 7 Comuni STS Veneto CVP Covid – Bassano del Grappa Centro Socio Ricreativo Rondò Brenta STS Veneto CVP COVID – BREGANZE (MMG) STS Veneto CVP Covid – Centro socio-ricreativo Rondò Brenta, Bassano del Grappa (MMG) STS Veneto CVP COVID – CHIUPPANO (MMG) STS Veneto CVP COVID – DOMICILIO D1 STS Veneto CVP COVID – DOMICILIO D2 STS Veneto CVP Covid – Ex EUROBRICO, Bassano STS Veneto CVP COVID – MALO (MMG) STS Veneto CVP Covid – Marano Vicentino STS Veneto CVP Covid – MAROSTICA STS Veneto CVP Covid – MAROSTICA (MMG) STS Veneto CVP COVID – MAROSTICA (MMG) STS Veneto CVP Covid – ROANA STS Veneto CVP Covid – Roana (MMG) STS Veneto CVP COVID – ROMANO D’EZZELINO (MMG) STS Veneto CVP Covid – San Giuseppe di Cassola (MMG) STS Veneto CVP Covid – San Giuseppe di Cassola Centro Diurno per Anziani STS Veneto CVP Covid – SCHIO EX LANIFICIO CONTE STS Veneto CVP Covid – Thiene Padiglione Fieristico STS Veneto CVP COVID ASIAGO c/o OSPEDALE STS Veneto CVP COVID ASIAGO DISTRETTO STS Veneto CVP Covid Marano Vicentino (MMG) STS Veneto CVP Covid Schio Palestra Comunale (MMG) STS Veneto CVP Covid Thiene Padiglione Fieristico (MMG) STS Veneto CVP DOLO STS Veneto CVP FAVARO STS Veneto CVP Lendinara c/o PALAZZETTO DELLO SPORT STS Veneto CVP LIDO PELLESTRINA STS Veneto CVP MARCON STS Veneto CVP MESTRE 2 STS Veneto CVP MIRANO STS Veneto CVP NOALE STS Veneto CVP Occhiobello c/o C.S.R.C. Arcobaleno STS Veneto CVP PALAEXPO STS Veneto CVP Porto Tolle c/o PALAZZETTO DELLO SPORT STS Veneto CVP Porto Viro c/o SALA ERACLE STS Veneto CVP Rosolina c/o Palazzetto dello Sport STS Veneto CVP Rovigo c/o CENSER STS Veneto CVP SANTA MARIA DI SALA STS Veneto CVP STABILIMENTO FIAMM SPA STS Veneto CVP STABILIMENTO MARZOTTO SPA STS Veneto CVP Trecenta c/o Ospedale S.Luca STS Veneto CVP VENEZIA 1 STS Veneto CVP VENEZIA 2 STS Veneto CVP VENEZIA 3 STS Veneto DM RIABILITA SRL RIA Veneto FIERA DI PADOVA PADIGLIONE 6 (PUNTO VACCINAZIONE) STS Veneto FIERA PADIGLIONE 8 – AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA STS Veneto FISIOSPORT TERRAGLIO RIA Veneto FOND.F.MILCOVICH ONLUS exUILDM RIA Veneto FONDAZ. PIU’ DI UN SOGNO ONLUS RIA Veneto Fondazione Speranza Onlus RIA Veneto ISTITUTO PIO XII MISURINA RIA Veneto LA NOSTRA FAMIGLIA RIA Veneto LA NOSTRA FAMIGLIA ODERZO RIA Veneto LA NOSTRA FAMIGLIA TREVISO RIA Veneto MUNICIPIO DI ALBIGNASEGO (PUNTO VACCINAZIONI) STS Veneto OSPEDALE MILITARE (PUNTO VACCINAZIONI) STS Veneto PALAZZETTO DELLO SPORT ‘BORGO ROSSI’ (PUNTO VACCINAZIONE) STS Veneto PALAZZETTO DELLO SPORT DI CITTADELLA STS Veneto PALAZZETTO DELLO SPORT DI LOREGGIA STS Veneto PRESIDIO RIABILIT. VILLA MARIA RIA

TI POTREBBERO INTERESSARE

OFFERTE DEL GIORNO AMAZON

CONDIVIDI L'ARTICOLO











@ Riproduzione riservata