Ultimo aggiornamento: venerdì 10 Aprile 2020 alle 21:37

Tempo di lettura stimato: 5 minuto/i

DPCM 10 aprile 2020

Era attesa fin dal primo pomeriggio la conferenza stampa di Conte che è slittata poi in serata a causa del prolungamento dei tempi per la firma del DPCM 10 aprile 2020 che è poi comunque arrivata nel pomeriggio dello stesso giorno.

PROLUNGAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE SINO AL 3 MAGGIO

E’ ancora questa la linea seguita dal Governo, visti i dati del contagio (vedi quelli aggiornati in fondo a questo articolo), in miglioramento ma non certo tali da garantire un ritorno alla vita sociale e lavorativa.

Le misure restrittive si prolungano quindi fino a domenica 3 maggio e la proroga vale anche per le attività produttive perché “mettiamo la salute al primo posto“. Una decisione difficile ma necessaria, ha detto Conte, “di cui mi assumo tutta la responsabilità politica“.

“LE MISURE STANNO FUNZIONANDO, NON DOBBIAMO CEDERE“

Conte ha voluto rimarcare che trattasi di “Una decisione arrivata dopo vari incontri con gli esperti del comitato tecnico scientifico, i ministri, i sindacati, le associazioni di categoria, le regioni, le province, i comuni.

Il comitato tecnico ci ha dato la conferma che i dati sono incoraggianti ma non dobbiamo mollare proprio adesso“. “Le misure stanno funzionando e stanno dando i loro frutti, dobbiamo avere ancora pazienza e dobbiamo farlo anche per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio” – ha proseguito Conte.

RIPARTENZA CON GRADUALITÀ

“L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità. Questo dipenderà dai nostri sforzi e dal nostro comportamento assunto anche in questi giorni che ci attendono” ha detto Conte.

“La proroga vale anche per le attività produttive, ponderando dunque tutti gli interessi in campo. Il lavoro per la Fase 2 è già partito, siamo al lavoro per far ripartire il sistema produttivo in piena sicurezza“, ha precisato il Premier. Poi ha aggiunto: “Se anche prima del 3 maggio si verificassero condizioni, cercheremmo di provvedere di conseguenza“.

RIAPERTE LIBRERIE E CARTOLERIE

E’ stata predisposta una lista di attività che potranno riaprire fin dai prossimi giorni. Si parla ovviamente di una cortissima lista di esercizi commerciali che andranno ad aggiungersi alla lista di quelle essenziali pubblicata nei giorni scorsi. Tra le riaperture, figurano nella lista anche le attività di produzione di carta e cartone, le librerie, le cartolerie, negozi per neonati e attività forestali che riapriranno dal 14 aprile.

CONSULTA LA LISTA CODICI ATECO

CONTE AI DATORI DI LAVORO: “Approfittate del fermo per sanificare e predisporre gli ambienti per la sicurezza dei lavoratori“

Conte durante la conferenza stampa si è rivolto ai datori di lavoro dicendo: “Approfittate del fermo per sanificare le fabbriche, non possiamo permetterci una ricrescita della curva di contagio. Si cominci già ora a predisporre le fabbriche per il rispetto delle distanze di sicurezza, la dotazione dei dpi, ecc..“

RIVEDI LA CONFERENZA STAMPA DI GIUSEPPE CONTE

E SUL MES…

Conte ha precisato in serata: “Sul Mes solo falsità perché esiste dal 2012, è stata proposta da altri Stati e noi non lo riteniamo adeguato.

“L’Italia non ha firmato nessuna attivazione del Mes, non ha bisogno del Mes, uno strumento totalmente inadeguato e inadatto all’emergenza. L’ho chiarito ai miei omologhi: l’Italia non ha bisogno del Mes, non lo ritiene adeguato“.

Fa i nomi Conte: “Le falsità pronunciate da Matteo Salvini e Giorgia Meloni fanno male e rischiano di indebolire non me ma l’intera Italia”.

“CHI HA LA SOLUZIONE ME LA DICA“

“Lotteremo per avere gli eurobond e non firmerò il Mes fino a quando non avremo uno strumento adeguato” ha detto Conte che ha continuato: “C’è il rischio di non ottenere il risultato in tempi brevi? Se conoscete una scorciatoia, ditemela. Io devo andare al Consiglio europeo per lottare strenuamente, l’unica scorciatoia è andare lì e lottare con dignità affinché questo strumento sia adottato subito. E state tranquilli, ci saranno determinazione e coraggio“.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI IN ITALIA (aggiornata alle ore 18 del 10 aprile)

18849 i morti in Italia (+570 decessi rispetto a ieri)

30455 guariti in totale (quasi 2000 unità in più rispetto a ieri)

98273 casi attualmente positivi (+1396) di cui: 66534 in isolamento domiciliare 28242 persone ricoverate 3497 in terapia intensiva (-108 rispetto a ieri)

147577 casi totali in Italia dall’inizio dell’emergenza (compresi attualmente positivi, deceduti e guariti).

Il capo della protezione civile, Borrelli, ha sottolineato nella conferenza stampa di oggi che sono arrivate donazioni pari a 107 milioni di euro, somma che verrà utilizzata per acquisizioni di DPI.

ALTRI DATI NEL DETTAGLIO

IL CONTAGIO NEL MONDO

Sono oltre 1,5 milioni i contagiati nel mondo, oltre 95.000 le vittime. Gli altri Paesi più colpiti per numero di contagi (Dati Johns Hopkins University):

USA 466.299

Spagna 157.022

Germania 119.401

Francia 118.790

Gran Bretagna oltre 65.000.

TI POTREBBERO INTERESSARE

@ Riproduzione riservata